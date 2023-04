7 Tips voor langere en slankere benen met enkellaarsjes

Enkellaarsjes zijn niet meer uit het modebeeld weg te denken. Ze zijn tegenwoordig minstens net zo populair als hoge laarzen. Je kunt er bovendien alle kanten mee op. Stoer, chic, vrouwelijk, glamour, hippie, rock, indie-sleaze, you name it. In de nieuwe collecties enkellaarsjes dames kom je dan ook de meest uiteenlopende modellen tegen. Voor elke mood een boot!

Volgens de stijlregels en allerniewste modetrends mag je ze overal onder dragen: onder skinny jeans, strakke broeken, wijde broeken, maar ook onder lange jurken, midi- en minirokken en shorts. Maar weet je ook dat enkellaarsjes heel veel voor je benen kunnen doen?

Er is eigenlijk maar één aandachtspuntje bij enkellaarsjes dat je voor ogen moet houden: deze laarsjes die tot op de enkel of kuit vallen, kunnen de lijn van je benen doorbreken. Omgekeerd geldt dat je met het juiste model en de juiste combinaties optisch langer worden. We hebben een paar tips voor je om enkellaarsjes optimaal voor je figuur te laten werken.

#1 Vuistregel

De hoofdregel is: kies die enkellaarsjes die op het smalste punt van je enkel of kuit vallen. Door het laarsje daar te laten eindigen, accentueer je dat smalle punt en lijkt je enkel of kuit slanker (en dus langer!).

#2 Niet knellen

Vermijd enkellaarsjes die in je huid snijden of knellen. Net iets te strak? Jammer dan, maar niet doen! Heb je wat stevigere enkels of kuiten ga dan eerder voor een model met een wat wijdere schacht waardoor je benen slanker lijken.

#3 De juiste kleur

Bedenk van tevoren of je je booties met pantykousen of blote benen gaat dragen. Het antwoord op deze vraag is bepalend voor – dit komt misschien onverwacht – de meest flatterende kleur laarsjes voor jouw benen.

De hoofdregel is: houd (ongeveer) dezelfde kleur voor je laarsjes en pantykousen aan.

Dus combineer donkere laarsjes met donkere pantykousen zodat de lijn van je benen niet doorbroken wordt. Ga je voor lichte enkellaarsjes – beige, wit, karamel – stem je pantykousen daar dan op af. Denk aan huidskleur kousen of andere lichte tinten. Vuistregel is hier dat de kousen niet donkerder dan je laarsjes mogen zijn (maar wel een toonaard lichter).

In de huidige mode mag je ook spannende combinaties leggen als fuchsia laarsjes met fuchsia panty’s. Trek je die kleur ook door naar je outfit – bijvoorbeeld een fuchsia jurkje – dan rek je je silhouet optimaal op!

Houd je van enkellaarsjes met blote benen maar ook van zeg stoere zwarte veterlaarzen dan moet je een concessie doen. Wil je toch gaan voor die optimale lengte denk dan aan huidskleurige laarsjes of misschien stoere suède cowboylaarsjes in een lichte kleur (ideaal voor het festivalseizoen). Ook heel flatterend – en helemaal hip volgens de allernieuwste schoenentrends – zijn metallic laarsjes in goud en zilver. Kies een metallic shade die dicht bij je huidskleur ligt.

#4 Hoe hoger je zoom, hoe langer je benen

Een andere truc om je blote benen, ook als je ze met donkere laarsjes draagt, zo lang mogelijk te laten lijken, is: zoveel mogelijk huid showen. Hoe korter je rok, jurk of shorts, hoe langer je benen lijken.

#5 De hakkentruc

Met enkellaarsjes met hak smokkel je er op een heel gemakkelijke manier ‘echte’ centimeters bij. Deze truc kent iedereen. Maar er geldt ook: hoe slanker de hak, hoe slanker die afkleedt.

#6 Decolleté en neus

Een model enkellaarsjes dat dit seizoen heel populair is, is het korte laarsje met mediumhoge hak, spitse neus en een split aan de voorzijde. Dit is een ultra flatterend model omdat het diep ingesneden decolleté van de schoen je benen optisch langer doet lijken. Ook de spitse neus voegt lengte toe om het nog maar niet over de hak te hebben. Kijk dus ook goed naar het decolleté en de neus.

#7 Accentueer je taille

Een laatste truc voor een langer en slank silhouet is: je taille accentueren. Combineer je enkellaarsjes met rokken of broeken met een hoge taille of draag een ceintuurtje in je taille om je middel te accentueren. Je benen lijken er langer door!