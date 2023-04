Met 550 kW (748 pk) systeemvermogen – de V8 motor levert maximaal 430 kW (585 pk) en de elektromotor die in de 8-traps M Steptronic automaat is geïntegreerd

De BMW XM Label Red

Een paar maanden na de productiestart van de BMW XM presenteert BMW M GmbH de absolute topversie van zijn eerste high-performance model met een geëlektrificeerde aandrijflijn. De BMW XM Label Red combineert het M HYBRID systeem met extra vermogen en specifieke designaccenten die zijn uitzonderlijke prestaties benadrukken. Met 550 kW (748 pk) systeemvermogen – de V8 motor levert maximaal 430 kW (585 pk) en de elektromotor die in de 8-traps M Steptronic automaat is geïntegreerd, levert 145 kW (197 pk) – is de BMW XM Label Red het krachtigste BMW M model ooit.

De BMW XM Label Red beantwoordt aan de wensen van klanten die houden van een extraverte lifestyle en verlangen naar ultieme prestaties van een auto die buiten de geijkte kaders treedt. De productie begint in augustus 2023 in de BMW Group fabriek in het Amerikaanse Spartanburg. Tegelijkertijd verschijnt ook een gelimiteerde versie van de BMW XM Label Red, in een oplage van slechts 500 stuks wereldwijd, uitgevoerd in BMW lndividual Frozen Carbonschwarz metallic. De BMW XM Label Red debuteert deze maand op de autoshow van Shanghai. Vanaf oktober 2023 zal de BMW XM Label Red in de Nederlandse showrooms zijn introductie beleven. De Nederlandse consumentenadviesprijs bedraagt: € 203.700,-.

M HYBRID voor maximale prestaties op het juiste moment.

De prestaties van de M HYBRID aandrijflijn in de XM Label Red zijn ronduit indrukwekkend. Dit is elektrificatie volgens BMW M GmbH. Het samenspel van elektromotor en benzinemotor zorgt ervoor dat er altijd vermogen beschikbaar is zodra de bestuurder het gaspedaal intrapt. De indrukwekkende vermogensopbouw gaat ononderbroken door tot in het hoogste toerengebied. Deze combinatie van benzinemotor en een elektrische motor is gelijk aan het concept dat gebruikt wordt in de BMW M Hybrid V8 endurance raceauto van BMW M GmbH. Deze auto heeft eerder dit jaar succesvol zijn debuut gemaakt in de Rolex 24 uur van Daytona en zal volgend jaar o.a. meedoen aan de legendarische 24 uur van Le Mans.

Met een systeemvermogen van 550 kW (748 pk) is de BMW XM Label Red 70 kW (95 pk) sterker dan de reguliere BMW XM. Het systeemkoppel is met 200 Nm toegenomen tot 1.000 Nm. Alle kracht gaat via de M xDrive vierwielaandrijving naar de wielen. Dankzij de modelspecifieke ondersteltechnologie en de uiterst snel en nauwkeurig reagerende regeleenheid van de aandrijflijn biedt een dynamische en sportieve rijbeleving van een ongekend niveau.

V8 motor met vooruitstrevende M TwinPower Turbo technologie, hoogtoerig karakter.

De M HYBRID aandrijflijn in de BMW XM Label Red mixt de voordelen van elektrificatie met de kwaliteiten van een hoogtoerige V8 motor met M TwinPower Turbo technologie. De nieuwste generatie van deze motor onderscheidt zich met een extreem snelle vermogensafgifte en een hogere efficiëntie. De motor is niet alleen voorzien van een cross-bank uitlaatspruitstuk, maar onder meer ook van een versterkte krukas en een turbo met elektrisch aangestuurd overdrukventiel. In de BMW XM Label Red levert de V8 motor zijn vermogen van 430 kW (585 pk) bij 5.600 toeren per minuut. Het maximumkoppel is 750 Nm, 100 Nm meer dan in de reguliere BMW XM. Het koppel is over een breed toerengebied van 1.800 tot 5.400 toeren per minuut beschikbaar.

Twee elektronisch geregelde, continu verstelbare kleppen in het sportuitlaatsysteem van de BMW XM Label Red zorgen voor een indrukwekkende akoestische begeleiding van de vermogensafgifte van de motor. Het motorgeluid is heel kenmerkend, net als het geluid van de twee dubbele uitlaten, waarvan de eindstukken boven elkaar zijn geplaatst.

Directe trekkracht door elektromotor met innovatieve ‘pre­gearing’.

De elektromotor in het M HYBRID systeem maakt gebruik van innovatieve ‘pre-gearing’ technologie om extra koppel te genereren. De permanent actieve synchroonmotor is geïntegreerd in de 8-traps M Steptronic automaat. Daardoor levert de elektromotor al bij de kleinste beweging van het gaspedaal direct zijn trekkracht. De elektromotor draagt tot 145 kW (197 pk) bij aan het systeemvermogen. Hij levert een nominaal koppel van 280 Nm. De ‘pre-gearing’ is door BMW gepatenteerd en verhoogt het koppel van de elektromotor gedurende bepaalde tijd tot 450 Nm. Hierdoor levert de compacte elektromotor een hoeveelheid trekkracht waarvoor normaliter een veel groter exemplaar nodig is.

Het effect van ‘pre-gearing’ is duidelijk te voelen, zowel bij wegrijden vanuit stilstand als tijdens tussenacceleraties. Samen met de kracht van de hoogtoerige V8 zorgt dat voor indrukwekkende maar ook goed beheersbare prestaties. De BMW XM Label Red sprint in 3,8 s van 0 naar 100 km/h. De topsnelheid is elektronisch begrensd op 250 km/h (290 km/h met het M Driver’s Pack). De elektromotor biedt ook ondersteuning bij gelijkmatige belasting, waardoor de benzinemotor een gunstiger verbruik laat noteren.

Krachtige hoogvoltage-accu, BMW lconicSounds Electric, Combined Charging Unit.

De elektromotor wordt gevoed door de hoogvoltage-accu (lithium-ion) in de bodem van de auto. De accu heeft een hoge energiedichtheid en levert constante prestaties bij zowel hoge als lage temperatuur en ook onder zware belasting bij een extreem sportieve rijstijl. De bruikbare nettocapaciteit is 25,7 kWh. In combinatie met de uitstekende efficiëntie van de elektromotor en het slimme energiemanagement maakt dat een elektrische actieradius van gemiddeld 75 – 83 kilometer (WLTP) mogelijk. De BMW XM Label Red is dus ook uitstekend buiten de stad inzetbaar – lokaal emissievrij en vrijwel geluidloos. De puur elektrische topsnelheid is 140 km/h.

De elektromotor heeft een eigen soundtrack van BMW lconicSounds Electric, ontwikkeld door BMW in samenwerking met filmmuziekcomponist Hans Zimmer. De Combined Charging Unit van de BMW XM Label Red maakt AC laden mogelijk met maximaal 7,4 kW. De accu is dan ook van 0 tot 100% op te laden in ongeveer 4,25 uur.

Maximale tractie, geweldige prestaties, M xDrive en M Sportdifferentieel.

De M xDrive vierwielaandrijving verdeelt het vermogen van beide motoren zorgvuldig, snel en optimaal over alle wielen. De nadruk ligt daarbij op de achteras, vooral in de 4WD Sport modus, wat de dynamiek van de BMW XM Label Red verder verhoogt. Als de Dynamic Stability Control is uitgeschakeld, kan de op tractie gerichte 4WD Sand modus – speciaal voor rijden in zand en duinen – worden geactiveerd via het M Setup menu. Een elektronisch sperdifferentieel achter vergroot de tractie en de stabiliteit nog verder. Het M Sportdifferentieel verdeelt het koppel naar behoefte en afhankelijk van de omstandigheden over beide achterwielen.

Modelspecifieke onderstelafstelling.

Dit krachtigste BMW M model voor de openbare weg maakt veel indruk met zijn rijeigenschappen – zowel bij uitgesproken sportief rijden, als bij rustig cruisen (desgewenst lokaal emissievrij) en zelfs buiten de verharde wegen.

De ondersteltechnologie geeft de auto uitzonderlijke kwaliteiten, van dynamiek tot comfort. Daarmee combineert de BMW XM Label Red het specifieke karakter van de aandrijflijn met de precisie waar de BMW M modellen om bekendstaan.

De standaarduitrusting van de BMW XM Label Red omvat het Adaptief M Onderstel Professional – met elektronisch geregelde demping en Active Roll Comfort om overhellen te voorkomen – en Integral Active Steering. Het M Sportremsysteem heeft vaste remklauwen met zes zuigers vóór en zwevende remklauwen met één zuiger achter. Het geïntegreerde remsysteem van de nieuwste generatie zorgt ervoor dat het remvermogen via recuperatie op de elektromotor en dat van de schijfremmen met grote precisie samen worden gecombineerd. Het biedt de bestuurder daarnaast keuze uit twee verschillende standen voor het remgevoel.

De aansturing van het M Sportdifferentieel, de M xDrive vierwielaandrijving, actieve rolstabilisatie en besturing, de tractiecontrole geïntegreerd in het motormanagement en de Performance Control functie zijn verbonden met het centrale stabiliteitsmanagement. De afstemming van alle systemen heeft plaatsgevonden op allerlei soorten wegdek en ondergrond, met inzet van de autosportervaring van BMW M GmbH. Het resulteert in een vertrouwenwekkend weggedrag onder alle omstandigheden.

Extrovert design en exclusieve details.

Gespierde proporties accentueren het extraverte design van de dynamische Sports Activity Vehicle, met grote oppervlakken en scherpe lijnen. Designaccenten benadrukken het unieke karakter van de BMW XM Label Red en de focus op maximale prestaties.

Kenmerken van de BMW XM Label Red zijn onder meer de accentlijsten in Toronto Red metallic (een zwarte accentlijst is optioneel mogelijk). Die kleur komt ook terug in de typeaanduiding en de (optionele) 22 inch lichtmetalen wielen. Standaard zijn 21 inch lichtmetalen wielen. De omlijsting van de nierengrille en de diffuser achter is in hoogglans zwart.

De standaard exterieurkleur van de BMW XM Label Red is M Brooklyn Grau metallic. Optioneel is er keuze uit meer dan 50 BMW Individual Special Request exterieurlakken. Dat zijn onder meer het nieuwe BMW lndividual Urban Green, BMW lndividual Petrol Mica metallic, BMW lndividual Anglesey Green metallic en BMW lndividual Sepia metallic. De nieuwe BMW Individual Visualizer helpt kopers van de BMW XM Label Red een kleur te kiezen. De auto wordt zeer realistisch weergegeven in 360 graden en kan vanuit alle hoeken worden bekeken.

De gelimiteerde uitvoering van de BMW XM Label Red – oplage 500 exemplaren wereldwijd – heeft een nog expressievere styling. De exclusieve carrosseriekleur BMW lndividual Frozen Carbonschwarz metallic contrasteert met de omlijsting van de nierengrille en de inzet van de achterdiffuser in Toronto Red metallic. Het interieur is uitgevoerd in leder ‘Merino’ Schwarz gecombineerd met Fiona Rot, voor een extra sportieve atmosfeer. De driedimensionale hemelbekleding en de bekleding van de raamstijlen is uitgevoerd in zwart. De rode accenten geven extra exclusiviteit aan de diamantvormige bovenkant van de rugleuning en hoofdsteun van de voorstoelen en de buitenste zitplaatsen achterin. De interieurbekleding en het dashboard zijn voorzien van een rood stiksel. Een rode XM aanduiding onder de Touch Control Display en een Carbon Fibre interieurlijst met rode en blauwe stiksels benadrukken dat dit een M model is. Bovendien is deze gelimiteerde versie voorzien van de aanduiding “1 of 500” onder de Touch Control Display.