De nieuwe collectie van Han Kjøbenhavn voor zomer 2023

Han Kjøbenhavn lente zomer 2023 – Photo Courtesy of Han Kjøbenhavn

Het Deense modehuis Han Kjøbenhavn vervolgt zijn artistieke pad met scherpe contrasten, rechte lijnen en nauwsluitende ontwerpen in combinatie met volumineuze silhouetten. De bijna gebeeldhouwde schoenen zijn handgemaakt met aluminium details. De brillen hebben een futuristische designs en 3D-details in chroom.

Vegan leer, delicate geplisseerde zijde, jacquard organza, wol en Japanse jersey domineren de collectie. Het kleurenpalet bestaat uit donkere en warme grijstinten die worden opgelicht door details in zilverchroom.

‘Deze collectie is het resultaat van emoties die tot leven komen wanneer we ons in de donkerte bevinden en schaduwen zoeken. Die schaduwen zijn wat we denken dat ze zijn,’ lezen we in het persbericht. En verder: ‘Mijn doel is om het zo interessant te maken dat het de mensen raakt,’ aldus oprichter en artistiek directeur Jannik Wikkelsø Davidsen.

‘Searching for Shadows’ is de titel van deze nieuwe, dramatisch mooie en futuristische collectie voor lente zomer 2023 van het maison Han Kjøbenhavn. Als je de catwalk beelden bekijkt, snap je vast wat daarmee bedoeld wordt.

