De nieuwe Giulia en Stelvio Quadrifoglio 100th Anniversario

Alfa Romeo eert het legendarische het Quadrifoglio-logo met gelimiteerde versies van de Giulia en Stelvio Quadrifoglio. Deze “Quadrifoglio 100th Anniversario” edities onderscheiden zich met talrijke sportieve accenten en een nog hoger prestatiepotentieel. Van elk model worden slechts 100 jubileumexemplaren geproduceerd. Exclusiviteit is dus gegarandeerd voor de gelukkigen die er een kunnen aanschaffen. Dat geluk past bij Quadrifoglio, want dat is immers het Italiaanse woord voor ‘klavertje vier’.

Op 15 april 2023 is het 100 jaar geleden dat het Quadrifoglio-logo debuteerde op de raceversie van de Alfa Romeo RL tijdens de veertiende editie van de Targa Florio in 1923. Sindsdien staat de afbeelding van een klavertje vier symbool voor technische perfectie bij race- en productieauto’s. Met de beste rijeigenschappen en vermogens-gewichtsverhoudingen bieden de nu uitgebrachte “Quadrifoglio 100th Anniversario”-versies van de Giulia en de Stelvio een unieke ervaring. Ze blinken uit door een speciale jubileumbadge en exclusieve, sportieve componenten. De technologie is toonaangevend, zoals de adaptieve full-LED matrix koplampen en het nieuwe volledig digitale instrumentenpaneel dat is vormgegeven met historische designkenmerken. Daarnaast levert de 2.9 V6 krachtbron in deze speciale versies 520 pk vermogen. Een potentieel dat mede dankzij een mechanisch sperdifferentieel voor extra rijdynamiek zorgt.

Ter ere van het honderdjarig bestaan heeft Centro Stile Alfa Romeo een jubileumversie van het logo ontworpen dat ook prijkt op deze speciale uitvoeringen van de Stelvio en Giulia. De klassieke kenmerken van het logo zijn verfraaid met moderne accenten en kleuren die herinneren aan die van historische raceauto’s waarmee Alfa Romeo overwinningen heeft geboekt.

De oorsprong van een legende

Als symbool van Italiaanse sportiviteit is het logo Quadrifoglio altijd nauw verbonden geweest met de best presterende auto’s van Alfa Romeo. Dit geldt niet alleen voor de racemodellen, maar ook voor de meest krachtige en exclusieve straatauto’s. De Quadrifoglio-typeaanduiding maakt vanaf het allereerste begin deel uit van de race- en industriële geschiedenis van Alfa Romeo. Dat begon allemaal op 15 april 1923 tijdens de eerder genoemde veertiende editie van één van de oudste autoraces ter wereld: de Targa Florio. De race was intens en ongelofelijk uitdagend, waarmee het destijds voor coureurs één van de belangrijkste mijlpalen was. Tegelijkertijd zagen automerken een overwinning terug in zakelijk succes. Daarom hechtte Alfa Romeo in 1923 enorm veel belang aan de Siciliaanse race. Uiteindelijk won Ugo Sivocci, destijds een grote naam, de race dankzij een combinatie van zijn vaardigheden en een reeks gelukkige gebeurtenissen. Dat maakte de keuze voor de Quadrifoglio (een klavertje vier) nog betekenisvoller als het sportieve embleem.

Met deze overwinning katapulteerde Alfa Romeo zichzelf richting de top. Vanaf toen stond de Quadrifoglio symbool voor de legendarische auto’s van het merk. Van het eerste Grand Prix-kampioenschap in 1925 tot de winst in de Mille Miglia, in de Targa Florio en de 24 uur van Le Mans; Alfa Romeo domineerde de internationale racewereld. Het gelukssymbool vond zijn weg naar exclusieve straatauto’s. Het geglazuurde Quadrifoglio-embleem verscheen voor het eerst op de Giulia GT Sprint Veloce. Daarmee werd een traditie gestart die tot de dag van vandaag voortduurt. Modellen met dit logo zijn de meest krachtige Alfa Romeo’s die zijn ontworpen voor autoliefhebbers met een passie voor sportief rijden.

Gelimiteerde uitvoeringen met unieke designcomponenten, extra vermogen en superieure technische verfijning

De Giulia en Stelvio “Quadrifoglio 100th Anniversario” passen in honderd jaar autosporttraditie en technische excellentie. De 2.9 V6-motor van de Quadrifoglio-versies is opgewaardeerd van 510 naar 520 pk, gecombineerd met een mechanisch sperdifferentieel. Dat is afgeleid van de Giulia GTA en optimaliseert de verdeling van de aandrijfkrachten. Het resulteert in meer grip, stabiliteit, wendbaarheid en snelheid in bochten.

Het gebruik van ultralichte materialen zoals aluminium en ook koolstofvezel voor de aandrijfas, motorkap, spoiler en zijskirts draagt verder bij aan het realiseren van de beste rijdynamiek in het segment. Op de Giulia “Quadrifoglio 100th Anniversario” valt de carbon front splitter op. Die regelt de luchtstroom onder de auto voor meer downforce, waarmee de stabiliteit en prestaties toenemen. Tot slot zorgt het Akrapovic-uitlaatsysteem voor een onmiskenbaar geluid.

Het uiterlijk van de Giulia en Stelvio heeft van nature al een sterke persoonlijkheid. De ‘3+3’-koplampen vormen daarin een karakteristiek kenmerk. Ze zijn bij de jubileumversies voorzien van nieuwe adaptieve Full-LED Matrix-verlichting die adaptief grootlicht met anti-verblindingstechnologie biedt. Ze verbruiken minder energie, dragen bij aan veiligheid en ze zijn minder vermoeiend voor de ogen. Gepolijste 5-gaats sportvelgen, 19-inch voor de Giulia en 21-inch voor de Stelvio, zorgen samen met exclusieve goudkleurige remklauwen voor een unieke uitstraling. Dezelfde kostbare kleur onderscheidt het embleem ter ere van 100 jaar Quadrifoglio, dat gepositioneerd is op de spatborden van beide auto’s. Andere sportieve accenten zijn de in carbon uitgevoerde grille en spiegelkappen. Voor beide modellen is te kiezen uit drie kleurstellingen: Rosso Etna, Verde Montreal en Nero Vulcano.

Hetzelfde sportieve gevoel is terug te vinden in de interieurs, waar een exclusieve combinatie van zwart leer en Alcantara wordt versterkt door exclusieve goudkleurige stiksels en een innovatieve 3D-afwerking met carbon op het instrumentenpaneel, de middentunnel en de deurpanelen. Op het dashboard zit een speciaal stiksel van het getal ‘100’ naast een goudkleurig Quadrifoglio-logo. Het stuurwiel is bekleed met leer en Alcantara met zwarte stiksels en inzetstukken van koolstofvezel.

Of het nu gaat om de exclusieve uitstraling, technologie of connectiviteit aan boord; alle functies staan in dienst van de kenmerkende rijervaring van Alfa Romeo. Dit tekent zich ook af in het nieuwe instrumentenpaneel met het historische “telescopische” ontwerp en een volledig digitaal 12,3-inch TFT-scherm waarop alle voertuiginformatie en de technologieën voor autonoom rijden weergegeven kunnen worden. Naast de drie layouts voor het instrumentarium, die iedere Alfa Romeo heeft (Evolved, Relax and Heritage), maakt de exclusieve ‘Race’-weergave zijn debuut op de deze jubileum-versies van de Giulia en Stelvio. De ‘Race’-layout verzamelt alle fundamentele informatie voor de sportieve rijder op het centrale deel van het instrumentenpaneel: de toerenteller, snelheidsmeter en een schakelindicator voor handmatig schakelen. De layout is individueel aan te passen door aanvullende informatie, waaronder prestatiegegevens, aan de zijkant te plaatsen.

Om een eeuw pure sportiviteit te vieren, keert Alfa Romeo met het Quadrifoglio-logo terug naar de bakermat Sicilië. Alfa Romeo heeft het eiland van de beroemde Targa Florio uitgekozen als achtergrond voor een herdenkingsfotoshoot vol traditionele elementen en schoonheid van een Italiaans landschap. Na honderd jaar is de Quadrifoglio-reis nog niet ten einde, want het logo blijft het symbool voor sportieve innovatie als eerbetoon aan de successen uit het verleden.