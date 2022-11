Haartrends heren 2023. Dit kapsel wil iedereen wel hebben

Herenkapsels 2023. Foto Charlotte Mesman

Tijdens de modeweken kijken we natuurlijk niet alleen naar de mode maar (vooral) ook naar de haartrends. Bij de mannenshows voor lente zomer 2023 in Milaan zagen we vooral langere haarsnitten met veel volume. Dat is dan ook wel de teneur voor de haartrends heren 2023.

Herenkapsels 2023. Foto Charlotte Mesman

Het kapsel dat je op onze foto’s ziet, fotografeerden we bij de mannenshow van Dsquared2 lente zomer 2023. Dit soort kapsels zien we momenteel veel, en als we op de modeweken en de streetstyle mogen afgaan blijft dit voorlopig de trend. Ook in 2023.

Een allereerste vereiste voor zo’n modern hoofd is natuurlijk een wat langere haarlengte. Anders dan bij het klassieke herenkapsel zijn ook de zijkanten en de achterkant wat langer. Dus eerst even laten groeien dat haar.

Herenkapsels 2023. Foto Charlotte Mesman

Vervolgens, en hier komt de moeilijkheid, ga je op zoek naar een bekwame kapper. Deze haarsnit is alleen modern als-ie goed geknipt is. Je hebt een vakmens nodig dat ouderwets met de schaar knipt maar op de hoogte is van de nieuwste kniptechnieken. Je kapper moet donders goed weten wat hij of zij aan het doen is.

Hoe weet je of het goed geknipt is? Maak je daar geen zorgen over. Dat zie je meteen, zelfs als je haar nog nat is. Bovendien moet het in het dagelijks leven bijna moeiteloos in model vallen.

Als je wilt, kun je het stylen en er met haarproducten beweging in aanbrengen, maar op zich zou dat dus niet hoeven.

Klik hier voor de haartrends voor de dames