Strepen, ruiten, bloemen. Deze fantasieën dragen we zomer 2023

Strepen, ruiten en patchwork. Deze fantasieën gaan we zomer 2023 dragen

De modetrends voor lente zomer 2023 laten een breed scala aan gedurfde kleurenprints zien: van abstracte patronen (zoals vorig jaar zomer) tot dierenprints, van ruiten en Bretonse strepen tot bloemenprints. Fantasieën zijn een must voor een ultiem lente- en zomer gevoel! We lopen je even door de allernieuwste trends heen.

Bloemenprints

Bloemenprints zijn ook dit seizoen goed vertegenwoordigd. Je komt ze letterlijk overal op terug: op luchtige zomerjurken, op blouses en broeken. Je draagt ze van top tot teen of combineert ze met denim en schelpsieraden voor een bohémien look. We zagen bloemenprints op de internationale catwalks maar komen ze ook tegen bij mooie modemerken uit eigen land, zoals bij Fabienne Chapot.

Strepen

De Bretonse streep is populairder dan ooit en maakt deel uit van de sailor of marinière look die dit seizoen überhip is. Denk hierbij aan zomertruien met capuchons met streepmotieven maar ook aan doorknoopjurken met frisse blauwwitte strepen. Daarnaast gaan we ook brede streeppatronen in allerlei felle kleuren zien. Je hoeft dus niet per se voor een marine of tandpasta look te gaan.

Ruiten

De modetrends voor zomer 2023 laten ook verrassend veel ruitenpatronen zien. Ze zijn er in allerlei stijlen. Houthakkersruiten, rood met zwarte ruiten (niet bepaald zomers maar wel chic), zwart met witte ruiten, BB-ruitjes in pastelkleuren.

Abstracte prints

Herinner je je de abstracte, grafische prints van vorig jaar zomer die we vooral lange jurken tegenkwamen? Die prints, vaak tegen een lichte achtergrond, gaan we deze zomer weer volop dragen. Maar er komen ook abstracte prints in felle kleuren om de hoek kijken. In de nieuwe collectie van Summum (om nog maar eens een modelabel uit eigen land te noemen) bijvoorbeeld vind je dit seizoen supercoole wave prints in vrolijke kleuren.

Dierenprints

Een andere kleurenprint in de mode voor lente zomer 2023 is de dierenprint. Deze print is al een tijdje een trend en blijven we ook dit seizoen zien. Denk aan luipaard-, zebra- of slangenprints op jassen, rokken, jurken en accessoires. Je draagt ze als statement of detail. De nieuwigheid voor dit seizoen is dat deze dierenprints ook in pailletten of metallic zijn uitgevoerd. En verder zijn de kleurcombinaties vernieuwend. Je hoeft dit seizoen niet op te kijken van een zebraprints in het zwart met paars.

Mix & match

Deze zomer mag je verschillende bloemenprints bij elkaar dragen maar je mag bloemen ook mixen met strepen. Of strepen met ruiten, bloemen met ruiten, dierenprints met bloemen. Soms zelfs komen we in één en hetzelfde kledingstuk meerdere prints tegen. Dan hebben de ontwerpers de cocktail al voor je klaargemaakt. En anders is ons advies: experimenteer met verschillende prints en mix en match om je eigen unieke stijl te vinden.