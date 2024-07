Alfa Romeo Junior VELOCE 280

Met de Junior keert Alfa Romeo terug naar het grootste segment op de Europese markt. De Alfa Romeo Junior 280 VELOCE belichaamt het sportieve karakter van het merk, maar dan in compact formaat. Ook de Junior voldoet aan de gebruikelijke Alfa Romeo-formule, waarbij het Italiaanse merk uitblinkt met gewichtsbalans, eersteklas rijdynamiek, technologie en motoren en dat combineert met ‘tijdloze schoonheid’, lang het kenmerk van Alfa Romeo-design. De VELOCE versie tilt deze kenmerken naar het hoogste niveau, zozeer zelfs dat hij kan bogen op toonaangevende wendbaarheid en wegligging in zijn klasse.

Twee wereldprimeurs kenmerken bovendien de Junior 280 VELOCE: de nieuwe elektromotor van 207 kW (280 pk) en het nieuwste TorSen ‘D’ mechanisch sperdifferentieel. Deze nieuwe versie beschikt ook over specifieke, exclusieve technische oplossingen, waaronder de meest directe besturing in het segment (14,6:1), speciaal afgesteld voor een uitzonderlijke wegligging. Bovendien is het onderstel met 25 mm verlaagd ten opzichte van de Junior. De stabilisatorstangen vóór en achter zijn afgestemd op sportief en snel bochtenwerk met een hoge mate van grip. Het remsysteem omvat vooraan 380 mm schijven met monobloc-remklauwen met 4 zuigers, terwijl de 20-inch banden specifiek ontwikkeld zijn voor krachtige elektrische voertuigen.

Betere efficiency en meer rijplezier

De nieuwe Alfa Romeo Junior 280 VELOCE is een sportieve auto voor dagelijks gebruik, zeer efficiënt en uiterst aantrekkelijk om te rijden. Zijn lengte van iets meer dan 4 meter en een draaicirkel van 10,5 meter maken hem zeer wendbaar. Ondanks zijn compacte formaat is het interieur opvallend ruim en biedt het comfortabel plaats aan vier volwassenen en hun bagage in een riante bagageruimte van 400 liter. De Junior 280 VELOCE weegt slechts 1.590 kilogram, ongeveer 200 kilogram minder dan vergelijkbare concurrenten. De lichtgewicht lithium-ion batterij draagt hieraan bij. Bovendien zijn de iconische ‘afgeknotte’ achterzijde – geïnspireerd op de iconische Tubolare Zagato – en de asymmetrische luchtinlaten aan de voorkant aerodynamische details die de luchtweerstand en het energieverbruik verminderen. De Junior garandeert de best mogelijke rijervaring, zowel in de stad als daarbuiten, zonder functionaliteit op te offeren. Dat blijkt uit een opbergvak onder de motorkap voor de laadkabel, een 12 volt stopcontact in de kofferbak en een specifiek elektrisch ‘motorgeluid’ (alleen hoorbaar in het passagierscompartiment) voor een betere perceptie van acceleratie en vertraging. Een EV-routing systeem biedt daarbij zorgeloze navigatie.

WERELDPRIMEUR 1: Alfa Romeo Junior VELOCE met nieuwe 280 pk sterke aandrijflijn

Met de Junior 280 VELOCE introduceert Alfa Romeo de gloednieuwe M4+ elektromotor [naam nog niet definitief]. Deze levert een vermogen van 207 kW (280 pk) en een koppel van 345 Nm. De nieuwe aandrijflijn – die gezamenlijk is ontwikkeld door Alfa Romeo Engineering en door de joint venture tussen het Stellantis Engineering Propulsion Systems-team en Emotors – is ontworpen en verfijnd om te voldoen aan de specifieke doelstellingen van het project onder leiding van het Alfa Romeo-team. Voor het hoge vermogen bereikt de elektromotor een piek van 15.200 toeren per minuut en hij biedt het maximale koppel constant tussen 250 en 4.875 toeren per minuut. De acceleratie van 0 naar 100 km/u duurt slechts 5,9 seconden en de topsnelheid bedraagt meer dan 200 km/u. De elektrische aandrijflijn bestaat behalve uit een elektromotor (Hybrid Synchronous Motor) ook uit de nieuwste batterij van 54 kWh, die een hoge energiedichtheid en een uitstekende verhouding tussen nominale en bruikbare energie biedt. Het lithium-ion batterijpakket zorgt voor een actieradius tot wel 410 km (WLTP). Tenslotte is het opladen van de nieuwe Junior VELOCE heel eenvoudig: van 10 tot 80 procent bij snellaadstations met 100 kW DC duurt minder dan 30 minuten.

WERELDPRIMEUR 2: nieuwe TorSen ‘D’ mechanisch sperdifferentieel

Om al het vermogen efficiënt op het wegdek over te brengen en onder alle omstandigheden een sportief en leuk rijgedrag te garanderen, besloot Alfa Romeo tijdens de ontwikkeling om de Junior VELOCE te voorzien van het nieuwste TorSen ‘D’ mechanisch sperdifferentieel. Het nieuwe systeem – de allereerste toepassing op een elektrisch voertuig met voorwielaandrijving – is de evolutie van een technische voorziening die in 2006 werd ontwikkeld door de 147 Q2. Het nieuwe ‘D’-systeem is eenvoudig, effectief, licht van gewicht en bijzonder efficiënt. Het mechanische sperdifferentieel zorgt voor een dynamische, consistente verdeling van het koppel tussen de aangedreven voorwielen, afhankelijk van de rijomstandigheden en het wegdek. Het systeem verbetert de voordelen van voorwielaandrijving, resulterend in een betere wegligging, extra tractie en stabiliteit bij het loslaten van het gaspedaal in de bocht. Tegelijkertijd vermindert het onderstuur tijdens het accelereren, de ingreep van elektronische assistentiesystemen en trillingen op het stuur.

Geavanceerde rijmodi, te selecteren via Alfa D.N.A.

Om het rijgedrag en de prestaties te optimaliseren beschikt de Junior VELOCE over verschillende rijmodi, te selecteren via de Alfa D.N.A. drive selector. Deze voorziening debuteerde op de Giulietta, Mito en 4C en wordt ook toegepast in de Giulia, Stelvio en Tonale. Alfa Romeo heeft het systeem nu specifiek afgesteld voor de elektrische aandrijflijn van de nieuwe Junior.

In de Dynamic-modus levert de Junior VELOCE zijn maximale vermogen en koppel, verhoogt de gevoeligheid van de stuurinrichting en de pedalen en minimaliseert het systeem ingrepen van ESP. Het volledig mechanische remsysteem draagt bij aan het algehele sportieve gevoel. Als alternatief beperkt de selectie van rijmodus Natural de maximale output en snelheid en is de ESP-actie conservatiever, om energie en verbruik te besparen bij dagelijks gebruik zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties. In de Advanced Efficiency-modus is het koppel beperkt tot 300 Nm voor maximale energie-efficiëntie. Ten slotte wordt de Junior VELOCE geleverd met een ‘B-mode’-knop voor een intensere regeneratie telkens wanneer het gaspedaal wordt losgelaten, waardoor de belasting naar de vooras wordt verplaatst om de grip te maximaliseren en de actieradius te vergroten.

Sportieve wielophanging met unieke afstelling

De wielophanging van de Alfa Romeo Junior 280 VELOCE bestaat uit de betrouwbare en vooral beproefde combinatie van het McPherson-systeem aan de voorzijde en torsievering aan de achterzijde. De voorwielophanging heeft een nieuwe stabilisatorstang en nieuwe veerpoten. Alle componenten garanderen een ​​perfecte wegligging en veel comfort onder alle rijomstandigheden. Samen met de kortere stuurstang zorgt het nieuwe veerpootdesign ervoor dat de Junior een stuurverhouding van 14,6:1 kan bereiken (de beste in zijn klasse in het segment). Voor en achter is gekozen voor specifieke dubbel werkende hydraulische schokdempers.

Remsysteem en banden

Het remsysteem met de grote 380 mm geventileerde schijven voor en vierzuiger monoblock remklauwen biedt een remvermogen van 1,12 G, waarmee een remweg van 33 meter mogelijk is van 100 km/u naar 0. Sportief ogende 20-inch lichtmetalen velgen en performancebanden dragen daaraan bij.

Alfa Romeo Junior biedt grootste bagageruimte in zijn segment

Wie geen compromissen wil sluiten – op het gebied van de focus op de bestuurder of het comfort van zijn passagiers – kiest voor de Alfa Romeo Junior. Volgens Alfa Romeo betekent comfort dat elke reis eenvoudig, prettig, ordelijk en veilig verloopt. Daarom ervaart rijder direct bij het instappen de nauwgezette aandacht voor detail, de hoge kwaliteit van de bekledingsmaterialen en het geborgen gevoel – en dat met een sportief karakter en uitgesproken Italiaanse kwaliteit. Ondanks zijn compactheid biedt de Alfa Romeo Junior met een inhoud van 400 liter de grootste bagageruimte in zijn segment (BEV).

Alfa Romeo biedt int de Junior verder exclusieve opbergmogelijkheden, zoals het handige bergvak voor de Cable Organizer onder de motorkap, een slimme plek om de laadkabel op te bergen. Om het comfort nog verder te verhogen, voorziet Alfa Romeo de Junior van een reeks rijhulpsystemen, die de bestuurder ondersteunen (autonoom rijden Level 2). De 360° parkeersensoren die het volledige gebied rond de auto monitoren, en de achteruitrijcamera met zijn 180° beeld, bewaken de omgeving en assisteren het semi-autonoom werkende parkeersysteem. Optioneel is er voor de Alfa Romeo Junior het proximity-access systeem, waarmee de auto automatisch snel en eenvoudig ver- en ontgrendelt als de bestuurder in de directe nabijheid is.

Nieuw infotainmentsysteem met slimme interface voor vloeiend multitasken

De nieuwe Junior 280 VELOCE biedt het beste dat momenteel op de markt verkrijgbaar is op het gebied van software en connectiviteit, garandeert tegelijkertijd het kenmerkende rijplezier van het merk en zorgt voor een comfortabele, veilige en volledig verbonden ervaring. De details spreken voor zich. Dankzij Over-the-Air (OTA) updates zijn de kaarten en software in de auto altijd up-to-date. Het volledig digitale ‘Telescope’ instrumentarium met 10,25-inch TFT-display geeft rijinformatie en toont de instellingen van de rijtechnologieën. In het midden van het op de bestuurder gerichte dashboard bevindt zich een 10,25-inch touchscreen dat werkt met widgets – grafische elementen die zijn ontworpen voor intuïtieve interactie met alle functies en die eenvoudig zijn aan te passen en te verplaatsen. Elke gebruiker kan zijn eigen startpagina maken, waarop elke functie van de auto als een app is weergegeven. Het nieuwe infotainmentsysteem garandeert een ‘smartphone-achtige’ ervaring.

Advanced Driver Assistance Systems

De Junior 280 VELOCE is uitgerust met nieuwe Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) voor level 2 autonoom rijden. De auto kan dus zelfstandig afremmen en optrekken, alsook zelfstandig binnen de rijstrook blijven. Door de werking van Intelligent Adaptive Cruise Control (IACC) en Lane Centering (LC) te combineren met de frontcamera – om de hele omgeving rondom de auto in de gaten te houden – garandeert het systeem maximale rijveiligheid zonder dat het ten koste gaat van het rijplezier.

Het IACC-systeem maakt gebruik van Intelligent Adaptive Cruise Control, dat automatisch de snelheid van de auto aanpast om een ​​veilige afstand tot de voorliggers te behouden, en van de systemen Traffic Sign Recognition (verkeersbordenherkenning) en Intelligent Speed ​​Control (snelheidswaarschuwing). Als de bestuurder akkoord gaat, worden de cruise control-instellingen automatisch aangepast op basis van de geldende maximumsnelheid. Het LC-systeem zorgt ervoor dat de auto zelfs bij druk verkeer in het midden van de rijstrook blijft.

Alfa Connect Services, complete ontzorging

Alfa Romeo rust de Junior uit met ‘Alfa Connect Services’, de tool die geavanceerde connectiviteit aan boord én een reeks diensten biedt voor maximale veiligheid en optimaal comfort. Dankzij Over-the-Air (OTA) updates zijn de kaarten en software in de auto altijd up-to-date. Tot de functies behoren onder meer My Navigation, bestaande uit apps om op afstand bestemmingen en nuttige plaatsen (POI) te vinden en realtime waarschuwingen te ontvangen over verkeer, weer en flitspalen. Via de smartphone-app My Alfa Connect kan de bestuurder ook met de auto communiceren via My Remote. Daarmee zijn functies op afstand te bedienen via smartphone of smartwatch (deuren openen/sluiten en verlichting laten knipperen). Ook voertuiglocatie, controleren van bepaalde parameters (omgeving) en waarschuwingen zijn via My Remote mogelijk. E-Control biedt de mogelijkheid om het starten en stoppen (in- en uitschakelen) van het laadproces op afstand te beheren, het opladen te plannen en indien nodig het interieur te verwarmen of te koelen voordat de bestuurder instapt.

Een andere belangrijke innovatie is de integratie van de virtuele assistent (‘Hey Alfa’) en ChatGPT (kunstmatige intelligentie), die gebruikmaken van stemherkenning en tijdens de rit een nuttige, discrete ‘copiloot’ zijn voor informatie en advies. Stembediening kan zelfs worden gebruikt om vanuit huis op afstand met de auto te communiceren, met behulp van de Alfa Romeo-vaardigheid (skill) voor Alexa. Deze functie biedt de mogelijkheid om Amazon Alexa te vragen naar het laadniveau, te zoeken naar nuttige plaatsen, de auto te lokaliseren en op afstand vergrendel- en ontgrendelopdrachten te verzenden.

Ready to drive, Anywhere, Anytime

‘Ready to drive, anywhere, anywhere’ staat ook bij de nieuwe Junior VELOCE hoog in het vaandel. Dankzij een uiterst geruststellend en eenvoudig aanbod ondersteunt Alfa Romeo klanten in hun dagelijkse relatie met hun elektrische auto. Het plannen van uitstapjes buiten de stad of het beheren van dagelijkse routines was nog nooit zo eenvoudig.

Het connected navigatiesysteem met EV ROUTING biedt de mogelijkheid om routes te plannen met vermelding van eventuele tussenstops om op te laden en de tijd die dat vergt. De rijderhoeft alleen de bestemming in te voeren, waarna het navigatiesysteem automatisch de benodigde laadstops langs de route berekent. Daarbij is er toegang tot meer dan 600.000 laadpunten – het meest uitgebreide netwerk van Europa – mogelijk door Free2move Charge. Het systeem biedt keuze uit weergave van de meest geschikte laadpunten voor de geplande route en maakt ook zelf inplannen van laadstops mogelijk.

Rijke uitrusting Alfa Romeo Junior 280 VELOCE

Het exterieur van de Junior 280 VELOCE onderscheidt zich o.a. door de tweekleurige kleurstelling (zwart dak en donkere carrosseriekleur met rode accenten), privacy glass, adaptieve Full LED Matrix-koplampen en 20-inch lichtmetalen ‘Venti’ velgen. Dit alles wordt nog verder verfraaid met zwarte spiegelkappen, in carrosseriekleur gespoten deurgrepen en het Biscione-logo op de C-stijl. Naast de exclusieve tweekleurige kleurstelling kan voor de Junior VELOCE worden gekozen uit zes carrosseriekleuren: Sempione White, Tortona Black, Brera Red, Navigli Blue-Teal, Arese Silver en Scala Brown Grey.

Ook het interieur ademt sportiviteit uit. Kenmerken zijn verfijnde Spiga-stoelen, met zwart/rood/eco-lederen/stoffen bekleding, een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met massagefunctie, een dashboard en middentunnel met zachte toplaag, een lasergesneden dashboardpaneel, een hoge middenconsole met touchscreen bedieningspaneel, een middenarmsteun voorin, opslagruimte voor smartphones en twee bekerhouders in de middentunnel. Aandacht voor detail blijkt uit de elegante en onderscheidende sfeerverlichting met 8 kleuren die de ventilatieopeningen, de middenconsole en het ‘Telescope’-instrumentarium fraai verlichten.

Standaard zijn ook een draadloze verbinding voor Apple CarPlay en Android Auto, Alfa Connected Services-suite, een audiosysteem met vier speakers en twee USB-poorten voorin. De Junior heeft verder een instrumentenpaneel met een volledig digitaal 10,25-inch TFT-scherm en een 10,25-inch touchscreen in het midden van het dashboard, gericht op de bestuurder.

De nieuwe Junior 280 VELOCE is ongeëvenaard als het gaat om veiligheidsvoorzieningen. Standaard beschikt de auto over systemen als Lane Assist, adaptieve cruise control en Driver Attention Alert. Aan voorzieningen als een elektronische parkeerrem, parkeersensoren achter, het proximity access-systeem, single-zone klimaatbeheersing en de D.N.A. keuzeschakelaar is ook gedacht. De standaarduitrusting wordt gecompleteerd door specifieke vloermatten, een op drie manieren in hoogte verstelbare bagagebodemvloer en een 11 kW 3-fase boordlader.

Ten slotte zijn er twee packs beschikbaar om de Junior VELOCE nog verder aan te passen: het Techno-pack omvat level 2 autonoom rijden, een handsfree elektrische bedienbare achterklep, LED Matrix-koplampen en connected navigatie met virtuele assistent. Als alternatief biedt het Sport-pakket (alleen interieur) een stuurwiel afgewerkt in leder en Alcantara alsook exclusieve Corsa-stoelen, met een sterke raceconnotatie, bekleed met zwart/rood suède van Sabelt.

Balocco Proving Ground

Om de auto optimaal te ervaren, opent Alfa Romeo de poorten van zijn Balocco Proving Ground (provincie Vercelli) voor een dag van pre-typegoedkeuringstests van de nieuwe, 100% elektrische Junior 280 VELOCE. De dynamische preview stelt insiders uit de industrie in staat om de eerste elektrische compacte sportauto van het merk te testen op dezelfde circuits waar de rijdynamische kwaliteiten van het model tot in de finesse zijn gevormd.

Voor de eerste keer ooit biedt Alfa Romeo toegang tot het volledige circuit van Langhe, het beroemde circuit van meer dan 20 km op de Balocco Proving Ground. Het complete traject vertegenwoordigt de gemengde heuvelachtige routes van de regio Piemonte. Het circuit is in 2014 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO geplaatst. De Junior kan daarom onder absoluut unieke omstandigheden worden getest. Het team van Italiaanse ingenieurs, dat betrokken was bij de ontwikkeling van de 8C, 4C, Giulia en Stelvio in hun Quadrifoglio-versies, waaronder de Giulia GTA en GTAm, verwelkomt insiders uit de industrie op dezelfde circuits waar alle straat- en racewagens van Alfa Romeo vandaan komen en waar deze modellen de afgelopen decennia zijn onderworpen aan ontwikkelingstests. Op dezelfde manier heeft het fameuze ‘Alfa Corse’-team destijds hier ook de racewagens getest en verfijnd die deelnamen aan de internationale autosport (F1 – DTM – Super Turismo).

Nog nooit opengesteld

Alfa Romeo gaf nog nooit eerder toegang aan de internationale pers tot het volledige traject van het Langhe-circuit. Het circuit was tot dusver alleen voorbehouden aan het ontwikkelingsteam van Alfa Romeo. Het Langhe-circuit biedt een realistische route vol bochten, stijgingen en dalingen om het dagelijks gebruik van de auto na te bootsen. Even boeiend is het ‘Special Pavings’-gedeelte van het Balocco-circuit, dat ook uitsluitend door het Alfa Romeo-team wordt gebruikt voor comforttests. Hij is bezaaid met hobbels, kuilen, tramrails, kasseien en richels. Dezelfde obstakels die je tegenkomt in het dagelijkse stadsleven. Hier is te ervaren hoe de Junior trillingen in het passagierscompartiment beperkt, zorgend voor het beste comfort in zijn klasse. Tenslotte zijn hogesnelheidstests op het circuit van Alfa Romeo mogelijk.

De Junior is niet gemaakt om op het circuit te rijden, maar de dynamische doelstellingen van het team van Italiaanse ingenieurs lagen hoog. Het circuit vormt de ideale plek om het vrijwel perfecte snelle bochtengedrag van de auto te ontdekken, dankzij de uitzonderlijke elektrische tractie die volop tot uiting komt in de Dynamic-modus. Uiteraard is dit mede te danken aan het mechanische TorSen ‘D’ sperdifferentieel, dat onderstuur minimaliseert en de stabiliteit van de auto in bochten vergroot. Met name de 1 Hz-respons van de vooras is de beste in zijn klasse, net als de achteras die nauwkeurig het traject volgt met een drifthoek van vrijwel nul.

De Alfa Romeo Junior 280 VELOCE is vanaf het 4e kwartaal verkrijgbaar vanaf € 48.000, er is al een volledig elektrische Junior (156 pk, zo’n 400 km actieradius) vanaf € 39.000.

Technische specificaties Alfa Romeo Junior 280 VELOCE

Lengte: 4.173 mm

Breedte: 1.781 mm

Hoogte: 1.505 mm

Wielbasis: 2.557 mm

Draaicirkel: 10,5 meter

Bagageruimte: 400 liter

Gewicht rijklaar: 1.590 kilogram

Vermogen elektromotor: 207 kW (280 pk)

Koppel elektromotor: 345 Nm

Topsnelheid: 200 km/u

Acceleratie 0-100 km/u: 5,9 seconden

Aandrijving: voorwielen

Banden: 20-inch 225/40 R20 94V

Accucapaciteit: 54 kWh bruto (51 kWh netto)

Accutype: lithium-ion

Actieradius: tot 410 km (WLTP)

Max AC-laadvermogen: 11 kW

Max DC-laadvermogen: 100 kW

Laden van 0% – 100% Mode 3 (11 kW) in uren: 5 uur en 45 minuten

Laden van 20% – 80% DC snelladen (100 kW) in uren: 27 minuten