De nieuwe BMW 2 Serie Coupé

De BMW 2 Serie Coupé is een uniek voertuigconcept in het compacte segment, dat extraverte sportiviteit, perfect controleerbare dynamiek en vooruitstrevende premiumfuncties combineert. Het tweedeursmodel is nu nog aantrekkelijker dankzij een gedetailleerd, aangepast ontwerp, uitgebreide standaarduitrusting en consistente digitalisering.

Extraverte sportiviteit, perfect regelbare dynamiek en vooruitstrevende premiumkenmerken worden in de BMW 2 Serie Coupé gecombineerd om een voertuigconcept te creëren dat uniek is in het compacte segment. Het tweedeursmodel is nu nog aantrekkelijker dankzij een gedetailleerd, aangepast ontwerp, uitgebreide standaarduitrusting en consistente digitalisering. Alle modelvarianten van de nieuwe BMW 2 Serie Coupé zijn standaard uitgerust met de uitrusting van het M Sportpakket en extra comfortvoorzieningen. Nieuwe carrosserie-kleuren, lichtmetalen wielen, stuurwielen, interieurlijsten en stoeloppervlakken voegen moderne accenten toe aan het exterieur en interieur. De nieuwe BMW iDrive met QuickSelect en innovatieve digitale diensten op basis van BMW Operating System 8.5 dragen ook bij aan het vooruitstrevende karakter van de nieuwe BMW 2 Serie Coupé.



Met zijn compacte afmetingen, scherp design, krachtige motoren en het M-sportonderstel, dat nu standaard is, biedt de nieuwe BMW 2 Serie Coupé een emotionelere rijervaring dan ooit tevoren. Het tweedeursmodel volgt daarmee de traditie van de legendarische BMW 02 serie, die al in de jaren 60 werd beschouwd als het toonbeeld van merktypisch rijplezier. Het aandrijfportfolio omvat zeer efficiënte viercilinder benzine- en dieselmotoren, die hun vermogen via een 8-traps Steptronic-transmissie en klassieke achterwielaandrijving aan de weg leveren, evenals een zescilinderlijnmotor in de nieuwe BMW M240i xDrive Coupé (gecombineerd brandstofverbruik: 8,8 — 8,1 l/100 km; gecombineerde CO2-uitstoot: 200 — 185 g/km volgens WLTP; CO2-klasse: G).



De marktintroductie van de nieuwe BMW 2 Serie Coupé begint in augustus 2024 en wordt geproduceerd in BMW Group Fabriek San Luis Potosí in Mexico, waar ook de verbrandingsmotorvariant en de Plug-In Hybrid variant van de nieuwe BMW 3 Serie Sedan wordt geproduceerd. De productielocatie, geopend in 2019, wordt gekenmerkt door bijzonder efficiënte en duurzame productieprocessen.



Frisse designaccenten en standaard M Sport-pakket

De afmetingen, carrosseriestructuur, aandrijfconcept en chassistechnologie van de BMW 2 Serie Coupé zijn ontworpen om merktypisch rijplezier in een bijzonder geconcentreerde vorm over te brengen. De opvallende voorkant met individuele ronde koplampen, een horizontale BMW nierengrille en een krachtig gebogen powerdome op de lange motorkap, de atletisch vormgegeven oppervlakken van het zijaanzicht, de wijd uitgeklopte wielkasten en de korte bagageruimteklep die eindigt in een opvallende luchtinlaat geeft de BMW 2 Serie Coupé een onmiskenbare uitstraling. Met de designkenmerken van het M Sportpakket, dat nu standaard is, drukt de nieuwe editie van het compacte tweedeursmodel zijn dynamische karakter nog intensiever uit. Het M-specifieke ontwerp omvat bijzonder grote luchtinlaten aan de voorkant van het voertuig, sterk opvallende sideskirts en een opvallende achterzijde met verticaal georiënteerde reflectoren en een inzetstuk in diffusorstijl.



Aan de voorkant van de nieuwe BMW 2 Serie Coupé is de omlijsting van de BMW nierengrille nu afgewerkt in parelmoer chroom. De sideskirts en het onderste deel van de achterbumper zijn niet langer in zwart, maar in de kleur van het voertuig. Het diffusorinzetstuk is afgewerkt in hoogglanzend zwart voor een contrasterend effect aan de achterzijde.



De BMW M240i xDrive Coupé heeft een eigen versie van de M-specifieke ontwerpkenmerken om de toevoer van koellucht en de aerodynamische balans te optimaliseren. Het individuele uiterlijk omvat ook de hoogglanzend zwarte inzetstukken voor de luchtinlaten aan de zijkant en een zwarte spoilerlip op de voorschort, de modelspecifieke achterspoiler en de trapeziumvormige uitlaatsierlijsten die rechts en links uit de achterzijde steken. In de toekomst worden de buitenspiegelkappen van de BMW M-auto hoogglanzend zwart gelakt.



Het M Sportpakket Pro, als optie verkrijgbaar voor alle varianten van de nieuwe BMW 2 Serie Coupé, vormt een aanvulling op het dynamische rijplezier van het exterieur met M Shadow Line-lampen, een M achterspoiler in hoogglans zwart en de M hoogglans Shadow Line met uitgebreide omvang. Er is ook een M-sportremsysteem met roodgeverfde remklauwen en M-veiligheidsgordels.



Nieuwe carrosseriekleuren en lichtmetalen wielen

Het gamma carrosseriekleuren voor de nieuwe BMW 2 Serie Coupé omvat twee effen en zeven metallic lakkleuren. De twee BMW Individual lakkleuren Frozen Pure Grey metallic en Frozen Portimao Blau metallic zijn ook verkrijgbaar. De varianten Fire Rot metallic en Skyscraper Grey metallic zijn voor het eerst beschikbaar op het tweedeursmodel. Exclusief voor de BMW M240i xDrive Coupé wordt ook de Zandvoort Blue unilak aan de selectie toegevoegd.



Alle modelvarianten van de nieuwe BMW 2 Serie Coupé worden standaard geleverd met 18 inch dubbelspaaks en tweekleurige M lichtmetalen wielen, met uitzondering van de BMW M240i xDrive Coupé die standaard op 19 inch wielen staat. Nieuwe 19 inch M-lichtmetalen wielen in dubbelspaaks design zijn als optie verkrijgbaar. Ze zijn verkrijgbaar in zwart of in een tweekleurige versie. Als onderdeel van de BMW Individual zijn ook nieuwe 19 inch Y-spaken en tweekleurige lichtmetalen wielen verkrijgbaar.



Interieur met nieuwe accenten voor sportiviteit en digitalisering

Meer dan ooit biedt het interieur van de BMW 2 Serie Coupé de ideale sfeer voor een intensieve rijervaring met vier zitplaatsen. De uitsparing aan de achterkant van de daklijn, de hoge middenconsole en het harmonieus in elkaar overlopende oppervlakteontwerp van het instrumentenpaneel en de deurpanelen geven de inzittenden een omhullend gevoel van ruimte. De sportieve uitstraling wordt ondersteund door de antracietkleurige hemelbekleding, die deel uitmaakt van het M Sportpakket, dat nu standaard is.



Daarnaast staan de interieuraanpassingen in het teken van digitalisering. Het BMW Curved Display speelt een steeds belangrijkere rol in de intuïtieve bediening van de functies van de auto. Het volledig digitale display bestaat uit een 12,3 inch informatiedisplay en een bedieningsdisplay met een schermgrootte van 14,9 inch. Het dient nu als platform voor het verder doorontwikkelde BMW iDrive met QuickSelect op basis van BMW Operating System 8.5. Dit betekent dat de automatische airconditioningfuncties en, indien uitgerust met geschikte apparatuur, de stoel- en stuurwielverwarming ook kunnen worden bediend door aanraking op het bedieningsdisplay of via een spraakopdracht. Dit omvat een verdere vermindering van het aantal knoppen en bedieningselementen in de cockpit en een overeenkomstig herontwerp van het instrumentenpaneel. Met nieuwe bedieningsknoppen op de ventilatieopeningen in het midden van het dashboard en aan de bestuurders- en bijrijderszijde kan de richting van de luchtstroom worden aangepast door draai- en kantelbewegingen.



Bovendien bevat de Ambient Light standaard in de nieuwe BMW 2 Serie Coupé nieuwe watervalverlichting die is geïntegreerd in het paneel van de centrale ventilatieopeningen. Het kan qua kleur en helderheid worden aangepast aan individuele voorkeuren, met negen kleurenwerelden om uit te kiezen. De individuele kleur- en helderheidsinstellingen worden opgeslagen, afhankelijk van het profiel. Ze hebben ook invloed op de verlichting van de voetruimten, het opbergvak aan de voorkant van de middenconsole en de contourlijnen in de deurpanelen. Het aanbod aan binnenverlichtingsfuncties omvat ook een sfeervolle welkomst- en afscheidspresentatie, inclusief een lichtprojectie op de grond bij het instappen en lichtsignalen die inkomende oproepen aangeven en, optioneel, een open deur.



Nieuwe stuurwielen, stoelbekleding en interieurbekleding.

De nieuwe BMW 2 Serie Coupé wordt standaard geleverd met een M lederen stuurwiel. In de nieuwe versie is hij voorzien van een afgeplat stuurwielrand aan de onderzijde van het stuur, nauwkeurig aangepaste spaken en subtiele middenmarkering. Het modelspecifieke M lederen stuurwiel van de nieuwe BMW M240i xDrive Coupé heeft nu ook een afgeplatte rand aan de onderkant. Het onderstreept ook de sportieve sfeer in het interieur met een rode 12-uurmarkering en contrasterende stiksels in de kleuren van BMW M GmbH.



Verwarmde sportstoelen voor bestuurder en voorpassagier dragen ook standaard bij aan de intensieve rijervaring in de nieuwe BMW 2 Serie Coupé. Elektrisch bediende instelmogelijkheden, waaronder geheugenfunctie en lendensteun, zijn optioneel verkrijgbaar. De M sportstoelen, die als extra optionele uitrusting verkrijgbaar zijn, bieden ook een breed scala aan instelmogelijkheden die met een druk op de knop en lendensteun kunnen worden geactiveerd, evenals gedeeltelijk geïntegreerde hoofdsteunen. Met hun kuipzitkarakter en verstelbare rugleuningbreedte zorgen ze voor optimale zijdelingse ondersteuning in dynamische bochten. De contouren van de achterstoelen en de geïntegreerde hoofdsteunen geven een onderscheidend individueel karakter.



De zwarte bekleding uitgevoerd in het nieuwe M Performtex belichaamt progressieve sportiviteit. Deze bekleding is standaarduitrusting op alle modelvarianten van de nieuwe BMW 2 Serie Coupé. De optionele geperforeerde Sensatec uitrusting is nu verkrijgbaar in het zwart en in cognac, evenals in de nieuwe Tacora Red variant met decoratieve stiksels. De lederen bekleding van Vernasca, die ook als optie verkrijgbaar is, is nu ook verkrijgbaar in de nieuwe zwarte versie met rode accenten.



Er zijn ook aantrekkelijke toevoegingen aan de reeks optionele interieurbekledingsopties voor de nieuwe BMW 2 Serie Coupé. Als alternatief voor de standaard Rhombicle Anthrazit interieurlijst zijn nu de fijne houtafwerkingen Fineline hell en Esche Graubraun samen met de M Carbon Fibre interieurlijsten beschikbaar. Om het interieur een nog exclusievere sfeer te geven, worden er extra opties aangeboden in de vorm van nieuwe speciale uitrustingen. De glastoepassingen “CraftedClarity” geven de versnellingshendel, de BMW controller en de start/stop-knop een bijzonder hoogwaardige uitstraling, zowel visueel als haptisch.



Krachtige en efficiënte motoren, standaard M-sportonderstel

Met de 3,0-liter zescilinderlijnmotor op de voorgrond is het aandrijfportfolio van de nieuwe BMW 2 Serie Coupé uniek in de competitieve omgeving. De motor van 275 kW/374 pk maakt gebruik van intelligente vierwielaandrijving om zijn vermogen bijzonder zelfverzekerd en dynamisch over te brengen op de weg en accelereert de BMW M240i xDrive Coupé van nul naar 100 km/u in 4,3 seconden.



Naast de zescilinderlijnmotor van het BMW M-model biedt de nieuwe BMW 2-serie Coupé nog drie andere benzinemotoren en een dieselmotor, elk met vier cilinders en een cilinderinhoud van 2,0 liter. Het instapmodel is de nieuwe BMW 218i Coupé (gecombineerd brandstofverbruik: 7,1 — 6,5 l/100 km; gecombineerde CO2-uitstoot: 160 — 147 g/km volgens de WLTP; CO2-klassen: F — E), die wordt aangedreven door een benzinemotor van 115 kW/156 pk en in 8,7 seconden van stilstand naar 100 km/u accelereert.



De nieuwe BMW 220i Coupé (gecombineerd brandstofverbruik: 6,9 — 6,4 l/100 km; gecombineerde CO2-uitstoot: 158 — 145 g/km volgens de WLTP; CO2-klassen: F — E) met 135 kW/184 pk en een sprint van 7,5 seconden en de nieuwe BMW 230i Coupé (gecombineerd brandstofverbruik: 7,1 — 6,6 l/100 km; gecombineerde CO2-uitstoot: 162 — 150 g/km volgens WLTP; CO2-klassen: F — E), Het maximale vermogen van 180 kW/245 pk maakt de standaardsprint in 5,9 seconden mogelijk.



De dieselmotor van de nieuwe BMW 220d Coupé biedt een bijzondere combinatie van koppel en efficiëntie in een sportief tweedeursmodel (gecombineerd brandstofverbruik: 5,4 — 4,9 l/100 km; gecombineerde CO2-uitstoot: 141 — 129 g/km volgens de WLTP; CO2-klassen: E — D). Het levert een maximaal vermogen van 140 kW/190 pk en wordt gecombineerd met 48 volt milde hybride technologie. De in de riemaandrijving geïntegreerde startgenerator ondersteunt de verbrandingsmotor met een extra vermogen van 8 kW/11 pk. Als gevolg hiervan accelereert de nieuwe BMW 220d Coupé van nul naar 100 km/u in 6,9 seconden.



Alle motoren zijn gecombineerd met een Steptronic-transmissie met 8 versnellingen. Met de nieuwe editie van het compacte tweedeursmodel wordt deze standaard niet alleen in de BMW M240i xDrive Coupé, maar ook in de BMW 230i Coupé, BMW 220i Coupé en BMW 220d Coupé als 8-traps Steptronic Sport-transmissie gebruikt. Deze variant van de automatische transmissie is als optie beschikbaar voor de nieuwe BMW 218i Coupé. Het bevordert een sportieve rijervaring met een verhoogde schakeldynamiek en schakelflippers op het stuur. De sprintfunctie is ook beschikbaar voor bijzonder dynamische tussenspurts. Zodra de bestuurder ten minste één seconde aan de peddels van het linkerstuur trekt, schakelt hij terug naar de laagste bruikbare versnelling. Tegelijkertijd wordt de rijbelevingsmodus SPORT geactiveerd met de juiste instellingen voor alle aandrijf- en chassissystemen. Deze moduswijziging wordt nu ook weergegeven door de bijbehorende afbeeldingen op het informatiedisplay.



Het M-sportonderstel dat standaard wordt gebruikt in de viercilindermodellen van de nieuwe BMW 2 Serie Coupé met zijn strakke vering en slagafhankelijke schokdempers zorgt voor een merkbare toename van de wendbaarheid en bochtendynamiek. Het omvat ook variabele sportbesturing, die een overbrengingsverhouding heeft die afhankelijk is van de respectieve stuurhoek. De nieuwe BMW M240i xDrive Coupé kan optioneel worden uitgerust met een Adaptive M-chassis inclusief variabele sportbesturing. De elektronisch geregelde schokdempers bieden drie kenmerken die kunnen worden gebruikt om aanzienlijk te onderscheiden kenmerken te activeren, afhankelijk van de geselecteerde modus van de rijbelevingsschakelaar. De BMW M-auto is standaard uitgerust met een M-sportdifferentieel in de achterastransmissie en een M-sportremsysteem, dat ook als optie verkrijgbaar is voor andere modelvarianten.



Intuïtieve bediening, innovatieve digitale services: BMW Operating System 8.5 en BMW iDrive met QuickSelect

In de nieuwe editie van de BMW 2 Serie Coupé vormt BMW Operating System 8.5 de basis voor een bijzonder intuïtieve en comfortabele bediening via de geavanceerde BMW iDrive met QuickSelect en voor het gebruik van innovatieve digitale diensten. Het systeem is nu nog consequenter ontworpen voor bediening via de aanraakfunctie op het bedieningsdisplay en in natuurlijke taal via de BMW Intelligent Personal Assistant. De huidige versie van de BMW iDrive biedt een nieuw startscherm, dat permanent een grote kaartweergave van het navigatiesysteem of een ander afzonderlijk selecteerbaar display toont. Aan de bestuurderszijde zijn widgets op hetzelfde niveau en in een verticale balk te zien, die rechtstreeks kunnen worden geselecteerd met de Quick Select-snelle toegang en zonder over te schakelen naar een submenu. De nieuwe, platte menustructuur maakt het navigeren tussen verschillende functies veel gemakkelijker.



De BMW Intelligent Personal Assistant kan nu worden gebruikt in het Zweeds, Pools en Nederlands. Er is nu een keuze uit twee visualisaties voor de digitale begeleider op het Control Display. Daar worden ook extra grafische symbolen weergegeven als reactie op geselecteerde spraakopdrachten.



Gebaseerd op BMW Operating System 8.5 biedt het BMW Maps-navigatiesysteem, dat deel uitmaakt van de BMW Live Cockpit Plus als standaarduitrusting van de nieuwe BMW 2 Serie Coupé, verder vereenvoudigde invoer van bestemmingen, extra informatie tijdens het rijden en verdere optimalisaties voor snelle en nauwkeurige routebegeleiding. In combinatie met de optionele BMW Live Cockpit Professional is naast het BMW Head-Up Display in kleur ook de Augmented View-functie beschikbaar. Het vult de kaartweergave van het navigatiesysteem aan met contextuele realtime informatie. Hiervoor wordt een live videostream vanuit het oogpunt van de bestuurder op het bedieningsdisplay of het informatiedisplay getoond en verrijkt met actuele informatie, zoals richtingspijlen voor nauwkeurige routebegeleiding.



De nieuwe BMW 2 Serie Coupé maakt het ook eenvoudiger om de auto te koppelen aan de BMW ID van de klant en de MyBMW app. Klanten kunnen de BMW ID gebruiken om parkeertarieven rechtstreeks in de auto digitaal te betalen in tal van Europese landen. Standaard is het mogelijk om een persoonlijke eSIM in het voertuig te activeren. Het maakt gebruik van de mobiele 5G-standaard en stelt klanten in staat om de communicatie- en netwerkfuncties van hun gsm-contract in de auto te gebruiken, zelfs als ze hun smartphone niet bij zich hebben. Smartphone-integratie met Apple CarPlay® en Android Auto™ is ook standaard beschikbaar.



Aanzienlijk uitgebreide standaarduitrusting, gerichte individualisering.

Naast de inhoud van het M Sportpakket biedt de nieuwe BMW 2 Serie Coupé nu standaard een breed scala aan andere uitrustingskenmerken om het rijplezier te verhogen. Naast de verwarmde stoelen voor de voorstoelen omvat dit ook het binnen- en buitenspiegelpakket en het alarmsysteem. De nieuwe BMW M240i xDrive Coupé is ook standaard uitgerust met extra getint glas in de achterportierruiten.

Het assortiment systemen dat standaard beschikbaar is voor semi-automatisch rijden en parkeren wordt ook uitgebreid. In de nieuwe BMW 2 Serie Coupé voert de parkeerassistent alle taken uit bij het starten, stoppen, sturen en schakelen, zowel tijdens in- als uitstapmanoeuvres. Het scala aan functies omvat ook het achteruitrijhulpsysteem. Bovendien behoren Front Collision Warning, Lane Departure Warning, Cruise Control met remfunctie en verkeersbordherkenning Speed Limit Info, nog steeds tot de standaarduitrusting.



Het assortiment optionele systemen omvat Driving Assistant, Active Cruise Control met Stop & Go-functie en Parking Assistant Plus. Tot de optionele uitrusting behoren ook de grootlichtassistent, de BMW Drive Recorder, een elektrisch bediend glazen schuif/kanteldak, een trekhaak met afneembare kogelkop, het Harman Kardon Surround Sound System en accentoppervlakken in de deurpanelen, die worden verlicht in de kleuren van BMW M GmbH.



Er zijn nieuwe uitrustingspakketten beschikbaar voor persoonlijke individualisering. Het Premium pakket bevat naast comfort access, adaptieve LED-koplampen ook een draadloze oplaadlaadstation voor het draadloos opladen van geschikte smartphones. Het nieuw gecreëerde Innovation pakket bevat nu de opties Driving Assistant en Parking Assistant Plus, evenals de BMW Live Cockpit Professional inclusief BMW Head-Up Display.