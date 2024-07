Apolline Rocco Fohrer, opnieuw een Frans model dat de internationale modewereld verovert

Apolline Rocco Fohrer is een opkomend Frans fashion model. We zagen deze beeldschone Française met haar volumineuze haardos en heldere blauwe ogen

Apolline Rocco Fohrer is een opkomend Frans fashion model. We zagen deze beeldschone Française met haar volumineuze haardos en heldere blauwe ogen de afgelopen seizoenen op een groot aantal catwalks van de Paris Fashion Week voorbijkomen.

Apolline werd geboren in 2003 in Parijs, Frankrijk. Daar werd ze ook als model ontdekt en tekende ze bij Premium Models, een Parijs modellenbureau.

In 2023 werd Apolline genomineerd voor de prestigieuze prijs ‘Model of the Year’ tijdens de jaarlijkse Models.com Model of the Year Awards. Deze nominatie bevestigde haar status als een van de belangrijkste opkomende modellen in de modewereld. Apolline heeft inmiddels op de cover gestaan van verschillende bekende modetijdschriften, waaronder Harper’s Bazaar Italia en Harper’s Bazaar France.

Zoals we al zeiden, schitterde Apolline de afgelopen seizoenen op de belangrijkste catwalks: Prada, Ferragamo, Tod’s, Max Mara, Moschino, Alberta Ferretti, Jean Paul Gaultier, Louis Vuitton, Chanel, Dior, Fendi en Valentino, om er maar een paar te noemen. Ze is ook te zien in de zomercampagnes 2024 van grote modemerken zoals Fendi, Saint Laurent en Louis Vuitton.