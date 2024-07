Ford introduceert Mustang GTD voor Europa

Hoog prestatieniveau, eersteklas functionaliteit en ongeëvenaard raffinement – de Ford Mustang GTD Carbon Series blinkt uit in elke categorie en tilt inhoud en stijl moeiteloos naar nieuwe hoogten.

Van het nieuwe Performance-pakket dat voor meer wendbaarheid zorgt tot het bestuurdergerichte interieur en de zichtbare koolstofvezelelementen die de hypermoderne constructie etaleren: tijdens zijn Europese debuut maakt de Mustang GTD, in opvallende Chroma Flame-lak, een bruut statement.

Het krachtigste statement is afkomstig van het Mustang GTD Performance-pakket. Dit pakket speelt een belangrijke rol in het streven om een ronde onder de zeven minutenop de beroemde Nürburgring te rijden, en biedt canards en een grotere splitter aan de voorkant, flaps aan de onderkant van de carrosserie en een systeem voor luchtweerstandreductie op de achterspoiler. De actieve aerodynamische elementen zorgen voor minder luchtweerstand op rechte stukken zonder in bochten concessies te doen aan de aerodynamische grip. Het Performance-pakket omvat ook een Lightweight-pakket dat minder geluiddempend materiaal bevat en waaraan, naast een unieke voorkant, ook fraaie 20″ magnesium velgen zijn toegevoegd. En hoewel het Performance-pakket onderdeel is van dit Carbon Series-model, is het pakket verkrijgbaar voor de hele Mustang GTD-reeks.

“Veel supercars blinken uit op één vlak. Maar wil een auto een ronde in recordtijd afleggen, dan moet hij op alle gebieden excelleren. Bochten, grip, remmen, accelereren, hij moet op alle gebieden als beste uit de bus komen,” zegt Greg Goodall, Chief Engineer Mustang GTD. “Van de lichtgewicht carrosserie uit koolstofvezel op elke GTD, tot de actieve aerodynamica van het Performance-pakket, de motorsport heeft ons geleerd hoe we de Mustang GTD overal kunnen laten excelleren in ons streven naar een ronde onder de zeven minuten op de Nürburgring.”

Hoe een auto presteert, is afhankelijk van het vertrouwen van de bestuurder en de Mustang GTD houdt bestuurders gefocust en alert bij elke bocht en elke chicane. De Recaro-stoelen zijn op hun taak berekend en vormen een eenheid met het nieuwe stuur in de Mustang GTD. Het GTD-interieur is voor het eerst te zien op Le Mans.

Het stuur heeft een platte onderkant en is voorzien van een dikke, gevulde, in leer gewikkelde rand met exclusieve Dinamica-inzetstukken en inzetstukken van koolstofvezel. Exclusief voor de Mustang GTD zijn knoppen op het stuur waarmee de bestuurder zonder de blik op de weg te verliezen, de stijfheid van de ophanging en de uitlaatmodus kan instellen en zo kan bepalen hoe de Mustang GTD in bochten presteert en tijdens het accelereren klinkt. De soundtrack van de supercar wordt geproduceerd door een krachtige 5.2-liter V8-motor met supercharger die een vermogen van meer dan 800 pk levert.

Aan het hoofdpaneel vóór de versnellingsdraaiknop zijn twee nieuwe knoppen toegevoegd voor het openen van de Track Apps-pagina en het activeren van de functie waarmee de vooras kan worden verhoogd om obstakels op parkeerterreinen en opritten te kunnen nemen.

De niet te missen, 3D-geprinte titanium schakelpeddels geven bestuurders meer controle over de achttraps transmissie met dubbele koppeling. De forse, zeshoekige schakelpeddels zijn licht en geven de vingers van de bestuurder een goede grip. Dit is opnieuw een voorbeeld van hoe Ford gebruikmaakt van de motorsport om de rijervaring te verbeteren. Titaniumafwerking is ook beschikbaar op de versnellingsdraaiknop op de middenconsole.

“De Mustang GTD tilt niet alleen de prestaties van de Mustang naar een hoger plan. Het geeft het interieur een premium uitstraling,” aldus Anthony Colard, Design Manager.

Motorsportstijl die geen concessies doet

De Mustang GTD is gespoten in de nieuwe Chroma Flame en maakt daarmee een verpletterende indruk op Le Mans. Deze kleur is exclusief voor de Mustang GTD en is, samen met Polymimetic Gray, Race Red, Shadow Black, Frozen White en Lightning Blue, een van de zes kleuren voor de Mustang GTD. De donkerrode tint past schitterend bij de Carbon Series-elementen.

Om de carrosserie van koolstofvezel te accentueren, laat de Carbon Series de motorkap, het dak en het Tech Deck aan de achterkant ongelakt, en zijn de velgen (aluminium of magnesium) afgewerkt in Magnetite. Race strepen in een contrasterende kleur zijn beschikbaar, evenals remklauwen in Grabber Blue, Race Red of Black.

De geavanceerde softwaresuite van de Mustang wordt met de GTD naar een hoger plan getild. De gamingtechnologie van Unreal Engine waarop het SYNC 4-infotainmentsysteem 2 draait, heeft nu Mustang GTD-specifieke graphics op het 13,2″ touchscreen en een 12,4″ herconfigureerbaar, digitaal instrumentencluster. Elk van de zes rijmodi is afgestemd op de Mustang GTD en het nieuwe Performance-instrumentencluster is exclusief voor de GTD. Op het instrumentenpaneel nemen de versnellingsindicator en de toerenteller een centrale positie in en is alle overbodige informatie weggelaten.