Dit zijn de meest gemaakte fouten die heren in de badkamer maken

Heb je je ooit afgevraagd wat vrouwen doen als ze, voordat ze naar bed gaan, in de badkamer voor de spiegel staan met al hun spullen netjes om zich heen gerangschikt? Wij vertellen het je. Ze volgen hun eigen persoonlijke beauty- en lichaamsverzorgingsroutine. Het is deze routine die vrouwlief stralend en jong houdt. Natuurlijk valt er veel te zeggen voor een natuurlijk uiterlijk maar het lichaam heeft nu eenmaal onderhoud nodig. Het is maar de vraag hoe (aantrekkelijk, of niet?) vrouwlief eruit zou als ze, net zoals wij mannen, ’s avonds zo maar in bed zou ploffen zonder eerst dat wattenschijfje met wie weet wat over haar gezicht te halen.

Wij mannen kunnen op het gebied van lichaamsverzorging nog veel van onze wederhelft leren. Een regelmatige persoonlijke lichaamsverzorging is belangrijk om er gezond en ja, verzorgd, uit te zien, iets wat ook bij de vrouwen in de smaak valt. Desondanks willen wij het er nog wel eens bij laten zitten. We vergeten om ons uiterlijk te verzorgen, het kan ons vaak ook niet zoveel schelen, we denken dat niemand het toch zal merken. Maar is niet zo.

Hier zijn de meest voorkomende fouten, de badkamer crimes, die wij mannen begaan als het gaat om het verzorgen van ons uiterlijk:

Geen zonnebrandcrème gebruiken: veel mannen negeren zonnebrandcrème volledig, terwijl een UV-filter noodzakelijk is om je huid te beschermen en vroegtijdige veroudering en zelfs huidkanker te voorkomen. Weinig aandacht voor haarverzorging: je haar heeft net zoals je huid elke dag aandacht en verzorging nodig. Was je haar regelmatig en gebruik de juiste (en kwalitatief goede) haarproducten om je haar glanzend en gezond te houden. Ga verder regelmatig naar de kapper om je haar te laten knippen zodat het model er scherp in zit maar ook je nek en bakkenbaarden clean en verzorgd zijn. Overmatig gebruik van haarproducten: overmatig gebruik van haarproducten zoals gel of crèmes kunnen je haar verzwaren waardoor het er vettig en onnatuurlijk gaat uitzien. Hoeveel haarstylingsproduct jij voor jouw haar moet gebruiken is persoonlijk (afhankelijk van jouw haar) en een kwestie van fine tunen. De ervaring zal het je leren. Verwaarloosde nagels: vuile of onverzorgde nagels kunnen een grote afknapper voor de dames zijn. Knip je nagels regelmatig en houd ze schoon. En nagels bijten is uit den boze, maar dat wist je vast al. De huid niet verzorgen: ook huidverzorging moet een vast onderdeel van je beauty routine zijn. Dit omvat het gebruik van een vochtinbrengende crème om de huid gehydrateerd en gezond te houden. Voeg ook een scrub of exfoliator toe om dode huidcellen te verwijderen en poriën te ontstoppen. Reinig je huid voor het gebruik van huidverzorgende producten, ’s morgens en ’s avonds. Overdrijven met gezichtsreiniging: dit is het tegenovergestelde van je gezichtshuid niet goed reinigen. Door je gezicht te vaak of met agressieve producten te wassen, kun je je huid ontdoen van zijn natuurlijke oliën, wat kan leiden tot uitdroging, irritatie en huiduitslag. Bovendien kan te agressief reinigen acne verergeren. Niet de juiste producten gebruiken voor jouw huidtype: mannen hebben de neiging om zomaar een huidverzorgingsproduct te gebruiken (vooral de dingen die ze in de beauty van vrouwlief tegenkomen) zonder zich af te vragen of het product geschikt is voor hun huidtype. Het gebruik van de verkeerde producten kan irritatie, een droge huid of een te vette huid veroorzaken. Een slechte mondhygiëne: het verwaarlozen van je mondhygiëne kan leiden tot een slechte adem, tandvleesaandoeningen en tandbederf. Een slechte mondhygiëne en een onfrisse adem doen bovendien alle vrouwen om je heen op de vlucht slaan. Teveel parfum: parfum of aftershave moet spaarzaam worden gebruikt. Kies een lichte en aangename geur. Teveel parfum, of een luchtje van slechte kwaliteit, geeft vrouwen een heel duidelijk signaal: wegrennen! Overdreven verzorgd. Hoewel lichaamsverzorging belangrijk is voor een gezond uiterlijk mag het er niet van spatten. Wenkbrauwen die te sterk geëpileerd zijn, haar dat te perfect gestyled is en een overmatig gebruik van lichaamsverzorgingsproducten kunnen een averechts effect hebben.

Zoals je ziet, zijn er veel fouten die we maken (we maken ze allemaal) of dingen die we niet doen (maar wel zouden moeten doen). Stel je verzorgingroutine zo nodig bij. En bedenk dat een regelmatige huid- en lichaamsverzorging je niet alleen aantrekkelijk voor de dag doet komen, maar op den duur ook helpt om (vroegtijdige) veroudering tegen te gaan. Denk daar maar eens over na.

