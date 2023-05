Haaruitval is een veel voorkomende aandoening die zowel mannen als vrouwen kan treffen. Hoewel het waar is dat er verschillende factoren zijn die kunnen bijdragen…

Waarom een gezond persoon haar kan verliezen (of meer haar kan verliezen dan normaal)

Haaruitval is een feit en in de meeste gevallen een volkomen natuurlijk verschijnsel. Dit geldt voor zowel mannen als vrouwen. Het is normaal om elke dag een bepaalde hoeveelheid haar te verliezen. Pas als we méér haar dan normaal gaan verliezen, beginnen we ons zorgen te maken. Wat zijn de meest voorkomende oorzaken van haaruitval bij gezonde mensen? En hoe kunnen we haaruitval voorkomen en hergroei stimuleren? We doken in de materie en hebben antwoorden en tips voor je.

Er zijn verschillende factoren die kunnen bijdragen aan haaruitval bij gezonde mensen. Hier zijn enkele van de meest voorkomende oorzaken:

Genetica: één van de meest voorkomende oorzaken van haaruitval, vooral bij mannen, heeft een genetische basis. Erfelijkheid speelt bij mannen en grotere rol dan bij vrouwen, en wel om hormonale (testosteron) redenen. Kaalheid is erfelijk bepaald, helaas ontkom je er meestal niet aan.

Hormonale veranderingen: hormonale veranderingen kunnen haaruitval veroorzaken bij zowel mannen als vrouwen. Vrouwen kunnen bijvoorbeeld haaruitval ervaren na een bevalling of tijdens de menopauze als gevolg van hormonale veranderingen in die levensfase. Bij mannen kan haaruitval veroorzaakt worden door een hormonale disbalans, zoals een teveel aan dihydrotestosteron (DHT) wat de zogenaamde androgenetische alopecia veroorzaakt.

Voedingstekorten: voedingstekorten, zoals een gebrek aan ijzer, zink of vitamine D, kunnen ook haaruitval veroorzaken. Een uitgebalanceerd dieet met veel groenten en fruit, eiwitten en gezonde vetten kan haaruitval helpen voorkomen.

Stress: van stress is bekend dat het haaruitval veroorzaakt door de normale haargroeicyclus te verstoren. Stress kan ook een aandoening veroorzaken die wel telogeen effluvium (diffuse haaruitval) wordt genoemd en waardoor het haar voortijdig in de rustfase van de haargroeicyclus komt, met alles wat daarbij hoort.

Medicijnen: Sommige medicijnen kunnen haaruitval veroorzaken. Medicijnen die haaruitval kunnen veroorzaken, zijn onder meer bloedverdunners, antidepressiva en bètablokkers.

Hoe haaruitval te voorkomen en haargroei op een gezonde manier te stimuleren

Als je merkt dat je meer haar verliest dan normaal, zijn er verschillende dingen die je kunt doen om verdere haaruitval te voorkomen en gezonde (her)groei van je haar te stimuleren. Hier zijn een paar tips:

Zorg voor een gezonde levensstijl: volg een uitgebalanceerd dieet, slaap voldoende en probeer stress en de oorzaken ervan te verminderen. Regelmatige lichaamsbeweging kan de bloedsomloop verbeteren, wat indirect de haargroei kan stimuleren. Zelfs een regelmatige massage van de hoofdhuid tijdens het shampooën blijkt effectief bij om de lokale bloedsomloop en haargroei te stimuleren.

Wees lief voor je haar: vermijd het gebruik van agressieve haarproducten en warmtestylingtools die je haar kunnen beschadigen. Gebruik een milde shampoo en conditioner en borstel je haar niet als het nat is, omdat het dan gemakkelijker kan breken.

Gebruik natuurlijke remedies: sommige natuurlijke remedies, zoals ricinusolie, kokosolie en aloë vera, kunnen de haargroei helpen stimuleren. Deze kunnen direct op de hoofdhuid worden aangebracht, misschien met een paar minuten massage, en moeten minstens 30 minuten blijven zitten voordat het haar wordt gewassen.

Haaruitval is een veel voorkomende aandoening die zowel mannen als vrouwen kan treffen. Hoewel het waar is dat er verschillende factoren zijn die kunnen bijdragen aan haaruitval, is het ook waar dat er ook verschillende dingen zijn die je kunt doen om meer haaruitval te voorkomen en een gezonde haargroei te stimuleren. Om oorzaken die verband houden met ernstigere aandoeningen uit te sluiten, is het in geval van ongewoon haarverlies altijd aan te raden om contact op te nemen met je arts. De arts stelt dan de oorzaak van het haarverlies vast en kan een geschikte therapie voorschrijven.

