Fris de dag beginnen? Plan je ochtendritueel. Onze tips

Een doordacht en efficiënt ochtendritueel helpt je fris en schoon de dag door. Maak er tijd voor. Neem je ochtendritueel in je dagprogramma op. Dit heeft niets met ijdelheid (of in ieder geval niet veel!) te maken maar alles met hygiëne en een verzorgd uiterlijk (een must in de huidige maatschappij).

Leg je kleren klaar

Een goed georganiseerd ochtendritueel begint de avond van tevoren. Voor doordeweekse (werkdagen) is het een goede gewoonte om ’s avonds alvast je kleren klaar te leggen. Check of alles schoon is. Dit is een eerste vereiste voor een fris uiterlijk (en een aangename geur).

Grondig douchen met een hydraterend doucheproduct

Neem je tijd om te douchen. Gebruik een douchegel met een lekker geurtje (dat bij je aftershave past) en maak je gezicht schoon met een cleanser. Vooral dat laatste wordt nog wel eens vergeten. Je haar hoef je niet iedere dag te wassen (het zal van je levensstijl en je type haar afhangen of dit wel of niet geïndiceerd is). Is het wel tijd voor een wasbeurt, plan dit dan in. En neem gelijk je oren en nek even grondig mee!

Elke morgen een ‘grooming’ moment

Niet iedereen hoeft elke dag te scheren. Toch is het wel aan te raden om elke dag even tijd vrij te maken om te ‘groomen’. Check of stoppels of baard bijgewerkt moeten worden en controleer haren in de neus en oren. Een verzorgd uiterlijk zit ‘m in de details.

Verzorgende crèmes

Maak er een goede gewoonte van om een verzorgende gezichtscrème te gebruiken (liefst met SPF, ook in de winter, ook al mag de factor dan lager zijn). Op deze manier houd je je huid soepel en jong. Plan ook één keer per week een scrub beurt in (dat kan ook in het weekend zijn). Hetzelfde geldt voor de verzorging van je nagels.

Deodorant. Héél belangrijk :-)

Misschien trek je nu verontwaardigd je wenkbrauwen op. Natuurlijk gebruik je deodorant, een vast moment in het ochtendritueel van iedere man. Tja, dat dachten wij ook (maar er zijn blijkbaar nog mannen die dit niet doen).

Tanden poetsen

Ook je tanden verdienen ’s morgens de nodige aandacht. Wanneer je dit doet, zal afhangen van het moment waarop je ontbijt (natuurlijk sla je je dit belangrijke moment niet over). Neem ook hier je tijd voor en vergeet niet te flossen.

Een lekker geurtje

Tot slot ga je voor een lekker geurtje. Stem het op je douchegel of zeep af. En overdrijf vooral niet. Teveel aftershave is erger dan helemaal geen aftershave!

Laatste tip: organiseer je beautyproducten

Nog een laatste tip. Vereenvoudig je ochtendritueel door alle benodigde beautyproducten op een vaste plaats te zetten. De douchegel in de douche, je scheerspullen netjes bij elkaar. Zo verlies je geen kostbare tijd met het wanhopig zoeken naar een scherp en schoon scheermesje (met de nodige sneerwonden vanwege je grote haast) of je hydraterende crème.

