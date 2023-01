Als je maar weinig tijd hebt, doe dan ’s morgens voor het ontbijt een paar oefeningen. Tien minuten per dag is al voldoende om het organisme op gang te brengen…

In vorm na de feestdagen

Hoe vaak nemen we ons niet voor om vooral niet te veel te eten en te drinken? Zeker aan de vooravond van een feest of vakantie. Jammer genoeg komt er meestal niet veel van terecht. Het resultaat? Een opgezwollen gevoel, een kilootje of wat erbij, een moe gezicht, een ongezonde huidskleur en wallen onder je ogen.

Hier zijn enkele tips voor een stralend uiterlijk:

Eén van de belangrijkste regels is: vermijd drastische diëten en vast niet! Je houdt te strenge diëten maar kort vol en bovendien vliegen de pondjes er direct weer aan als je weer normaal gaat eten. Kies liever voor veel groenten en fruit om je lichaam te reinigen. Houd daarbij de volgende regels aan:

Eet nooit fruit direct na de maaltijd

Probeer eens een bordje fruit als volledige maaltijd – je lichaam zal er wel bij varen

Maak er een gewoonte van om iedere maaltijd met een portie rauwe groenten (sla, wortels, tomaten, etc.) Te beginnen: dit zorgt ervoor dat je eerder een vol gevoel krijgt (pas 20 minuten nadat je voedsel genuttigd hebt, geeft je lichaam aan dat het genoeg heeft) en het werkt reinigend.

De porties groenten en fruit? Er is geen limiet. Je mag ervan eten totdat je genoeg hebt.

Doe jezelf niet te kort. Af en toe een stukje chocolade of een gebakje kan geen kwaad. Het belangrijkste is dat je er niet teveel van eet.

Vermijd drankjes met een hoog alcohol-percentage.

Drink groene thee of andere kruidentheetjes die het lichaam reinigen.

Drink tenminste 1 liter water per dag.

Zorg voor voldoende lichaamsbeweging

Als je maar weinig tijd hebt, doe dan ’s morgens voor het ontbijt een paar oefeningen. Tien minuten per dag is al voldoende om het organisme op gang te brengen. Een wandelingetje met de hond is natuurlijk ook goed.

Reinig je huid met een frisse tonic en strijk dan met een ijsblokje dat je in een zakdoek hebt gewikkeld over je gezwollen oogleden. Dit verstevigt de huid en helpt tegen wallen.

Verwen je lichaam een keer per week met een scrub-massage om de dode huidcellen te verwijderen en de bloedcirculatie te stimuleren. Gebruik daarvoor een scrubcrème of een crinoline handschoen. Begin bij je enkels en maak opgaande bewegingen richting je hart. Dit stimuleert de bloedcirculatie. Sluit de scrub-massage af met een (neiet te warme!) douche of een verkwikkend bad direct na de massage. Verwen je huid daarna met een vochtinbrengende crème. Je zult je als herboren voelen en je huid ziet er frisser en glanzender uit.

Word je wakker met enorme wallen onder je ogen?

Reinig je huid met een frisse tonic en strijk dan met een ijsblokje dat je in een zakdoek hebt gewikkeld over je gezwollen oogleden. Dit verstevigt de huid en helpt tegen wallen.

Ten slotte kun je je wallen nog camoufleren met een correctiestift of camouflagestick. Dat is niet meer dan een crèmeachtige formule, een beetje dikker dan foundation. Je moet de kleur en texture met zorg uitzoeken omdat de crème onzichtbaar moet blijven.

Iedere huid, iedere wal of kring vraagt om een andere teint of texture. Zo kunnen wallen een paarse of rode kleur hebben, maar zij kunnen ook grijs of zelfs groen zijn. Kies de kleur dus met zorg uit of laat je adviseren.

