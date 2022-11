Horoscoop 2023. Dit is jouw grote jaar horoscoop voor 2023

Heb jij je jaarhoroscoop voor 2023 al gelezen? Ontdek wat de sterren voor jou in petto hebben. Het wordt een spannend jaar!

Horoscoop 2023. Boogschutter

Een gelukkig 2023 toegewenst, Boogschutter! Het is bewonderenswaardig hoe jij elke keer weer sterk en vol goede moed uit elk dal weet op te klauteren. Ook het afgelopen jaar heb je weer veel voor je kiezen gekregen, maar het jaar 2023 zou je wel eens in rustiger vaarwater terecht kunnen komen. Een last die je al jaren met je meetorst, zou in de loop van 2023 wel eens van je schouders kunnen afvallen. De sterren zetten je er dit jaar toe aan om orde in je leven te brengen. Reorganiseren is jouw motto. Met creativiteit en energie pak je de dingen aan en zet je ze naar je hand. Langzaam maar zeker krijg je alles weer onder controle en kun je weer rustig slapen.

Ook in de liefde is het een periode van aanpassingen en concessies. Sommige dingen moet je nu eenmaal door de vingers zien. Ze maken het leven er gemakkelijker op. Dit geldt niet alleen voor Boogschutters die al een relatie hebben, maar ook voor singles. Wie de perfecte partner zoekt, blijft zonder partner.

Op het werk en in geldzaken is het dit jaar zaak om niet al te absolute standpunten in te nemen. Kijk altijd om je heen voor alternatieven. Denk na voordat je beslissingen neemt en 2023 zou wel eens een succes kunnen worden.

Horoscoop 2023. Kreeft

Een gelukkig 2023 toegewenst, Kreeft! Het zou wel eens een optimistisch jaar kunnen worden met veel nieuwe uitdagingen en nieuwe contacten. Het is alsof met de jaarwisseling de knop omgaat. De afgelopen tijden heb je veel tijd verdaan met piekeren en angsten die verlammend hebben gewerkt maar in het nieuwe jaar prikt de zon door het wolkendek en zou je wel eens een heel andere kijk op het leven kunnen ontwikkelen. Focus op liefde, de natuur, vriendschap en waardevolle dingen in het leven en herontdek alle mooie dingen die de wereld je te bieden heeft. De sterren dagen je uit om nieuwe dingen te ondernemen, nieuwe mensen te leren kennen, misschien zelfs wel om uit te kijken naar een nieuwe baan, een nieuwe liefde. Niets is vast in het leven en niets is funester dan routine. Het jaar 2023 zou wel eens een heel nieuwe start kunnen betekenen, het enige wat jij moet doen is je ervoor openstellen.

In het begin van het jaar zouden de veranderingen je nog wel eens ietwat kunnen overdonderen, maar naarmate de tijd vordert, komt er meer lijn en rust in je leven. Zelfs aan de zoektocht van doorgewinterde singles zou dit jaar wel eens een eind kunnen komen, zij het omdat ze een partner vinden, zij het omdat ze beseffen dat hun singleleven een volwaardig leven is en het niet per se nodig is om een partner aan je zij te hebben om volop van het leven te kunnen genieten.

Horoscoop 2023. Leeuw

Een gelukkig 2023 toegewenst, Leeuw! Het nieuwe jaar zou wel eens langzaam op gang kunnen komen maar laat je hier niet door ontmoedigen. Al naar gelang de tijd verstrijkt, neemt alles duidelijkere vormen aan. Het zou wel eens een jaar van veranderingen kunnen worden die zich langzaam in de tijd ontvouwen. Breek je hoofd niet te veel over het hoe en wat maar volg de stroom en je hart. In de liefde zou je wel eens tot ontdekkingen kunnen komen die je niet voorzien noch verwacht had. Wees niet bang om de waarheid onder ogen te zien en ga emoties niet uit de weg. Uiteindelijk zul je er sterker en wijzer van worden.

Ook singles hebben baat bij een open en eerlijke opstelling. Doe je niet beter voor dan je bent maar blijf onder alle omstandigheden jezelf. Maak je los van wat anderen van je denken en hecht niet te veel aan publiek succes. Focus op kleine overwinningen die vooral betekenis voor jezelf hebben. Wees trots op jezelf, heb jezelf lief en de wereld zal aan jouw voeten liggen.

Horoscoop 2023. Maagd

Een gelukkig 2023 toegewenst, Maagd! De sterren zullen dit jaar weer voor jou gaan schitteren, Maagd. Je zou wel eens een veelbelovend begin van het nieuwe jaar kunnen maken. Het is aan jou om deze positieve mood vast te houden. Laat je niet klein krijgen door de situatie in de wereld, het lijden van anderen of de kleine problemen die dagelijks op je pad komen. Wees begaan met anderen maar draag niet alles op jouw schouders. Vervolg je eigen weg zonder daarbij al te veel acht te slaan op de mening van anderen. Aan het einde van de rit maakt het niet uit wat men van je vindt. Waar het om gaat is dat jij in harmonie met jezelf bent.

In de liefde zou je dit jaar wel eens voor een paar moeilijke beslissingen kunnen komen te staan. Stel ze niet uit maar zie ze onder ogen en vergeet dat niet vergeven ook altijd tot de opties behoort. Ook Singles hebben veel baat bij een gematigde opstelling. In het leven is het nu eenmaal geven en nemen en ook concessies horen daarbij. Wees niet bang voor veranderingen en nieuwe dingen. Ze zouden je wel eens heel mooie verrassingen kunnen opleveren.

Horoscoop 2023. Ram

Een gelukkig 2023 toegewenst, Ram! Het jaar 2023 ontvangt je met open armen en wil zich maar al te graag over je ontfermen. Het is tijd om je verleden achter je te laten en te focussen op het heden. Al veel te lang sleep je jeugdherinneringen en ervaringen uit het verleden met je mee. Het nieuwe jaar nodigt je uit om alle overbodige ballast over te boord te gooien en om met een schone lei te beginnen. Alleen als je focust op het heden zal het je lukken om je los te maken uit een kluwen van emoties die je ervan weerhouden om maximaal van het leven te genieten. Laat je meevoeren door het nieuwe jaar en treed het met een positieve houding en opgeheven hoofd tegemoet. Een nieuwe persoon in je omgeving zou je daarbij wel eens kunnen helpen. In de tweede helft van het jaar gaat het je ook op je werk voor de wind.

In de liefde zouden er wel eens wat wolkjes aan de horizon kunnen verschijnen. Treed ze met een volwassen houding tegemoet, wees bereid om te praten en jezelf ter discussie te stellen en de problemen zullen verdwijnen als sneeuw voor de zon. Ook Singles doen er dit jaar goed aan om zich open op te stellen. Een interessante persoon zou zich wel eens kunnen aandienen, maar zonder een open mind zou je hem of haar wel eens kunnen missen.

Horoscoop 2023. Schorpioen

Een gelukkig 2023 toegewenst, Schorpioen! Het zou wel eens een fantastisch jaar voor je kunnen worden. De sterren zijn op jouw hand en de situatie is gunstig, maar houd vooral voor ogen dat jij degene bent die dit jaar moet gaan maken. Met een positieve houding en een optimistische kijk op het leven zouden dit jaar wel eens alle deuren voor je open kunnen zwaaien. Geen obstakel dat jou ergens van kan weerhouden. Wees echter op je hoede voor negatieve mensen in je omgeving. Laat je niet meezuigen in hun negatieve neerwaartse spiraal. Het advies voor jouw 2023 is om alle negativiteit uit je leven te bannen. Zolang jij er met een grote boog omheen gaat, zet je alle situaties naar je hand. Vanzelfsprekend is het niet allemaal rozengeur en maneschijn maar 2023 zou, met de juiste zetten, wel eens een belangrijk jaar met een nieuwe enthousiasmerende insteek voor jou kunnen worden.

In de liefde doe je er goed aan om je partner de nodige ruimte te laten. Alleen als je hem of haar de nodige vrijheid geeft, zullen jullie nader tot elkaar komen. Ook voor singles geldt hetzelfde principe: loop niet te hard van stapel en neem de ander zoals ‘ie is. Alleen als je de mensen om je heen vrijlaat, zullen ze zich voor je openstellen.

Horoscoop 2023. Steenbok

Een gelukkig 2023 toegewenst, Steenbok! Je kunt met een gerust hart het nieuwe jaar tegemoet treden. Het zou wel eens een jaar van belangrijke innerlijke groei en ontwikkeling kunnen worden. De afgelopen jaren heb je je vooral geconcentreerd op de concrete dingen in het leven – verplichtingen, werk, geld. Je hebt geploeterd en gezwoegd en niet altijd de resultaten bereikt die je gewenst had. Het jaar 2023 dient zich aan als een jaar waarin je wat meer afstand van deze dingen kunt nemen en ruimte creëert voor gevoelens en emoties. Sommige vriendschappen zouden zich wel eens kunnen verdiepen, andere vrienden vallen af nu je alles met andere ogen bekijkt.

Ook in de liefde zou je wel eens andere accenten kunnen gaan leggen. Stel je hart open en streef naar verdieping in je relatie. Ook Singles doen er goed aan om zich meer open te stellen voor nieuwe contacten. Een ontspannen mood en een bredere horizon werpen in 2023 wellicht meer vruchten af dan een continue focus op werk, geld en succes in je leven. Je blindstaren is nergens goed voor. Als je eenmaal goed in je vel zit, komt de rest vanzelf wel.

Horoscoop 2023. Stier

Een gelukkig 2023 toegewenst, Stier! Dit jaar zou een geliefd persoon je wel eens heel hard nodig kunnen hebben. Pas daarbij echter op dat je jezelf niet wegcijfert of dat je in de slachtofferrol vervalt. Leg alle liefde en geduld die je hebt aan de dag maar baken je eigen vrijheid zorgvuldig af. Alleen als je juiste balans weet te vinden tussen genegenheid en liefde voor anderen en voor jezelf, zul je dit jaar in harmonie doorbrengen. Ook op je werk zou er wel eens hard aan je getrokken kunnen worden. Een sterke persoon als jij roept nu eenmaal dit soort reacties op. Zet paaltjes en trek je grenzen, in welke omgeving je ook bent en wat je ook doet.

Een onverwachte verliefdheid, of je nu Single bent of niet, zou je dit jaar wel eens uit je evenwicht kunnen brengen. Wees niet bang voor intense gevoelens en emoties – ze horen bij het leven -. Beleef ze tot in het diepst van je ziel. Je zou wel eens sterker uit de strijd kunnen komen en van het jaar 2023 een waardevol jaar kunnen maken.

Horoscoop 2023. Tweelingen

Een gelukkig 2023 toegewenst, Tweelingen! Het nieuwe jaar brengt je verder op de weg die je de afgelopen tijd hebt ingeslagen. Vervolg je pad, maar niet zonder je af te vragen of de richting wel juist is. In het leven bestaan er geen zekerheden, het zijn juist de twijfels en vragen die we ons stellen, die ons verder brengen. Denk daarom niet te zwart-wit maar sta open voor alle nuances daartussen. Op je werk zou het je dit jaar wel eens voor de wind kunnen gaan. Een vastberaden houding legt je geen windeieren.

In de liefde zou je pad in het begin van het jaar wel eens niet bepaald over rozen kunnen gaan. Sleur en routine kunnen voor verveling en onbegrip zorgen. Maar als in de lente de natuur ontwaakt, ontwaken ook jouw gevoelens en emoties en zou je wel eens heerlijke tijden tegemoet kunnen zien. Ook Singles zouden wel eens wat ontevreden en verveeld het jaar van start kunnen gaan, maar in het voorjaar staan de sterren gunstiger en komt er leven in de brouwerij. Aarzel niet om af en toe eens flink de bloemetjes buiten te zetten. Geldzaken, zorgen en verplichtingen zijn een constante die zich in ieder leven elk jaar opnieuw weer aandienen. Probeer ze op een realistische en nuchtere manier tegemoet te treden en houd voor ogen dat veel dingen die we vrezen vaak geen werkelijkheid worden.

Horoscoop 2023. Vissen

Een gelukkig 2023 toegewenst, Vissen! Het zou wel eens een enerverend jaar kunnen worden. De sterren staan klaar om je vele kleine en grote geluksmomentjes te schenken. Het is aan jou om ze te herkennen. Want 2023 is gul en goed voor de Vissen die zich weten los te maken uit de dagelijkse sleur en oog hebben voor de mooie dingen in het leven. Alleen dan zul je het maximale uit het nieuwe jaar weten te halen en zullen de mensen die van je houden je omgeven met liefde en je verwennen zoals jij dat graag hebt.

In de liefde is het niet altijd rozengeur en maneschijn maar tact en geduld zullen je ver brengen. Probeer het dit jaar nu eens niet altijd de ander het naar zijn of haar zin te maken, maar houd vooral ook van jezelf. Je partner zou dan wel eens meer toenadering kunnen zoeken dan je van hem of haar gewend bent. Ook Singles doen er goed aan om vooral hun eigen lijn te blijven trekken. Een zelfstandige en zelfverzekerde houding zullen van jou een van de meest populairste persoontjes in de omgeving maken. Dit geldt in je privé-leven maar ook op de werkvloer.

Horoscoop 2023. Waterman

Een gelukkig 2023 toegewenst, Waterman! Het is tijd om het roer om te gooien. Het jaar 2023 zou wel eens een belangrijk jaar voor je kunnen worden. Je hebt je ingespannen, hard gewerkt en zo goed mogelijk voldaan aan de verwachtingen van anderen. Je hebt plannen gemaakt en tegelijkertijd duizenden excuses aangevoerd om ze niet uit te voeren. Het is nu tijd om af te rekenen met die ondertoon van ontevredenheid die als een rode draad door je leven loopt. Het jaar 2023 zou je wel eens een handje kunnen helpen. De omstandigheden zijn perfect voor de mind switch die al jaren aan het rijpen is. Alleen door te veranderen zal het je lukken om je te bevrijden van alle verplichtingen die je denkt te hebben en alle verwachtingen waarin je denkt te moeten voldoen. Heb je die ketens eenmaal afgeworpen, dan zul je je vrij en licht voelen en hoef je je alleen maar met de stroom te laten meevoeren.

Vriendschappen en liefdes zullen opbloeien en inmiddels doodgebloede relaties verlaten definitief je leven. Het zou wel eens een romantisch jaar kunnen worden. De positieve ontwikkelingen in je privé-leven zouden bovendien een positieve weerslag op je werk en geldzaken kunnen hebben.

Horoscoop 2023. Weegschaal

Een gelukkig 2023 toegewenst, Weegschaal! Het zou wel eens een liefdevol jaar kunnen worden. De sterren hebben een attente en loyale partner voor jou in petto. Zorg er daarom voor dat je dit jaar voldoende tijd vrijmaakt voor de liefde en de nodige knuffels. Vooral het eerste deel van het jaar vormt een perfecte periode om in je relatie te investeren en die verder te verdiepen. Dit geldt ook voor Singles. Of je nu op zoek bent naar een spannend liefdesavontuur of naar een langdurige relatie, vooral in de eerste helft van het jaar mag je rekenen op een onweerstaanbare aantrekkingskracht die interessante ontmoetingen kan opleveren.

Ook in het sociale leven en op de werkvloer zouden zich wel eens nieuwe mogelijkheden kunnen voordoen. Wees echter op je hoede voor een jaloers iemand die zou kunnen proberen je naam door het slijk te halen. Ga een directe confrontatie niet uit de weg en neem de situatie beslist en vastberaden in de hand. Dit zou overigens een leidraad voor heel 2023 kunnen zijn. Ruim problemen direct en kordaat uit de weg en het leven zal je toelachen.

