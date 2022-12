Mannen mogen tegenwoordig best een kleurtje door hun haar doen. De haarkleurtrend voor 2023 is warmere tinten met véél glans.

Mannen en haarkleuren? De trend voor 2023: warmere tinten. Foto ADVERSUS

Hair stylist en influencer Randy van Rijsbergen vertelt ons wat er momenteel gaande is in de haartrends voor de heren en met welke haartrends we het nieuwe jaar ingaan. We hebben het de haarsnitten maar ook over haarkleuren. Voor veel mannen nog een taboe terwijl het toch zo leuk kan zijn om eens een kleurtje door je haar te doen.

Dit zijn de haartrends voor de heren voor 2023

Dit zijn de haartrends voor de heren volgens Randy van Rijsbergen. Foto Charlotte Mesman

Vooropstaat dat je haarsnit altijd de basis is, pas daarna komt de haarkleur. Volgens Randy van Rijsbergen, die vanaf 5 januari in zijn nieuwe, eigen privé salon aan de Bilderdijkstraat 77 in Amsterdam te vinden is, gaat het er in 2023 vooral om dat je je natuurlijke slag, je natuurlijke krul zoveel mogelijk laat uitkomen. Daarbij gaan we ook wat langer haar zien. In plaats van een zeswekenkapsel mag je tegenwoordig best een tienwekenkapsel hebben. Klik hier om er meer over te lezen.

Mannen en haarkleuren. Dé haarkleurtrend voor 2023

Mannen en haarkleuren. Dé haarkleurtrend voor 2023. Foto ADVERSUS

Je mag je haarcoupe tegenwoordig best met een mooie kleur verfraaien. ‘Mannen en haarkleuren?’ vindt Randy, ‘dat kan zeker. Als je hier aan highlighten denkt, ik vind het alleen wel mooier als dat rondom maart, april gaat plaatsvinden. Dan kan je in je coupe best wat highlights laten zetten voor wat meer definitie.’

‘Voor nu, nu we nog volop in de winter zitten, zie ik liever een mooie, volle kleur is waardoor je slag en krullen mooier uitkomen. Ook zie ik voor mannen best wel veel voorbijkomen, zeker online, dat er een beetje een auburn kleur in zit. Dat is zeker geen rood, maar weer een warmere chocolate brown kleur.

Betekent dat dat we een beetje weggaan van al die pastelkleuren van de afgelopen jaren? vroegen we Randy. ‘Ja, dat denk ik wel. Het zijn nu vooral volle kleuren, warme kleuren waar heel veel glans vandaan komt.’

Met dank aan Randy van Rijsbergen, @randyvanrijsbergen

Klik hier voor de haartrends voor de dames

Door Charlotte Mesman voor ADVERSUS