Dit zijn de haartrends voor de heren volgens Randy van Rijsbergen. Foto Charlotte Mesman

Randy van Rijsbergen is één van de meest toonaangevende hair stylisten van Nederland. Vanaf 5 januari 2023 is hij te vinden in zijn eigen privé salon aan de Bilderdijkstraat 77 in Amsterdam. Wij interviewden Randy en vroegen hem natuurlijk naar de haartrends voor de heren voor 2023.

De haartrends voor de heren voor 2023

‘Wat voor mannen heel belangrijk is,’ vertelt Randy, ‘is om zoveel mogelijk je slag proberen uit te laten komen. Dus heb je slag of krul in het haar, laat die bewegingen dan uitkomen. Ik denk dat dat het meest on-trend is.’

‘We gaan dus voor iets langer haar en het wordt allemaal een beetje messy bovenop het hoofd. Als je krullen hebt, dan ga je juist je krul zoveel mogelijk omarmen. Je kunt ook met een beetje beach spray zoveel mogelijk slag creëren, en dan je haar supermessy dragen.’

Tegenwoordig mag je een tien weken kapsel hebben

‘We gaan dus een beetje af van het klassieke herenkapsel met korte zijkanten, een korte achterkant en lang bovenop. Het loopt gewoon iets meer door elkaar. Dat betekent dat het haar in de nek ook best wel lang mag zijn. Normaal laten mannen elke zes weken hun haar knippen, maar dat hoeft niet. Je mag tegenwoordig echt wel een tien weken kapsel hebben.’

‘Juist dan gaan die nekharen een beetje mee vormen, qua slag, waardoor het een mooi geheel gaat zijn. Ik heb het dus hier niet over een matje, dat hebben we wel gehad. Ook omdat het haar aan de zijkanten wat langer mag zijn, waardoor je dat lengteverschil met achter niet echt meer hebt. Dus je behoudt de lengte achter en aan de voorkant wordt het haar ook weer langer, waardoor je het matjes-idee meteen ook kwijt bent.’

‘Qua haarproducten gebruik je dus een beach spray. En verder vooral producten die zoveel mogelijk je slag of krul verfraaien, dat zijn vooral hydratatie producten. Die zorgen ervoor dat je slag mooier uitkomt. Je hoeft niet te gaan föhnen, of zo. Voornamelijk kun je gewoon air-dryen of anders de diffuser erop zetten.’

Met dank aan Randy van Rijsbergen, @randyvanrijsbergen