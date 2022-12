Gezond afvallen: 5 vragen en antwoorden

Afvallen. Wat een opgave. Vooral als je niet goed weet waar je moet beginnen. En omdat iedereen er wel iets over te zeggen weten. Vrienden, vriendinnen, kennissen en familieleden maken de verwarring met hun (goedbedoelde?) Adviezen en raadgevingen alleen nog maar groter. En toch is het zo moeilijk niet. Er zijn maar een paar regels die je hoeft te volgen als je eenmaal hebt besloten dat er nu toch wel echt iets van die buik afmag. Hier zijn vijf vragen en vijf duidelijke antwoorden. Vanaf nu heb je geen excuus meer…

Dieet of sporten? Wat is de beste methode om af te vallen?

Het beste is natuurlijk als je beide met elkaar combineert. Aan de ene kant krijg je minder calorieën binnen, aan de andere kant verbrand je er meer. Lijnen en bewegen is een winnende combinatie. Maar als je moet/wilt kiezen, ga dan voor lijnen. Eten met in je achterhoofd de gedachte dat je ‘het er morgen toch wel weer afsport’ (terwijl je eigenlijk al weet dat daar niets van komt), helpt niemand om te vallen.

Hoe pak je het in de sportschool aan?

Aerobische activiteiten zijn zonder meer het beste om af te vallen. Ga voor de loopband, de fiets, de step. Zorg er wel voor dat je regelmatig traint. Houd tenminste 3 tot 4 keer per week 30 minuten aan. Oefeningen met gewichten (anaerobische activiteiten) helpen vooral om je lijf strakker te maken, maar zijn minder geschikt als het op vetverbranding aankomt.

Hoeveel tijd gaat erover heen voordat ik de eerste resultaten zie?

Wat een vraag! Het antwoord hangt af van een groot aantal variabelen, zoals je lichaam, je stofwisseling, het dieet dat je volgt, je levensstijl, hoe vaak je sport, en nog veel meer andere factoren. Laten we zeggen dat als je serieus oplet wat je eet en het je lukt om tijd vrij te maken voor voldoende lichaamsbeweging (al is het maar een simpele wandeling), de resultaten niet lang zullen uitblijven. Weeg jezelf met regelmaat (altijd op hetzelfde tijdstip) en meet de omvang van buik, heupen, benen, armen (waar je ook maar wilt afvallen) om de vooruitgang die je boekt, in de gaten te kunnen houden. De spiegel alleen is vaak niet voldoende om de resultaten te kunnen beoordelen.

Word je van drinken dik of ‘opgezwollen’?

Het ligt eraan wat je drinkt. Heb je het over bier, alcoholische drankjes in het algemeen, koolzuurhoudende en/of drankjes met suiker, dan is het antwoord… Waarschijnlijk wel. Maar heb je het over water, vruchtensappen zonder suiker (met mate) en andere caloriearme drankjes dan zul je geen risico lopen. Integendeel, ze bevatten een voor je lichaam onmisbaar element – water.

Wat als ik het ontbijt oversla, en misschien ook de lunch….? Val ik dan af?

Goed zo, dit is een van de slechtste manieren om af te vallen. Het advies van de experts luidt om niet alleen geen maaltijden over te slaan, maar zelfs om extra snacks tussen de maaltijden in te voegen. Met regelmaat kleine porties tot je nemen, helpt om af te vallen (het houdt je lichaam als een motor aan de gang) en voorkomt eetbuien (momenten die iedereen wel kent en waarop je je helemaal laat gaan).

