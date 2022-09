Volgens de haartrends heren 2023 gaan we weer voor langere haarlengtes. Bekijk de kapselfoto’s en doe ideeën op voor jouw hair look.

Ook de haartrends voor de heren voor 2023 bevestigen de terugkeer van langere haarlengtes voor hem. Dat langere haarsnitten de trend worden, of eigenlijk al zijn, was ook duidelijk te zien tijdens de Milan Fashion Week. Onder de influencers en het modevolk zagen we opvallend veel heren met halflange, soms zelfs lange haarcoupes.

Zoals je op de foto’s op deze pagina kunt zien, lopen de haarsnitten enorm uiteen. Het is moeilijk om er een rode lijn in te vinden. Maar wat deze kapsels wel laten zien is dat het allemaal wel wat langer mag. En dat je er alle kanten mee op kunt. Dus laat je haar maar eens flink groeien en maak dan een bewuste keuze voor een bepaalde hair look.

De haartrends voor de heren voor 2023

Als je de kapselfoto’s bekijkt, zal je opvallen dat de haarcoupes van de heren dit seizoen vaak enorm verzorgd en goed gestyled zijn. Niets is aan het toeval overgelaten. Het is dus niet alleen een kwestie van maar laten groeien. Er moet een idee achter zitten, en er moet een kundige kapper aan te pas komen. Alles moet op z’n plek vallen. Zelfs de lengte en vorm van de bakkebaarden luistert nauw. Verder is de styling ogenschijnlijk natuurlijk maar het haar moet wel goed gehydrateerd en gezond zijn. En ondanks het product dat je erin doet, moet het ook altijd aaibaar zijn.

Alles draait om vorm en volume. En natuurlijk ook om de textuur van je haar. Zo kun je ervoor kiezen om je haar wat langer in je nek te dragen maar je kunt ook gaan voor meer volume bovenop je hoofd. Waarvoor je kiest, zal afhangen van je textuur, van de vorm van je gezicht en je persoonlijke smaak.

Ook kun je spelen met verschillende stijlen. Bekijk de foto hieronder maar eens. Daar zie je lange lokken die lichtjes omhoog zijn gestyled waardoor je een bijna klassiek filmsterrenhoofd krijgt. Deze look is heel geliefd bij de influencers.

Ideeën en mogelijkheden genoeg dus. Als je maar voor ogen houdt dat de haartrends geïnterpreteerd moeten worden. Want uiteindelijk gaat het om jouw persoonlijkheid en daar hoort een heel eigen persoonlijke haarstijl bij.

