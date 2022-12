De herencollectie van Saint Laurent voor winter 2022 2023 is geïnspireerd door cinematografische beelden…

Saint Laurent Man Herfst Winter 2022 2023 _ Photo courtesy of Saint Laurent

De herencollectie van Saint Laurent voor winter 2022 2023, ontworpen door Anthony Vaccarello, is extreem geraffineerd. De inspiratie komt uit het verleden: de androgyne mode looks uit de vroege jaren ’70.

Een groot deel van deze herencollectie is een continue verwijzing naar cinematografische beelden uit de vroege jaren ’70. Waren het toentertijd de vrouwen, aldus Vaccarello, die maar al te graag kledingstukken uit de garderobe van manlief visten om ermee aan de haal te gaan, vandaag de dag zijn het de heren die kleding van vrouwlief lenen. Over smaak valt niet te twisten, voegen wij eraan toe.

Saint Laurent Man Herfst Winter 2022 2023 – Photo courtesy of Saint Laurent

En dus is de herencollectie die Anthony Vaccarello voor winter 2022 2023 ontwierp, een geheel van klassieke kledingstukken, met chique lijnen en voornamelijk typisch mannelijke snitten, maar dan wel met typisch vrouwelijke accessoires zoals opzichtige oorbellen, schoenen met hoge hakken voor degenen die zichzelf graag wat langer zien, maar ook bontkragen, blouses met strik, hoogglans trench coats en idem dito winterjacks.

Saint Laurent Man Herfst Winter 2022 2023 – Photo courtesy of Saint Laurent

Het is een ultrageraffineerde collectie met klassieke maar tegelijkertijd moderne lijnen zoals we dat van Saint Laurent gewend zijn.

Saint Laurent Man Herfst Winter 2022 2023 – Photo courtesy of Saint Laurent

Saint Laurent Man Herfst Winter 2022 2023 – Photo courtesy of Saint Laurent

Kenners van de mode zullen in deze collectie niet alleen invloeden uit de jaren ’70 tegenkomen, maar ook uit een verder verleden. Het zijn deze retro verwijzingen in een an sich hypermoderne stijl die deze collectie van Saint Laurent uniek maken.

Saint Laurent Man Herfst Winter 2022 2023 – Photo courtesy of Saint Laurent

Saint Laurent Man Herfst Winter 2022 2023 – Photo courtesy of Saint Laurent

Saint Laurent Man Herfst Winter 2022 2023 – Photo courtesy of Saint Laurent

Bekijk de beelden maar eens en haal eruit wat bij jouw persoonlijke stijl past.

Charlotte Mesman voor ADVERSUS