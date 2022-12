4x Lange winterjassen waarin je stylish en warm voor de dag komt. Photo courtesy of Dsquared2

Good bye, jacks! Deze winter dragen we lange jassen. Daarbij denk je waarschijnlijk direct aan van die lange klassieke herenjassen met strenge revers in donkere kleuren of camel. Natuurlijk sla je anno 2022 (en ook 2023) in dit soort gentlemen coats nog steeds een goed figuur, maar het kan ook moderner. Volgens de modetrends voor winter 2022 2023 dragen we onze winterjassen dit seizoen lang, warm, waterproof en stylish. We zochten 4x lange winterjassen voor je uit waarin je stylish én warm voor de dag komt.

1. De moderne puffercoat

4x Lange winterjassen waarin je stylish en warm voor de dag komt. Photo courtesy of Dsquared2

Good bye, jacks, hello lange jassen dus. Een voor de hand liggende keuze is hier de lange puffer coat, een modetrend die we al een tijdje (ook) voor de heren zien.

Voor een klassieke look ga je voor donkere kleuren en matte materialen. Helemaal up-to-date en cool ben je in een puffer coat in felle kleuren, misschien zelfs wel in glansmaterialen. Deze looks zagen we onder meer bij Dsquared2

2. De doorgestikte jas

4x Lange winterjassen waarin je stylish en warm voor de dag komt. Photo courtesy of K-Way

De doorgestikte, matgele jas die we bij K-Way zagen is wat meer ingetogen dan die van Dsquared2 maar dat wordt direct gecompenseerd met een lakbroek!

Opvallend is bovendien dat de doorgestikte lange jassen en puffercoats, zowel bij Dsquared2 als bij K-Way, vaak gecombineerd worden met grof gebreide truien en accessoires. Hierdoor krijg je spannende contrasten tussen verschillende texturen. Dit is zeker iets om zelf mee te experimenteren!

3. Zwart voor een alternatieve look

4x Lange winterjassen waarin je stylish en warm voor de dag komt. Photo courtesy of Yohji Yamamoto

Voor een wat alternatieve look, misschien wel met een grunge, punk of rock twist, kun je ook denken aan een halflange of lange zwarte jas in een waterproof materiaal. Deze jassen combineer je bij voorkeur met een total black look.

4. Klassiek zwart

4x Lange winterjassen waarin je stylish en warm voor de dag komt. Photo courtesy of Zegna

Zwart is terug in de mode, en monochrome looks – je van top tot teen in dezelfde kleur kleden – is een trend waar we ook maar moeilijk afscheid van kunnen nemen. Maar zwart hoeft lang niet altijd alternatief te zijn. Het Italiaanse modehuis Zegna laat zien hoe je je zwarte lange jas ook chic en modern kunt dragen.

Bekijk de catwalk foto’s maar eens en experimenteer eens met zo’n moderne winterjas die niet alleen stylish en cool is, maar ook nog warm en waterproof.

