Huidverzorging man. 5 Stappen voor een mooie gezichtshuid

Huidverzorging

Huidverzorging man. De afgelopen jaren hebben wij heren op het gebied van lichaamsverzorging een heleboel geleerd. We trainen regelmatig, we bezoeken de hipste barber shops in town en gebruiken een conditioner voor ons haar. Maar hoe staat het ervoor met de verzorging van onze gezichtshuid? Een mannenhuid mag dan sterker zijn en een hogere collageendichtheid hebben dan een vrouwenhuid, dit betekent niet dat de mannenhuid geen verzorging nodig heeft. Integendeel!

Om een mannenhuid glad en strak te houden moet er dagelijks gesmeerd worden. Een mannenhuid is bovendien gevoeliger voor zon. Mannen zouden 16% meer kans op verbranding hebben. Zo gehard en sterk is de mannenhuid dus ook weer niet! Een goede huidverzorging is dus zeker geen overbodige luxe. Overigens is het heel belangrijk dat je je huid dagelijks verzorgt. Alleen als je met regelmaat je huid koestert, zul je optimale resultaten bereiken. Kortom, een goede huidverzorging zal deel moeten gaan uitmaken van je levensstijl en dagelijkse routine (vergelijk het met gezond eten en sporten).

Huidverzorging man. 5 Stappen

Wil je volgens het boekje te werk gaan, dan zou je huidverzorging deze 5 stappen moeten omvatten.

1. Gezichtsverzorging man. Het reinigen van de huid

Met die plens koud water op de vroege morgen ben je er niet. Laat dat stuk zeep ook maar liggen. Reinig je huid met een reinigingsproduct (cleanser) dat geschikt is voor jouw huidtype. Over het algemeen is de jonge mannenhuid vetter dan die van de vrouw; na de vijftigste wordt de mannenhuid echter snel droger (zelfs droger dan die van de vrouw). Kies daarom een cleanser die bij jouw huid past. Tegenwoordig zijn er speciale cleansers voor mannen, maar ook uniseksproducten zijn prima. De reiniging is een belangrijk onderdeel van je beautyroutine. Het voorkomt de ophoping van vuil in de poriën en puistjes en geeft je huid een fris aanzien.

2. Gezichtsverzorging man. Scrubben

Minstens net zo belangrijk als een dagelijkse reiniging is scrubben. Na een scrubbeurt ziet je huid er sterker, glanzender en ontspannen uit. Breng de scrub met cirkelende bewegingen op je huid aan. Je verwijdert niet alleen de dode huidcellen maar stimuleert ook de bloedcirculatie. Scrub je huid één of meerdere keren per week, afhankelijk van je huidtype. Scrub je huid na de reiniging ervan.

3. Gezichtsverzorging man. Hydrateren, hydrateren, hydrateren

Je huid hydrateren is misschien wel het allerbelangrijkste onderdeel van je huidverzorging. Een vochtinbrengende crème is, zeker als de jaren verstrijken, een must. Overigens hoef je er geen grote bedragen voor uit te geven. Elke hydraterende crème op zich is al beter dan geen crème. Breng de crème tenminste twee keer per dag aan (’s morgens en ’s avonds voor het naar bed gaan). Als je meer voor je huid wilt doen, verdiep je dan ook eens in voedende crèmes, dat wil zeggen crèmes met actieve bestanddelen als vitamine A, C en E.

4. Gezichtsverzorging man. Hydrateren, hydrateren, hydrateren

De zon is een grote vijand van de huid. Onbeschermde blootstelling aan de zon kan onherstelbare schade en vroegtijdige huidveroudering veroorzaken. Het is aan te raden om overdag altijd een crème met een SPF filter te gebruiken. Kies een lichte formule die geen vlekken op je witte overhemd achterlaat. Ga je de zon in (activiteiten in de buitenlucht, skiën!), dan is een hoge SPF-filter een absolute must.

5. Gezichtsverzorging man. Een gezichtsmasker

Tegenwoordig zijn er talloze gezichtsmaskers te koop. Van crèmes en gels tot handige wegwerp gaasmaskers. Maak er een goede gewoonte van om je huid op een rustig moment in het weekend met een masker te behandelen. Je huid ziet er na een masker stukken beter uit. Misschien iets om op de vroege zaterdagavond te doen?

Dit zijn 5 stappen die je eenvoudig aan je beautyroutine kunt toevoegen. Als je ze inlijft in je dagelijks leven zul je zeker resultaten zien (en die zullen ook bij het vrouwelijk schoon niet onopgemerkt blijven!).

Klik hier voor beautytips voor de vrouw