Een van de meest waardevolle adviezen voor de man is wellicht: scrubben en smeren. Afgezaagd? Het mag zo zijn, maar o wee wie dit advies in de wind slaat. De gevolgen zullen in de loop der jaren niet uitblijven. Onze huid heeft constant verzorging nodig. Zeker in het voorjaar als onszelf voor het eerst na lange tijd weer ‘blootgeven’.

Niet zelden voelen we ons tijdens de eerste warme dagen niet op ons gemak. De ontblote huid die plotseling het felle, ongenadige daglicht ziet, voelt ‘onwennig’, bijna kwetsbaar aan. De teint neigt naar grijs. Op armen en benen zijn soms kleine, rode pukkeltjes zichtbaar. De huid rond de ellebogen en knieën voelt hard en ruw aan. En de voeten zien er ronduit… ongezellig uit. Geloof het of niet, de oplossing is er maar één: scrubben en smeren.

Scrub je lichaamshuid. Schaf een sisal scrubhandschoen aan om tijdens het douchen de dode huidcellen te verwijderen en de bloedcirculatie te stimuleren. Scrub je armen, benen, buik, billen, ellebogen, knieën. Vergeet ook je rug niet. Juist op de rug willen zich nog wel eens kleine pukkeltjes vormen. Regelmatig scrubben is ook hiervoor de remedie. Let wel op dat je niet al te veel druk op de handschoen uitoefent. Zeker in het begin als de huid er nog niet aan gewend is. Varieer verder de druk op de handschoen al naar gelang de lichaamszone die je behandelt.

Het voordeel van een scrubhandschoen is dat het gebruik ervan eenvoudig en snel is. Het nadeel is de hygiëne. Viezigheid hoopt zich gemakkelijk in de handschoen op. Dat kan een reden zijn om voor een scrubcrème te kiezen. Er bestaan vele scrubcrèmes en zelfs douchegels met een scrubwerking. Soms heb je er meerdere nodig. Eentje met een krachtige werking voor je knieën, ellebogen en voeten, een mildere voor de rest van je lichaam.

Of je nu voor handschoen of crème voor je lichaam kiest, behandel je gezichtshuid altijd met een speciale scrubcrème of -gel. De huid is hier zoveel delicater dan die van je lichaam.

Helaas ben je er met scrubben alleen nog niet. De huid is na een scrubbeurt mooi schoon en voelt glad aan, maar moet ook nog ‘gevoed’ worden. Hierdoor blijft de huid soepel en zacht en voorkom je vroegtijdige veroudering. Maak er daarom een goede gewoonte van om na iedere douche zowel je lichaams- als gezichtshuid met een voor jouw huid geschikte crème te verwennen. Vergeet daarbij ook je voeten en handen niet. Je zult zien dat je lichaam en gezicht er na een paar weken consequent smeren en regelmatig scrubben er stralend en mooi uitzien.

