Toch nog in vorm op vakantie?

Een ‘last minute’-plan. Misschien heb je nog geen vakantie maar zit die er wel aan te komen. Dan zit je hem misschien wel te knijpen, omdat je niet zo in vorm bent als je wel gehoopt had. Natuurlijk had je dit voorjaar willen trainen en natuurlijk heb je je best gedaan om zo goed mogelijk op je voeding te letten. Maar het heeft allemaal niet mogen baten. Die extra kilootjes zitten er nog steeds aan.

Koffers nog niet ingepakt? Nog even de tijd? Dan hebben we een ‘last minute’-plan voor je. De zaak is nog niet verloren!

Schrik maar niet. We gaan je echt niet op een streng dieet zetten – je zult geen honger hoeven te lijden -. Het enige dat je hoeft te doen is een beetje op je voeding letten en bewegen.

Met wat motivatie (denk aan de dag dat je in je zwembroek dat strand opmoet!) moet het lukken om die lovehandles en bierbuik nog net op tijd een beetje terug te brengen!

Hier zijn onze adviezen:

Stop met bier. Dat gaat allemaal in die buik zitten. Kun je echt niet zonder je glaasje ‘alcohol’ neem dan liever een wijntje (minder calorieën). Vermijd vet. Geen boter op je boterham is echt geen ramp. Vervang kaas en vette vleessoorten door wit vlees op de gril met een klein scheutje olijfolie. Eet groenten: spinazie, sla, tomaten… met weinig olijfolie, zout en een beetje citroensap. Groenten zijn gezond, caloriearm en gaan het hongergevoel tegen. Zorg ervoor dat je elke dag voldoende vezels binnen krijgt. Vervang wit brood door bruin brood (maar eet er niet teveel van, want koolhydraten komen je lijn niet ten goede). Houd je aan drie maaltijden per dag en schaf de tussendoortjes af. Heb je echt behoefte aan iets, eet dan een appel of een wortel. Vervang de suiker in koffie en thee door zoetjes (of schaf de suiker helemaal af – nog beter).

En nu nog een paar bewegingstips:

Probeer zo veel mogelijk te bewegen. Lopen is beter dan fietsen. Een half uur per dag zou ideaal zijn. Dus ga je gewoonlijk op de fiets naar het station, probeer dan eens te lopen. Je moet er misschien een kwartiertje eerder voor opstaan maar het is de moeite waard. Heel belangrijk zijn de buikspieren. Train ze! Sterke buikspieren kunnen een parmantig bierbuikje best heel goed verdoezelen. Maak lange wandelingen, in het weekend of ’s avonds, zeker nu het nog tot laat licht is. Maar blijf ook bewegen als je op vakantie bent (maak bijvoorbeeld een stevige wandeling voor het ontbijt).

Natuurlijk zijn de adviezen die je hierboven vindt, geen wondermiddel, maar het zijn wel regels die iedereen zonder al teveel moeite ten uitvoer kan leggen. Lukt het je niet om voor de vakantie nog wat af te vallen, maak er dan geen ramp van, maar houd de regels wel aan. Om je alvast voor te bereiden op de vakantie van volgend jaar…

