Val je niet af? Check wat je verkeerd doet

Afvallen en veel gemaakte fouten. Check waarom jij niet afvalt terwijl je er toch alles aan doet.

Als het je niet lukt om af te vallen, maar denkt dat je er alles aan doet, dan doe je misschien iets verkeerd. Vanzelfsprekend is het belangrijk om erachter te komen wat je verkeerd doet. We maakten een overzicht van de meest gemaakte ‘fouten’ aan tafel en in de sportschool. Deze fouten belemmeren het lichaam om overtollig vet te verbranden, ook al denk je dat je er alles aan doet. Check maar eens of één of meerdere situaties op jou van toepassing zijn:

Je hebt je porties terug gebracht maar je eet verkeerd

Afvallen is gebaseerd op een paar simpele regels. Het draait allemaal om de hoeveelheid calorieën die je binnenkrijgt en de hoeveelheid calorieën die je verbrandt. Als je meer calorieën binnenkrijgt dan je verbrandt, val je niet af. Zo simpel is het. Het is dus niet voldoende om je porties aan tafel terug te brengen als je maaltijden rijk zijn aan vetten, suikers en calorierijke voedingsmiddelen als kaas, ijs, frisdranken, vlees…

Je hebt je voedingspatroon radicaal verandert, maar de porties zijn te groot

Goed. Je hebt een ‘mind switch’ aan tafel gemaakt. Je eet veel fruit en groenten, veel zilvervliesrijst, volkorenbrood en vis, wit vlees… Helemaal volgens het boekje. Het probleem zit hier dus niet in wat je eet, maar het kan wel in de hoeveelheden zitten. Ook als je te grote porties van gezond en mager voedsel binnenkrijgt, kun je aankomen (in plaats van afvallen).

Je bent te gestresst

Stress is een van de meest belangrijke oorzaken van vetophoping, vooral van buikvet. Cortisol is hier de boosdoener. De aanmaak van dit hormoon is stress-gerelateerd en bevordert de ophoping van vet in bepaalde zones van het lichaam. De oplossing? Niet teveel stressen.

Je traint maar op de verkeerde manier

Je weet vast dat spierweefsel de ‘motor’ achter vetverbranding is. Als je dus niet goed je spieren traint – met gewichten in de sportschool – dan zul je minder vet verbranden dan wanneer je dat wel zou doen. Dus loop in de sportschool niet steeds automatisch in de richting van de loopband of het roeitoestel om je kilootjes eraf te zweten, maar werk ook serieus aan je spieren. Als je dan ook nog correct eet, moet je wel resultaten behalen. Dus wat minder aerobics en wat meer krachttraining. Klinkt het je tegenstrijdig in de oren? Dat mag zo zijn, maar het is wel zo.