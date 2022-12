Bang om te blozen?

…en je weet dat je zo rood als een tomaat bent. Alleen al het feit dat je weet dat je (weer eens) bloost, werkt verlammend en heeft een negatief effect op je houding.

Een rake opmerking van een collega, een belangrijke zakenafspraak, een onverwachte ontmoeting met een charmante vrouw . Het zijn moment waarop die akelige, rode blosjes je gevoelens kunnen lelijk kunnen verraden. Je voelt dat de warmte zich over je gezicht verspreidt. Zelfs je oren gloeien.

Bang om te blozen?

Met blozen druk je een innerlijk onbehagen uit. Je bent verlegen, weet niet wat je met de situatie aanmoet, hebt het gevoel dat je blundert. Blozen kan een soort zelfversterkend effect hebben. Heb je eenmaal in een bepaalde situatie gebloosd, dan kan de angst om opnieuw te blozen zich gemakkelijk voordoen als je je weer in een soortgelijke situatie bevindt.

En hoe goed je dan ook je best doet om niet te blozen, voor je het weet staat je gezicht weer in vuur en vlam. Op den duur heb je misschien de neiging om deze situatie maar liever te vermijden.

Wat kun je tegen blozen doen?

Alleen maar vurig hopen en bidden dat je niet zult blozen, zal niet helpen. Hoe meer je aan blozen denkt, hoe meer je ook zult blozen. Wat je volgens de onderzoekers wel kunt doen, is proberen om je denkpatroon om te buigen.

In plaats van te denken dat je niets kunt, altijd fouten maakt en dat iedereen op je let en jouw fouten opmerkt, is het belangrijk om in jezelf te geloven.

Overtuig jezelf ervan dat je elke situatie, hoe moeilijk ook, aankunt (dat kun je ook). Vertrouw op je eigen kracht en inzicht. Accepteer daarbij dat je fouten kunt maken. Niemand is perfect.

Ontspan jezelf en schud het idee dat alle schijnwerpers op jou gericht zijn van je af (vaak is dat namelijk niet eens zo maar verbeeld je je het maar).

Heb vertrouwen in je eigen mening en intuïtie en breng die naar voren. Laat je niet intimideren door de afwijkende mening van anderen. Kortom, werk aan je zelfvertrouwen. Kom je er zelf niet vanaf en vormt het blozen een sociale belemmering in je leven, wees dan niet bang om professionele hulp te vragen.

