Ben jij al bekend met core training?

Core training traint veel meer dan alleen maar je buikspieren. De laatste jaren hoor je steeds meer over Core Training. Met ‘core’ wordt het centrale gedeelte van je lichaam bedoeld. Core training is geen rage maar is een integraal onderdeel van de sporttraining in het algemeen geworden. Toch is nog niet iedereen ermee vertrouwd. Maar ook als je de oefeningen niet kent, heb je ze vast wel eens zien doen. Het zijn die vreemd uitziende oefeningen die veelal op een matje worden uitgevoerd. Vooral de gevorderden in de sportschool willen dit onderdeel graag in hun trainingsroutine opnemen.

In dit artikel willen we nader op dit onderwerp ingaan en eens kijken wat deze oefeningen voor onze buikspieren maar ook de rest van ons lichaam kunnen doen.

Wat is ‘core training’? En waarin verschilt ‘core training’ van de traditionele buikspieroefeningen?

De laatste jaren hoor je steeds meer over Core Training. Met ‘core’ wordt het centrale gedeelte van je lichaam bedoeld. Het is niet direct een medische of wetenschappelijke term, maar het omschrijft een geheel van spieren waaronder de buikspieren – rechte en schuine maar ook de alle andere buikspieren -, de rugspieren, de bilspieren en de bekkenbodemspieren. Kortom, ‘core’ omvat zo ongeveer het hele onderste gedeelte van je romp. Door je ‘core’ aan te spannen, versterk je de stabiliteit van je rug en bekken (en hiermee verminder je ook de kans op blessures). Je romp krijgt meer kracht, werkt beter samen met je benen en verbetert je motoriek.

De definitie van ‘core’ verraadt al dat deze oefeningen veel meer omvatten dan alleen de traditionele buikspierenoefeningen die iedereen wel kent. Het lichaam wordt niet meer gezien als een geheel van afzonderlijke spieren maar als een globaal systeem waarin de verschillende onderdelen harmonieus met elkaar samenwerken en in evenwicht met elkaar zijn.

De zwaartekracht en een verkeerde houding kunnen bepaalde ‘core’-spieren verslappen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de schuine buikspieren. Core training is er niet zozeer op gericht om deze spieren te versterken, maar vooral ook om ze weer te ‘activeren’ en het

‘reactief vermogen’ op prikkels te ontwikkelen. Core training leert het lichaam om ook de diepst in de romp gelegen spieren te gebruiken.

Welke oefeningen zijn voor jou geschikt?

Core training moet ‘functioneel’ zijn. Dit betekent dat de oefeningen op jouw lichaam maar vooral ook op jouw levensstijl of de sport die je beoefent moeten worden afgestemd. Het is belangrijk dat je weet welk doel je met core training nastreeft. We raden je daarom aan de sportinstructeur in de sportschool te raadplegen. Deze zal je ongetwijfeld verder kunnen helpen. Je zult merken dat core training een verrijking van je sportroutine zal zijn.

