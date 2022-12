Modelooks voor winter 2022 2023 voor de heren. Photo courtesy of Missoni

Schiet jij elke dag in je spijkerbroek met trui? Ben je toe aan verandering? Laat je inspireren door deze modelooks voor winter 2022 2023 voor de heren. Ze zijn supercool en kleurrijk. Zelfs winter is op deze manier leuk.

Modetrend: laag over laag

Modelooks voor winter 2022 2023 voor de heren. Photo courtesy of Dsquared2/Invicta

Meer dan ooit is dit jaar laag over laag een modetrend. Dat is natuurlijk niet verwonderlijk gezien de lage temperaturen – buiten én binnen – die we dit seizoen moeten trotseren. Volgens wetenschappelijk onderzoek houd je jezelf het warmst als de eerste laag goed om je lijf sluit en er tussen de daaropvolgende lagen wat ruimte zit zodat je de warmte vasthoudt.

Je kunt met die laag over laag mode alle kanten op. Het Italiaanse modehuis Dsquared2 combineert grof gebreide truien met houthakkersoverhemden met ruiten. Missoni komt eveneens met grove breisels – het is per slot van rekening Missoni – maar dan in combinatie met sweaters.

Grove breisels

Modelooks voor winter 2022 2023 voor de heren. Photo courtesy of Missoni

We noemden de grove breisels al. Truien in grove breisels zijn cool. Denk daarbij aan gemêleerde truien maar ook aan truien met fantasieën, met ingebreide afbeeldingen of met een creatieve vormgeving zoals de trui van J.W. Anderson.

Opvallende broeken

Modelooks voor winter 2022 2023 voor de heren. Photo courtesy of JW Anderson

Ook qua broeken mag het voor winter 2022 2023 best wat creatiever. Nog steeds fan van je spijkerbroek? Prima! Maar bekijk ook even de catwalkfoto’s die we voor je uitzochten. Supercool zijn de cargobroeken voor deze winter. Of ribfluwelen broeken. Je mag je zelfs aan een gebreide broek wagen. Of pailletten. Om maar te zeggen…

Kleurrijke jacks

Grove breisels en kleurrijke jacks voor winter 2022 2023. Photo courtesy of Kway

Heb je nog wat mode budget over, investeer dan eens in een kleurrijk jack. Het mag allemaal best wat meer ‘out of the box’ zijn. In de modecollecties voor winter 2022 2023 vind je fantastische exemplaren waar je enorm veel plezier van kunt hebben en je modelook voor winter 2022 2023 een unieke twist meegeven.

En aan je voeten…

Oké, we dagen je met onze keuze van modelooks die vandaag misschien wat extremer is dan je van ons gewend bent. Boots als die van Dsquared2 zal je niet vaak op straat tegenkomen. En de mocassins van J.W. Anderson ook niet. Maar nogmaals, het mag dit seizoen allemaal wat aparter, origineler, misschien wel gekker.

Bekijk de modelooks voor winter 2022 2023 maar eens en laat je inspireren.

