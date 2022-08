Zo zien de nieuwe herenspijkerbroeken voor winter 2022 2023 bij Dsquared2 eruit

De nieuwe herenspijkerbroeken voor winter 2022 2023 bij Dsquared2. Photo courtesy of Dsquared2

Vreemd genoeg is het voor een spijkerbroek eigenlijk bijna nooit te warm. Zelfs als het kwik oploopt, kun je je er – met een T-shirt of hemd – in goed fatsoen in vertonen. Een spijkerbroek is hiermee zo ongeveer de enige basic die je echt het hele jaar rond kunt dragen.

Dat verklaart meteen waarom de eerste – en beste – aankoop voor het nieuwe seizoen vaak een spijkerbroek is. Je kunt ‘m direct aan en loopt daarmee voor op de nieuwe modetrends.

Alle reden dus om op dit moment – waarop veel mensen nog op vakantie zijn en temperaturen van 32 graden worden voorspeld – ons (toch alvast) in de spijkerbroekentrends voor herfst winter 2022 2023 te verdiepen.

Daarbij kijken we als eerste naar het Italiaanse modehuis Dsquared2 dat bekend staat om zijn jeanswear. Voor de komende winter stuurde Dsquared2 behoorlijk wat spijkerbroeken de catwalk op. Maar opvallender nog was dat de modellen qua volumes nogal uiteenliepen.

De spijkerbroeken die we voorbij zagen komen, waren: strak, recht, baggy, oversized of cargo.

Vooral die strakke broeken waren opvallend omdat we de afgelopen maar weinig slim fit spijkerbroeken hebben zien dragen. Voor winter 2022 2023 showt Dsquared2 ze als een soort ‘underpants’. Zo zien we ze dragen onder wijde boxing shorts en onder sortiment rok met gekleurde kraaltjes.

Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren.