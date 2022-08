De MINI Concept Aceman: eerste 100% elektrische cross-over van MINI

De MINI Concept Aceman geeft een beeld van de eerste volledig elektrische cross-over van MINI. Deze conceptauto is tevens de voorbode van een nieuwe generatie MINI modellen. Design maar ook technologische innovaties zijn daarin maatgevend: puur elektrische aandrijving, een heldere en minimalistische designtaal, een nieuw digitaal interieur en verantwoord materiaalgebruik zonder chroom en leer.

“De MINI Concept Aceman geeft een indruk van een compleet nieuw model, dat in het modellengamma tussen de MINI 3-Deurs en de MINI Countryman komt”, zegt Stefanie Wurst, Head of MINI. “Deze conceptauto laat zien hoe MINI zichzelf opnieuw uitvindt voor de volledig elektrische toekomst. Daarbij staat het merk voor een geëlektrificeerde ‘Go-Kart feeling’, een indrukwekkende digitale ervaring en nadrukkelijke aandacht voor een minimale impact op het milieu.”



Nieuw designtijdperk bij MINI.

De nieuwe designtaal van de MINI Concept Aceman markeert het begin van een nieuw designtijdperk bij MINI: Charismatic Simplicity. Het principe daarvan is dat het gaat om de essentie, waarbij de designkenmerken van MINI méér betekenis krijgen. Het design blijft trouw aan de traditionele waarden van MINI, met nadruk op de passie voor technologische innovatie.

De combinatie van helder, minimalistisch design voor in- en exterieur en de manier waarop de inzittenden licht, beweging en geluid ervaren, bepalen de nieuwe stijl van MINI. Bekleding van gerecycled textiel in frisse, contrasterende kleuren passen naadloos bij de digitale bedieningselementen met een nieuwe OLED-display als centrale interface. De unieke sfeer in het interieur is echter nog altijd onmiskenbaar MINI. De volledig elektrische modellen van de volgende generatie krijgen voor het eerst een geheel eigen sound, met aansprekende rijgeluiden die een authentiek decor vormen voor de nieuwe Experience Modes.



Interpretatie van creatief ruimtegebruik.

De MINI Concept Aceman straalt in alles dynamiek en zelfvertrouwen uit. Kenmerkende details van de twee succesvolste modellen van MINI, de MINI 3-Deurs en de MINI Countryman, komen samen in een moderne interpretatie van een cross-over. De MINI Concept Aceman is een compact 5-deursmodel met plaats voor vijf personen. De elektrische aandrijving bood de designers de mogelijkheid om in het ontwerp de merkwaarden van MINI te accentueren en te combineren met creatief gebruik van de ruimte. Daardoor is de conceptauto compact (4,05 m lang, 1,99 m breed en 1,59 m hoog), maar biedt hij ongekend comfort, gebruiksmogelijkheden en MINI Go-Kart Feeling.

De vloeiende overgangen tussen het plaatwerk en de ruiten maakt de Concept Aceman, die onmiskenbaar een MINI is, zeer aerodynamisch. Chroomlijsten zoals die op de eerdere modelgeneraties voorkwamen, zijn compleet afwezig. Brede dorpellijsten, krachtig gevormde wielkastranden, grote wielen, een opvallende imperiaal en bodembeschermingspanelen voor en achter zorgen voor het solide karakter van de allround cross-over.



Aantrekkelijke voorkant met individualistische accenten.

Iconische designelementen zijn opnieuw geïnterpreteerd voor de verticale voorzijde van de MINI Concept Aceman. Daarmee is hij duidelijk een cross-over. De designelementen verwijzen ook naar zijn volledig elektrische aandrijving. De centrale ‘grille’ is niet meer zeshoekig, maar achthoekig en volledig gesloten. De rand is voorzien van lichtgroene LED verlichting, die zorgt voor opvallende dagrijverlichting en het design bij duisternis versterkt. Ook de koplampen van de MINI Concept Aceman hebben een nieuwe vorm, die de randen van de motorkap volgt.



Strakke oppervlakken, duidelijke lijnen en kenmerkende elementen.

Net als de motorkap hebben ook de wielkasten vlakke, geometrische vormen. Scherpe lijnen accentueren de strakke oppervlakken van de carrosserie. De diagonale lijn onder de A-stijlen verwijst naar de klassieke Mini en geeft de MINI Concept Aceman van opzij extra dynamiek. De accentlijnen over de zijkanten van de carrosserie zorgen voor een spel van licht en schaduw – een primeur voor MINI. Matgroene dorpelverbreders, die onder de deuren breder uitlopen, geven de carrosserie extra gespierdheid. Met de zelfverzekerde proporties resulteert dat in een moderne, stoere en veelzijdige cross-over. De deurgrepen zijn verzonken in de portieren.

Het kenmerkende Union Jack-design, dat natuurlijk verwijst naar de Britse wortels van MINI, is te zien in beide achterlichten en op de robuuste imperiaal. Lichtmetalen 20 inch wielen vullen de riante wielkasten van de MINI Concept Aceman. De driehoekige vorm in het midden van het wiel geeft de spaken extra diepte en dynamiek. Het is een subtiel grafisch element dat pas bij nadere beschouwing opvalt.



Atletische taillelijn en krachtige achterkant.

Horizontale lijnen geven de achterkant van de MINI Concept Aceman een opvallend en modern uiterlijk. De lijnen benadrukken de breedte van de auto. Een effect dat wordt versterkt door de verdieping onder de achterruit, die de aerodynamica verbetert en de auto ook een krachtige, atletische taillelijn geeft. Van achteren gezien heeft de MINI Concept Aceman de afgeronde trapsgewijze contouren, naar onderen steeds breder wordend, waar MINI om bekendstaat. De donkere dakspoiler en de achterruit accentueren de herkenbare vormen.

De kenmerkende, verticale achterlichten zijn net als de verlichting in de omlijsting van de grille, voorzien van LED Matrix-techniek, zodat uiteenlopende verlichtingsscenario’s mogelijk zijn.



Expressief uiterlijk en een levendig karakter.

Het jeugdige, levendige karakter van de MINI Concept Aceman komt tot uitdrukking in de carrosseriekleur en de contrasterende kleur voor het dak. De intensiteit van Icy Sunglow Green – een licht turquoise dat verloopt naar goudkleur – varieert met de lichtinval. Het dak van de MINI Concept Aceman is uitgevoerd in metallic British Racing Green. De donkergroene afwerking van de wielkastranden en de dorpels – dezelfde tint als die van het dak – zorgt voor een mooi contrast; accenten in neongroen creëren een levendig diepte-effect.

De imperiaal is bevestigd met groene riemen met een iriserende coating. Die zorgt voor een metalige glans die varieert van blauw, turquoise, groen tot paars. De lichtmetalen wielen zijn uitgevoerd in marineblauw met blauw-grijs gelakte spaken. De beschermingspanelen onder de voor- en achterkant van de MINI Concept Aceman zijn uitgevoerd in donkerblauw. In de onderrand van de voor- en achterkant zijn twee opvallende luidsprekers gemonteerd, die niet alleen akoestisch maar ook visueel de aandacht trekken. De luidsprekers ondersteunen het welkomstscenario van de verlichting met een modelspecifiek geluid en zijn opvallend paars-oranje gelakt.



Interieur: MINImalisme opnieuw uitgevonden.

Het interieur van de MINI Concept Aceman heeft een minimalistisch design, met heldere vormen, vriendelijke kleuren en zorgvuldig uitgevoerde details. Het combineert innovatieve technologie met opnieuw ontworpen, maar kenmerkende MINI designdetails.

Het dashboard bevat slechts de essentiële elementen, precies zoals de ontwerper van de klassieke Mini, Alec Issigonis het in 1959 bedoelde: een interieur dat behalve de stoelen, het stuur en de versnellingshendel niets meer omvatte dan een centraal geplaatste ronde snelheidsmeter en een rijtje schakelaars. Meer was ook niet nodig voor de ongekende Go-Kart Feeling!De licht gebogen vormen van het interieur geven de inzittenden een gevoel van ruimte. Het interieur baadt in het licht dankzij het grote panoramische glazen dak. Vanuit het interieur is de constructie van de imperiaal zichtbaar, die de vormen van de Union Jack volgt – opnieuw een verwijzing naar de oorsprong van MINI.

Het vlakke dashboard doet denken aan een sound bar en spreidt zich over de volle breedte van het interieur uit. De zachte, stoffen bekleding zorgt voor een moderne maar huiselijke sfeer. Het dashboard van de MINI Concept Aceman steunt op een decoratieve structuur die net als de imperiaal het patroon van de Union Jack heeft en daarmee de eenheid van in- en exterieur nog eens benadrukt.



Centrale interface en schakelaars: eenheid in digitale en analoge bediening.

Het midden van het dashboard is de perfecte plaats voor de centrale interface: alle instrumenten en het beeldscherm zijn geïntegreerd in het ronde OLED-display. Heel retro is de rij tuimelschakelaars daaronder. Bediening van functies door aanraking van het touchscreen en analoge functies met traditionele schakelaars zijn gecombineerd op een unieke wijze die kenmerkend is voor MINI.

De schakelaars bedienen de handrem, de aandrijving en de versnellingen, de Experience Modes en de audio-installatie. Elke schakelaar is op basis van zijn functie een draai- of een tuimelschakelaar en is intuïtief te bedienen.



Innovatieve gebruiksvriendelijke OLED-display.

De voor MINI kenmerkende bediening en weergave van functies heeft een ongekend niveau bereikt. MINI is namelijk ‘s werelds eerste autofabrikant die een ronde OLED-display presenteert voor de gehele centrale interface. OLED-technologie biedt een uitzonderlijk hoogwaardige weergave met groot contrast en diepe tinten. Ook de grafische weergave is complete nieuw, met een moderne lay-out en aantrekkelijk vormgegeven widgets. Het weergave- en bedieningssysteem in de productieversie wordt gebaseerd op de nieuwste generatie van het MINI Operating System, dat voor het eerst gebruikmaakt van Android Open Source Project (AOSP) software. Daarmee is een bijzonder uitgebreide hoeveelheid digitale functies mogelijk in de auto.

Het weergave-oppervlak is overigens veel groter dan de ronde centrale interface. Informatie is te projecteren over het gehele dashboard, waardoor de unieke digitale ervaring zich uitbreidt tot aan de deurpanelen. De projectie biedt eindeloze weergavemogelijkheden – van een scherpe en gedetailleerde landkaart tot een wollige wolkenlucht.



Drie nieuwe Experience Modes voor een indrukwekkende rijervaring.

Nieuwe Experience Modes bieden uitgebreide mogelijkheden voor het individualiseren van de rijervaring, met specifieke weergaven en kleurenthema’s op de centrale interface én door projectie in het gehele interieur. Daarbij horen ook speciale geluidseffecten.

In de persoonlijke modus zijn geheel naar eigen keuze beelden naar het OLED-display te sturen. In combinatie daarmee zijn ook bewegende projecties op het dashboard mogelijk en ook hierbij zijn bijpassende achtergrondgeluiden te horen.

De Pop-Up Mode zorgt voor opwindende navigatie en verrassende momenten. Het systeem adviseert bestemmingen op basis van de door de gebruiker geselecteerde categorie. De route verschijnt op het OLED-display en via projectie op het dashboard. Categorieën zijn bijvoorbeeld ‘Adventures’ voor buitenactiviteiten, ‘Tasty’ voor een goed restaurant en ‘Trending’ voor evenementen die plaatsvinden.

De Vivid Mode is een innovatieve entertainmentfunctie en biedt een interactieve weergave op het OLED-display en de oppervlakken eromheen. Deze modus is alleen beschikbaar als de auto stilstaat en tijdens het opladen van de accu. De speelse, willekeurig bewegende letters van de naam Aceman vormen lijnen en patronen en worden begeleid door experimentele geluiden met variërende ritmes.



Welkomstscenario met MINI Companion.

Gebruikers van de MINI Concept Aceman ondergaan al voor vertrek een holistische ervaring met licht en geluid dankzij digitale technologie die de overgang van buiten naar binnen bijzonder soepel en vloeiend maakt. Die maakt de interactie van de inzittenden met de auto extra intens. De koplampen, de verlichte rand van de grille, de centrale interface en de projecties werken samen voor een geweldig welkomstscenario.

De lichtshow buiten de auto toont een animatieversie van de MINI Companion. Zodra iemand de MINI Concept Aceman nadert, gaat de verlichting aan en die wordt feller naarmate de persoon dichterbij komt. Tegelijkertijd maken de luidsprekers aan de voor- en achterkant interactieve geluiden. Zodra de auto wordt ontgrendeld, gloeit de LED Matrix verlichting in de grille op in de vorm van de Union Jack. Tegelijk licht de rand van de grille op en geeft de rechter koplamp een ‘knipoog’. De animatie wordt vergezeld door een viertonig geluid dat de naam MINI symboliseert.

Bij het openen van de deur wordt een kleurrijk beeld op de grond geprojecteerd en verschijnt een uitbarsting van kleur op de centrale interface, die ook op de hemelbekleding, het dashboard en de deurbekleding wordt geprojecteerd. Uiteindelijk verschijnt op het display de hartelijke begroeting ‘Hey friend’, ook weer begeleid door bijpassende geluiden van stemmen en muziek, alsof je door vrienden op een feestje wordt ontvangen.



Vooruitstrevende kleuren en materialen in het interieur.

Het minimalistische interieurdesign bevat kleuren en materialen die speciaal voor de MINI Concept Aceman zijn ontwikkeld. Hoogwaardige, duurzame en innovatieve materialen verhogen de sfeer met opvallende kleurcontrasten. Khaki-groen als basiskleur is gecombineerd met lichtgrijze stof uit polyester met een lichtblauwe kleurzweem en nauwkeurige stiknaden.

De stoelen in de MINI Concept Aceman zijn subtiel geometrisch gevormd en voorzien van geïntegreerde hoofdsteunen. Daardoor komen de kleuren, materialen en patronen fraai uit. De zittingen ogen driedimensionaal door de toepassing van stof, velours en geruite weefsels, oversized ruitpatronen en geborduurde X- en O-motieven.

Doordat de handrem en de versnellingshendel zijn geïntegreerd in de knoppen onder de centrale display, is er ruimte vrij tussen de voorstoelen. Die wordt ingenomen door de flexibele middenconsole, die schijnbaar zwevend en transparant doorloopt naar achteren. Het oppervlak van de console biedt plaats aan compartimenten voor opbergruimte, een draadloos laadstation voor een telefoon, bekerhouders en talloze andere voorwerpen.



Géén chroom en leer.

De MINI Concept Aceman doet het volledig zonder chromen elementen, zowel binnen als buiten. Daarvoor in de plaats is de opvallende ondersteuning van het dashboard een blikvanger op zichzelf. De iriserende coating ervan komt overeen met die van de bevestiging van de imperiaal.

Voor het stuurwiel in de MINI Concept Aceman is ook geen leer toegepast, evenmin voor de stoelen, portierbekleding en alle andere oppervlakken in het interieur. Het stuurwiel is gelamineerd met donkergroen velours, dat bijzonder aangenaam aanvoelt. De multifunctionele knoppen zijn geïntegreerd in met stof beklede panelen met verlichting van achter. De stoere onderste spaak van het stuurwiel is voorzien van de naam Aceman.



Debuut op Gamescom 2022 in Keulen.

De MINI Concept Aceman maakt zijn debuut op de computer- en videogamesbeurs Gamescom 2022 in Keulen. Deze internationale bijeenkomst van developers, uitgevers, experts en fans van computergames en Esports vindt plaats van 23 t/m 28 augustus 2022 in de Kölnmesse, het beurscomplex in Keulen, Duitsland. Het begin van het evenement is op 23 augustus bij te wonen via een livestream.