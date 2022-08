Zo zien de halflange kapsels voor herfst winter 2022 2023 eruit

De kapseltrends voor herfst winter 2022 2023 laten er geen twijfel over: halflang haar voor de heren is cool.

Mannenkapsels trends herfst winter 2022 2023 – Foto ADVERSUS

Heb je slag of krullen dan ben je het komende seizoen in het voordeel. De kapseltrends voor herfst winter 2022 2023 voor de heren laten halflange haarlengtes zien die juist de beweging in je haar goed doen uitkomen.

Op onze foto’s zie je fashion modellen en influencers tijdens de Fashion Weeks. Je hoeft geen hair stylist of kapselexpert om de gemene deler in deze haardossen te vinden.

Mannenkapsels trends herfst winter 2022 2023 – Foto ADVERSUS

Volume, beweging, het zijn cruciale sleutelwoorden voor het komende seizoen. Maar er is nog maar aan de hand: ook het haar van voren wordt langer en je draagt het in je gezicht, als je er even tegen kan tot ver over je wenkbrauwen.

Mannenkapsels trends herfst winter 2022 2023 – Foto ADVERSUS

Verder zal het van je gezichtsvorm afhangen hoe je het volume over je hoofd verdeelt. Je kapper kan je hierin raden. Als je een wat ronder gezicht hebt bijvoorbeeld is het vaak geen goed idee om richting de zijkanten voor volume te gaan. Je kunt dan beter in de hoogte werken door bovenop het hoofd volume te creëren. Ook zal het van de textuur afhangen, hoe je haarsnit er uiteindelijk uit zal zien.

Mannenkapsels trends herfst winter 2022 2023 – Foto ADVERSUS

Vraag je ook af hoe lang je je haar van achteren wilt dragen. De haarlengte mag daar aanmerkelijk langer zijn dan aan de zijkanten en voorkant.

Tot slot is er nog de kwestie van stylen. Dat is natuurlijk het allerleukste. Als er eenmaal een goed model in je haar zit, kun je er allerlei haarproducten op loslaten: gel die je haar nog wel aaibaar laat, of mud, misschien zelfs wel droogshampoo voor nog wat extra volume.

Maar ga allereerst voor die langere haarlengte en een goede snit. De rest komt vanzelf.