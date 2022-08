Wil je een paar kilo’s afvallen? Superzomersalade

Wil je een paar kilo’s afvallen, dan betekent dat niet dat je jezelf op een saai hongerdieet moet zetten. Integendeel, profiteer van het zomerseizoen door een eindeloze variatie aan vitaminen, mineralen en verse producten te mixen in een grote superzomersalade. Een minimum aan caloriën, maximaal genieten…

Eet de superzomersalade zo vaak als je maar wilt. Er is niet veel voor nodig om een voedzame en lekkere salade in elkaar te flansen. Met een paar basisingrediënten kom je al een heel eind.

Hoe groot de porties mogen zijn? Er is één regel: er zijn geen regels. Het mooie van deze grote zomerssalades is…

De basis.

Sla. Olie. Azijn of citroen. Een klein beetje zout.

Extra ingrediënten kun je naar eigen smaak toevoegen.

Wat denk je bijvoorbeeld van sappige, zoete appelpartjes? Ook peren doen het geweldig in een zomerse salade. Liever knapperige noten? Het geeft in elk geval net dat extra beetje body aan de salade…en oh ja, mocht je proteïnen aan de salade willen toevoegen, gebruik dan magere stukjes ham. Voor wie niet van vlees houdt, zijn er altijd nog blokjes tofu. Of Parmezaanse kaas, als je een salade met wat meer pit wilt.

Hoeveel je ervan mag eten?

Hoe groot de porties mogen zijn? Er is één regel: er zijn geen regels. Het mooie van deze grote zomerssalades is dat je je culinaire fantasie en creativiteit er helemaal op kunt uitleven. En eet ervan zoveel als je lust. De superzomersalade doet wonderen voor je figuur (je buik slinkt er zienderogen van) en is bovendien supergezond. Probeer het uit!

ADVERSUS