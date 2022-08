Dit herenkapsel is voor lefgozers maar stoer is het wel

Jaren ’70 herenkapsel bij Dsquared2. Foto ADVERSUS

Eigenlijk is het een beetje achterhaald om over kapseltrends te spreken. We doen het nog wel want er zitten echt nog wel rode lijnen in de haarsnitten die we voorbij zien komen, maar de allergrootste, overkoepelende haartrend voor winter 2022 2023 is: doe wat bij jouw textuur en persoonlijkheid past, en omdat zowel je haartextuur als je persoonlijkheid uniek zijn, moet daar wel een uniek kapsel uitkomen.

Uniek is dus het ultieme criterium, het sleutelwoord, en dat weten de modehuizen als de beste. Voorbij zijn de tijden dat allemaal kloontjes de catwalk opstuurden. Je ziet het nog wel, daar niet van. In de modeshow van Giorgio Armani voor zomer 2023 bijvoorbeeld hadden zo ongeveer alle heren een gelkapsel waarbij het haar naar achteren was gestyled.

Maar bij veel andere maisons zagen we een unieke, individuele aanpak. Zo was er bij de fashion show van Dsquared2 voor zomer 2023 geen kapsel hetzelfde. Daar zagen we de meest extreme hoofden voorbijkomen. Zoals het jaren ’70 kapsel dat je op onze streetstyle foto’s ziet.

Het is een moderne interpretatie van het klassieke bloempotkapsel en eigenlijk is het supercool. Toch moet je de bloempot voor deze haarsnit even achterwege laten want van achteren is het haar stukken langer dan van voren. Juist daardoor wordt deze haarsnit modern.

Met een beetje fantasie zou je dit kapsel kunnen zien als een jaren ‘70 bloempotcoupe met jaren ’80 haarmatje. Of als een pagekopje voor heren maar dan wel iets minder strak. Eigenlijk gaat het niet om etiketten plakken. Dat hebben we nu wel gehad. Het enige dat telt, is of het bij jou past. En dat mag je zelf uitmaken.