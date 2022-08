Van deze voedingsmiddelen val je af

Van deze voedingsmiddelen val je af. Het klinkt tegenstrijdig, maar er zijn voedingsmiddelen die, direct of indirect, het lichaam tot afvallen aanzetten. Je moet dan natuurlijk wel de juiste hoeveelheden aanhouden en deze voedingsmiddelen op een correcte manier in je dagelijks voedingspatroon inpassen.

Wat zijn deze voedingsmiddelen?

Water. Water. Water.

Water is (en dat is niet overdreven) een bron van welzijn voor je lichaam. Het is goed voor veel dingen. Het is belangrijk om veel en met regelmaat water te drinken, ook als je geen dorst hebt. Je lichaam heeft water nodig. Water heeft verder ook een ‘mechanische’ functie. Een glas (of een paar glazen) water voor de maaltijd vermindert (verminderen) het ‘hongergevoel’. Zorg ervoor dat je ook voedingsmiddelen die veel vocht bevatten binnenkrijgt, zoals vers fruit en groenten. Maar nogmaals, drink water.

Vezelrijke voedingsmiddelen

Ga voor vezelrijke voedingsmiddelen zoals zilvervliesrijst, volkorenbrood en volkorenpasta. Ook linzen, doperwtjes en allerlei soorten bonen zijn waardevolle bronnen van vezels. Pas ze in in je voedingspatroon (zonder te overdrijven). Vezels stimuleren de darmen en bevorderen de stoelgang. Sommige vezels (de zogenaamde ‘oplosbare vezels’) verminderen de opname van suikers door het lichaam. Kortom: vezels zijn goede vrienden van iedereen die wil afvallen.

Grapefruit

De grapefruit is fris en lekker, bevat een flinke dosis vezels en is rijk aan vitaminen en anti-oxidanten. Geef ‘m een plaatsje in je dieet. Ga voor een uitgeperste grapefruit, eet ‘m als tussendoortje of doe er eentje door de sla. Let op: grapefruit kan invloed hebben op de opname van sommige medicijnen, informeer hiernaar bij je arts.

Soep

Soepen vormen een optimale bron van vezels, vitaminen en mineralen en leggen een goede bodem waardoor je minder geneigd bent om je verder aan tafel te buiten te gaan. Begin de maaltijd met een goede soep. In de zomer zijn koude soepen ook heel lekker. Maak ze zelf en doe er niet teveel olie en/of boter in want anders heeft het geen zin om soep aan je dieet toe te voegen.

Pure chocolade

Een paar stukjes chocolade stillen de lekkere trek en zijn bovendien goed voor de gezondheid. Vermijd echter chocolade die veel melk en suiker bevatten. Ga voor pure chocolade, ook al is’ie een beetje bitter.

Noten

Noten vormen een goede snack voor tussen de maaltijden door. Ze zijn niet alleen lekker, maar helpen ook als je trek (of erger nog: een eetbui) voelt opkomen. Uit onderzoeken blijkt bovendien dat als je overdag wat noten eet, je aan tafel geneigd bent om minder te eten.

Doe altijd na het eten boodschappen

Een laatste – maar waardevolle – tip. Doe altijd boodschappen na het eten. Het helpt je om alleen die dingen te kopen die je echt nodig hebt. Je zult merken dat je met een volle maag gemakkelijker uit de buurt blijft van de snoepafdeling, de afdeling vette snacks en de diepvries met bakken ijs.

