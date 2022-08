Gedraaide lokken voor de herenkapsels bij Emporio Armani zomer 2023

Heb jij zin om met je hair look te experimenteren? Laat je inspireren door de herenkapsels in de mannenshow voor zomer 2023 van Emporio Armani.

Herenkapsels bij Emporio Armani zomer 2023. Foto Charlotte Mesman

De mannenshow van Emporio Armani voor zomer 2023 staat in het teken van stijlvolle comfort zoals we dat van de Italiaanse Maestro gewend zijn. Het is een mix van invloeden. Er vallen net zo goed Milanese invloeden als invloeden uit Tokyo in te vinden. En tailoring en sportswear gaan hand in hand, terwijl er tegen het einde van de show zelfs futuristische elementen in voorkomen.

Herenkapsels bij Emporio Armani zomer 2023. Foto Charlotte Mesman

Ook de kapsels van de heren laten een soort gewild ‘rommeltje’, een melting pot van stijlen, zien. Van ingevlochten kapsels tot – voor de heren met kortere haren – gedraaide lokken. Daartussen lopen dan ook nog heren met superkorte kapsels waar geen vlecht of gedraaide lok aan te pas kwam (kon komen).

Herenkapsels bij Emporio Armani zomer 2023. Foto Charlotte Mesman

Vooral die gedraaide lokken spreken ons wel aan. Het is weer eens iets anders. Deze kapsels lijken ons trouwens heel gemakkelijk na te doen. Ga voor flink wat haarproduct. Eigenlijk kun je alles gebruiken wat houvast aan je haar geeft: mud, gel, wax. Kijk maar wat je in huis hebt.

Herenkapsels bij Emporio Armani zomer 2023. Foto Charlotte Mesman

En dan is het gewoon een kwestie van op je haar aanbrengen en de afzonderlijke lokken ronddraaien. Ze mogen best wel een beetje omhoog staan. De zijkanten kun je, net zoals bij Emporio Armani, glad langs je hoofd stylen.

Herenkapsels bij Emporio Armani zomer 2023. Foto Charlotte Mesman

Het zijn maar ideeën. Je kunt er je eigen versie van maken. Bekijk de kapselfoto’s maar eens en experimenteer dan met jouw hair look.