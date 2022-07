Ook tijdens de Pitti Uomo modevakbeurs voor zomer 2023 vierde de dandy mode look hoogtij. Deze look is karakteristiek voor de beurs, of beter nog: voor zijn publiek. Misschien ook iets voor jou?

Dandy mode looks tijdens de Pitti Uomo modevakbeurs voor zomer 2023. Foto Charlotte Mesman

De modecollecties op de catwalks zijn steeds vaker geïnspireerd door de street style, de mode van de straat. Street style is daarmee de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden. Een mode stijl die we in de street style van de Men’s Fashion Weeks maar vooral ook op de halfjaarlijkse Pitti Uomo modevakbeurs in Florence vaak zien, is het dandyisme. De dandy’s van nu worden wel neo-dandy’s genoemd. Deze stroming krijgt steeds meer voet aan de grond.

Wij reisden afgelopen juni af naar Florence en troffen er tientallen, zo niet honderden heren in dandy-achtige outfits aan. Een waar spektakel. Vanzelfsprekend legden we de mooiste looks voor je vast. Misschien dat jij ook de smaak te pakken krijgt!

Overigens is dit niet een stijl die je van de ene op de andere dag zomaar overneemt. Het is meer iets dat van binnen uitkomt, dat moet groeien. Maar laten we er eerst wat meer over vertellen.

De moderne dandy

Dandy mode bestaat al verschillende eeuwen en de neo-dandy laat zich graag inspireren door bekende dandy’s van toen of door klassiekers als The Picture of Dorian Grey of The Great Gatsby, maar het hoeft niet per se. De neo-dandy komt steeds vaker met een eigen, moderne interpretatie en mixt vintage elementen met moderniteiten zoals smaakvolle tatoeages.

Alles draait om ’tailoring’

De kern van de dandy look is: tailoring. De basis van een dandy garderobe is het maatpak, en dan wel een maatpak met een perfecte snit. Alles aan het maatpak moet onberispelijk zijn: de pasvorm, de verhoudingen, de lengtes. Een goede kleermaker is dan ook de dandy’s beste vriend. Overigens hoef je echt niet diep in de buidel te tasten voor zo’n maatpak. Ook de grote modeketens bieden tegenwoordig, tegen zachte prijzen, steeds meer op het gebied van tailoring. Daarna is het alleen nog een kwestie van de kleermaker (tenzij de kleding je direct als gegoten zit natuurlijk).

Wat is het idee achter dandyisme?

Er wordt wel gezegd dat het dandyisme een ultieme vorm van ijdelheid is en dat het allemaal om ‘showing off’ en ‘peacocking’. Anderen menen echter dat het een vorm van zelfexpressie is en dat het daarom zo belangrijk is dat de kleding perfect past: ze wordt één met jouw persoon. Een derde interpretatie (die in deze lijn ligt) is afkomstig van de Franse schrijver Jules Barbey d’Aurevilly (1808-1889). Deze schrijver legde het dandyisme uit als een cultuurhistorisch verschijnsel. De dandy zou zich met zijn geraffineerde en buitensporige outfits afzetten tegen middelmatigheid en uniformiteit. Het is een ironisch en creatief protest tegen de maatschappij die dicteert hoe je gekleed moet gaan. Wij denken dat iedereen zo een beetje zijn eigen beweegredenen heeft om deze stijl te omarmen.

De neo dandy look. Zo doe je het!

Als je de achtergrond van het dandyisme kent, is meteen duidelijk dat je als neo-dandy de modetrends NIET volgt. Het voordeel hiervan is dat je look niet snel uit de mode zal raken. Dandyisme is ook niet een kwestie van ‘overdressing’ maar eerder van ‘dressing up’. Als neo-dandy stap je altijd ultraverzorgd de deur uit.

Een eerste vereiste, we zeiden het al, is een maatkostuum met perfecte snit. Andere kledingstukken die deel uitmaken van de garderobe van de (neo)dandy zijn: vesten (in de zin van de gilets die je onder een blazer draagt), zijden overhemden, zijden of kasjmieren sjaals, blazers, hippe schoenen, vintage items, zwierige hoeden, handschoenen en andere opvallende accessoires zoals excentrieke herentassen, ringen, armbanden en, als je wilt, zelfs wandelstokken. En natuurlijk de stijlvolle tatoeages die we al noemden.

Als dandy hecht je niet alleen aan perfecte snitten, ook de kwaliteit is zeer belangrijk. Die moet hoogwaardig en geraffineerd zijn. Hetzelfde geldt voor de afwerkingen van de kledingstukken. Een dandy kan bijvoorbeeld enorm genieten van geraffineerde stiksels en mooie knopen.

Ook de kleurstellingen vragen de nodige aandacht en niet zelden draagt de (neo)dandy één of meerdere fantasieën. Elke outfit is een kunstwerk op zich. Achter de dandy look zit veel research. Er gaat dan ook veel tijd in zitten. Datzelfde geldt voor de grooming. Ook die is high maintenance. Of het nu om een stijlvolle baard of een uitgelezen kapsel gaat, alles moet precies op z’n plaats zitten.

Je ziet, het is bepaald geen look die je zomaar komt aanwaaien. Bekijk onze foto’s van Pitti Uomo modebeurs voor zomer 2023 maar eens. Wie weet, raak je erdoor geïnspireerd.