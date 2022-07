Volgens de nieuwste kapseltrends voor winter 2022 2023 mag haarproduct gezien worden

Kapseltrends herfst winter 2022 2023. Foto Charlotte Mesman

Mud en clay waren de sleutelwoorden in de haarstyling van de afgelopen jaren. Maar voor herfst winter 2022 2023 gaan we ook weer haargel gebruiken.

Tegenwoordig draait alles in de beauty wereld om gloss. Alles moet glanzen. Je huid, je haar. Gloss en ook wet looks zijn hot.

Kapseltrends herfst winter 2022 2023. Foto Charlotte Mesman

Als je dat weet, begrijp je ook meteen waarom haargel weer terug in beeld is. Overigens is de haargel van nu heel wat anders dan die van vroeger. Ze geven je haar een wet look maar ze houden het beweeglijk. Je kunt er dus nog met je vingers doorheen (tenminste, dat is de bedoeling).

Verder mag je met die gel best een beetje creatief aan het stylen gaan. De meeste trendy kapsels voor herfst winter 2022 2023 hebben nog steeds een lange voorkant. Je kunt die lokken op je voorhoofd draperen en er een bepaalde vorm aan geven, zoals we dat bij de mannenshow van Etro zagen.

Kapseltrends herfst winter 2022 2023. Foto Charlotte Mesman

Maar je mag die wet look ook lekker overdrijven en al je haar met een flinke hoeveelheid product naar achter brengen zoals we dat bij de fashion show van Giorgio Armani zagen.

Bekijk onze kapselfoto’s maar eens en experimenteer dan eens met een nieuwe hair look volgens de allernieuwste haartrends voor herfst winter 2022 2023.