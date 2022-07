Deze prototype is mooi op tijd voor de viering van de 60e verjaardag van de klassieke A110. De A110 E-ternité slaat een brug tussen een prestigieus verleden en een volledig elektrische toekomst en illustreert het werk…

A110 E-Ternité: een volledig elektrische prototype met geavanceerde Alpine innovatie

“Ik wil Alpine elektrificeren om zo de naam voor de eeuwigheid te behouden.”

Deze zin, door Luca de Meo uitgesproken kort na zijn komst bij Renault Group, inspireerde direct zowel Laurent Rossi, CEO van Alpine, als de ingenieurs van het merk. Binnen een jaar bracht het vastberaden team dit idee tot werkelijkheid. Bovendien maakte het gelijk van de gelegenheid gebruik om het dak van de A110 gedeeltelijk te verwijderen.

De volledig elektrische Alpine A110 E-ternité is het resultaat van het verkenningswerk van het team van Alpine-ingenieurs. Deze prototype is mooi op tijd voor de viering van de 60e verjaardag van de klassieke A110. De A110 E-ternité slaat een brug tussen een prestigieus verleden en een volledig elektrische toekomst en illustreert het werk dat Alpine momenteel verricht aan de ontwikkeling van zijn nieuwe modellen.

EEN ONMOGELIJKE UITDAGING?

Al meer dan tien jaar lang is Renault Group een pionier op het gebied van elektrische auto’s. De groep beschikt over een zeer rijke ervaring op alle gebieden van de automotive industrie. Het ligt dan ook voor de hand dat het team van Alpine al vroeg over elektrificatie nadacht.

De komst van Luca de Meo en zijn aankondiging van de elektrificatie gaf het team een duidelijke richting en de kans om op een verkennende manier aan elektronica te werken. In de geest van een ‘restomod’ vormde de A110 het ideale platform voor dit onderzoekswerk. Het model slaat een brug tussen een ambitieus verleden en een nog ambitieuzere toekomst.

Het doel is dus duidelijk: het elektrificeren van de nieuwe generatie Alpine-modellen. Waarom dan niet beginnen met de A110? Dat is immers het toonbeeld van sportiviteit met zijn lage gewicht en grote wendbaarheid – en dat voor een realistisch budget.

“Een niet op te lossen tegenstrijdigheid”, volgens sommigen; “een uitdaging die Alpine aankan”, volgens het gepassioneerde team van het merk.