Maserati Project24: radicaal uniek op het circuit

De extreme track-only auto’s hebben in de basis de specificaties van de Maserati MC20 en features die nog indrukwekkender zijn: de ultramoderne V6 Nettuno-motor met nieuwe turboladers om het vermogen te verhogen tot 740 pk, een innovatieve ophanging, een koolstofkeramisch remsysteem, racebanden en door de FIA goedgekeurde veiligheidsvoorzieningen.

Het streefgewicht van deze nieuwe Maserati is lager dan 1.250 kg. De perfecte combinatie van vermogen en een ultralaag gewicht resulteert in een verbluffende raceauto met een vermogen-gewichtsverhouding van ongeveer 1,69 kg/pk.

De Project24 is ontworpen door Centro Stile Maserati en heeft een compleet nieuwe look. Het design van deze Maserati verlegt de grenzen tot het uiterste, vrij van de beperkingen die normaal gesproken gelden voor een sportwagen*. Dit toekomstige verzamelobject is uniek en combineert schoonheid met ultrasportieve prestaties.

Maserati Project24 is het toonbeeld van exclusiviteit en biedt eigenaren een exclusieve reeks diensten, waaronder circuitspecifieke experiences en een intensieve ondersteuning.

* Niet gehomologeerd voor de openbare weg. Speciaal voorbereid voor gebruik op het circuit.

Maserati Project24 – specificaties en technische gegevens

Voertuig

Twee-zitter, niet gehomologeerd voor de openbare weg

Maserati Centro Stile design

Breedte/hoogte (mm) 2.020* x 1.220*

Gewicht: minder dan 1.250 Kg

Voldoet aan de FIA veiligheidsvereisten

FIA-gehomologeerde FT3 120 L brandstoftank

FIA-gespecificeerde brandblusser

FIA-gehomologeerde rolkooi

Motor

Maserati Nettuno motor

V6 90° twin turbo

000 cc

740 pk

Maserati Twin Combustion (MTC) Twin Spark met TJI double combustion control

Dry sump

Aandrijflijn/transmissie

2WD sequential racing zesversnellingsbak met schakelpeddels

Racing-koppeling, limited-slip self-locking mechanisch differentieel

Carrosserie

Geheel nieuwe carbon carrosserie met specifieke componenten van natuurlijk carbon

High-performance aërodynamica

Instelbare voor- en achtervleugels

Hoge downforce

LED koplampen

FIA-goedgekeurd regenlicht

Lexaan vooruit en zijramen

Chassis

Ultra-licht carbon

3/4 ingebouwde luchtkrikken

Remmen

Racing remklauwen

Brembo CCMR geventileerde raceremmen

Unieke remkoeling

Banden

Unieke 18” aluminium velgen

Speciaal lockingsysteem

Slick banden

Ophanging

Dubbele wishbones met semi-virtuele stuuras

Instelbare racing dempers

Instelbare stabilisatorstangen voor en achter

Interieur

Racing stoelen (passagiersstoel optioneel)

Instelbare racepedalen

Verstelbare stuurkolom

6-punts racegordels

Multifunctioneel carbon stuurwiel

Stuurwiel met geïntegreerd display

Achteruitrijcamera (optioneel)

Telemetrie opname (optioneel)

In-car camera voor video-opname (optioneel)

Datasysteem

Display voor weergave optimalisatie van rijprestaties (optioneel)

Airconditioning

Bandenspanningscontrolesysteem (optioneel)

Instelbare racing ABS en tractieregeling

* Wijzigingen voorbehouden tijdens ontwikkeling.