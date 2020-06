Magere gehaktballen met tomatensaus (light versie)

Deze gehaktballen zijn mager, dus caloriearm, en ook nog eens heel erg lekker. Je kunt de gehaktballetjes direct serveren maar je kunt ze ook een paar dagen in de ijskast bewaren. Serveer ze als hoofdmaaltijd met wat groenten erbij. Of combineer ze met een pasta (wij kozen voor huisgemaakte tagliatelle). Het is puur smullen!

Ingrediënten

1 teentje knoflook

1/2 ui

500 gram mager gehakt

peterselie

peper

zout

nootmuskaat

500 ml passata di pomodoro (gezeefde tomaten)

vers gemalen Parmezaanse kaas

Bereiding

Pel de knoflook, snijd doormidden, verwijder de kiem en hak fijn.

Pel de ui en hak fijn. Vermeng het gehakt in een kom met de knoflook, ui, fijngehakte peterselie, peper, zout en nootmuskaat.

Verhit een koekenpan met een scheutje olie op het vuur.

Maak ondertussen met je handen van het gehakt balletjes met een diameter van ongeveer 4 centimeter.

As de olie goed heet is doe je de gehaktballen in de pan. Bak ze een paar minuten aan elke kant totdat ze aan de buitenkant geheel bruin zijn.

Voeg nu de passata di pomodoro, een half glas water en een beetje zout toe.

Doe de deksel op de pan en laat het geheel ongeveer 30 minuten op een laag vuur sudderen.

Controleer af en toe of de gehaktballen niet aanbranden en draai ze.

Na 30 minuten verwijder je de deksel en laat je de gehaktballen op een laag vuur nog 10 minuten sudderen. De totale kooktijd is dus 40 minuten.

Serveer de gehaktballen direct of laat ze afkoelen. Dien je ze warm op, strooi er dan wat vers gemalen Parmezaanse kaas over. In de zomer zijn ze ook als ze op kamertemperatuur zijn erg lekker.

