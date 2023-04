Mannenmode trends zomer 2023: Kleur! – Photo Courtesy of Fendi, Versace en Prada

De ontwerpers en modemerken rekken de grenzen op met innovatieve kleuren, texturen en patronen. Lente en zomer 2023 belooft een spannend, stijlvol en vooral ook kleurrijk modeseizoen te worden. Van gedurfde neonkleuren tot aardetinten, deze zomer draait alles om uiting geven aan wie je bent door middel van mode en kleur. Wil je een statement wilt maken, experimenteer dan eens met de nieuwste modekleuren. In dit artikel geven we je een idee van de kleurentrends in de herenmode voor lente en zomer 2023.

Mannenmode trends zomer 2023: Kleur! – Photo Courtesy of Prada

Neonkleuren

Als eerste op de lijst staan neonkleuren. Terugkerend uit de jaren 80 en 90 zijn fluorescerende kleuren opnieuw de hoofdrolspelers in de herenmode. Deze gedurfde en opvallende tinten, zoals elektrisch blauw, accentgeel en felroze, komen we op letterlijk alle kledingstukken tegen: van casual T-shirts en sportschoenen tot maatpakken en accessoires.

Mannenmode trends zomer 2023: Kleur! – Photo Courtesy of Versace

Fluorescerende kleuren zijn perfect voor een statement outfit. Of je nu naar het strand gaat of een avondje gaat stappen, deze gedurfde kleuren trekken de aandacht, of je nu een neon shirt, een felgekleurde korte broek of fluo accessoires draagt.

Een andere meer ingetogen manier om met de kleurentrend voor lente zomer 2023 te experimenteren, is om maar één enkel neon element in je verder ingetogen outfit – grijs, zwart, wit, donkerblauw – te verwerken.

Mannenmode trends zomer 2023: Kleur! – Photo Courtesy of Moschino

Geel

Geel is een andere kleurtrend om in de gaten te houden voor herenmode voor de zomer van 2023. Van fel zonnebloemgeel tot warm mosterdgeel, deze kleur is ideaal voor korte broeken, T-shirts, hoeden en zonnebrillen.

Mannenmode trends zomer 2023: Kleur! – Photo Courtesy of Fendi

Vooral mosterdgeel is een stijlvol retro-geïnspireerd element dat er direct modern uitziet in combinatie met blauwe denim. Felle geelkleuren doen het goed in combinatie met meer neutrale tinten, zoals zwart, wit of grijs, waardoor de kleur centraal komt te staan.

Colour blocking

Mannenmode trends zomer 2023: Kleur! – Photo Courtesy of Etro

Ben je niet bang om op te vallen, dan is de colour blocking trend vast jouw ding. Door contrasterende kleuren te combineren in gedurfde, geometrische patronen, voegt colour blocking een creatieve en opvallende twist aan je outfit toe. Combineer bijvoorbeeld een knalrood T-shirt met een kobaltblauwe short of een zonnig geel button-down jack met een bosgroene broek.

Mannenmode trends zomer 2023: Kleur! – Photo Courtesy of Dsquared2

Experimenteer!

De zomer van 2023 belooft een seizoen te worden van gedurfde en levendige kleuren in de herenmode. Van felle neon kleuren tot colour blocking, de kleurtrends voor heren zomermode zijn divers en gewaagd. Dus of je nu de voorkeur geeft aan een gedurfde neonlook of een verfijnde monochrome outfit, er is voor elk wat wils in de wereld van herenkleding voor zomer 2023. Dus ga ervoor, experimenteer met verschillende kleuren om de perfecte zomerlook voor jou te vinden.

