Het is één ding om de modellen op de catwalk te fotograferen, een ander ding is om ze off-duty te portretteren. Pas dan krijgen ze persoonlijkheid

Modellen off-duty bij de modeshow van Stella McCartney voor zomer 2025 – Photo ADVERSUS

Na afloop van een modeshow is het altijd weer spannend of het gaat lukken om de modellen te fotograferen. Niet elk model is bereid om even te stoppen voor een foto. Bovendien moeten de echte topmodellen vaak gelijk door naar de volgende show. Ze komen razendsnel naar buiten, zoeken hun motordriver, laten zich een helm opzetten en gaan er peilsnel vandoor.

Nog moeilijker wordt het als het regent, zoals dat bij de modeshow van Stella McCartney in Parijs het geval was. De hele show hadden we het droog gehouden en natuurlijk – dat zal je altijd zien, begon het tijdens de finale te regenen, om niet meer op te houden.

Karolina Spakowski – Modellen off-duty bij de modeshow van Stella McCartney voor zomer 2025 – Photo ADVERSUS

Ondanks het natte weer waren modellen toch bereid om even voor onze camera’s te poseren. Het feit dat de eindstreep van de modeweken op die natte maandagmorgen in zicht kwam, al ongetwijfeld hebben meegeholpen. Er hing een uitgelaten sfeer, zoals op de (één-na)laatste schooldag. We spotten Sara Caballero, grote favoriet van het moment. Het Chileens-Spaanse model liep dit seizoen maar liefst 35 shows.

Apolline Rocco Fohrer – Modellen off-duty bij de modeshow van Stella McCartney voor zomer 2025 – Photo ADVERSUS

Een ander veel gevraagd model is Apolline Rocco Fohrer. Dit Franse model met lange blonde krullen en grijsblauwe ogen speelt een thuiswedstrijd en die gaat haar gemakkelijk af. Ze kwam samen met een ander Frans model, Alix Bouthors, naar buiten. Alix herken je gemakkelijk aan haar kastanjebruine krullende pagekopje. Vaak ook draagt ze een grote bril. Beide meisjes zijn op dit moment enorm veel gevraagd.

Sara Caballero – Modellen off-duty bij de modeshow van Stella McCartney voor zomer 2025 – Photo ADVERSUS

Een opvallende verschijning is Sascha Rajasalu. Deze koele schoonheid uit het hoge noorden (Zweden en Estland) gaat altijd onberispelijk gekleed in stijlvolle, supervrouwelijke outfits, vaak ook met hoge hakken, in tegenstelling tot haar collega’s die gewoonlijk in spijkerbroek en op sneakers of boots door het leven gaan. Sascha is één van die modellen die er altijd als een haas vandoor gaan. Dit keer had ze een excuus want ook voor haar stond een motor te wachten om haar snel naar de volgende show te rijden. Toch lukte het dit keer, nog net voordat ze haar motorhelm opkreeg, om een plaatje van haar te schieten.

Superpopulair is momenteel het Nederlandse model Yasmin Wijnaldum, niet alleen op de catwalks, maar ook bij het grote publiek. Yasmin kwam lachend naar buiten en gaf, samen met een ander model, een volledige poseershow.

Alix Bouthors – Modellen off-duty bij de modeshow van Stella McCartney voor zomer 2025 – Photo ADVERSUS

Een model dat wij graag fotograferen is Ella McCutcheon. Dit Australiaanse model liep, ondanks haar bescheiden houding, zo’n 27 shows en staat daarmee ook hoog op de wereldranglijst. Ook de Amerikaanse Lulu Tenney deed het dit seizoen weer goed, net zoals de Deense Mona Tougaard die vorig seizoen de absolute favoriet was.

Barbara Valente – Modellen off-duty bij de modeshow van Stella McCartney voor zomer 2025 – Photo ADVERSUS

