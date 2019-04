Aan de lijn? Bied deze situaties met succes het hoofd

Let eens op de eetgewoonten van de mensen om je heen en je zult merken dat die in deze periode van het jaar veranderen. Niet allemaal in dezelfde mate natuurlijk. Maar iedereen heeft toch wel de neiging om – in meer of mindere mate – aan tafel beter op te letten. Elk pondje gaat tenslotte door het mondje. En als de zomer nadert, proberen we de pondjes te reduceren. Zo kiest de een voor minder suiker in de koffie, slaat de ander opeens af en toe een maaltijd overslaan, gaan we voor kleinere porties en minder alcoholische drankjes… Of doen we serieus aan de lijn.

De lente is een periode waarin we niet alleen maar al te graag de winter achter ons laten. Het is ook een periode van ‘(een) nieuw leven’, van goede voornemens, van nieuwe abonnementen bij de sportschool en van lange wandelingen in de hoop die kilootjes teveel te lijf te gaan…

De lente is ook een periode waarin we meer gemotiveerd zijn en waarin we ons serieus inzetten voor ‘de slanke lijn’. Dat betekent in praktijk vaak dat we ons heilig voornemen minder (vet) en gezonder te eten. Niet altijd is het gemakkelijk om gemotiveerd te blijven. Er zijn van die situaties die je maar moeilijk het hoofd kunt bieden. Toch moet het lukken om de motivatie hoog te houden. Hieronder vind je vijf tips die je kunnen helpen om mogelijke ‘hobbels’ die je aan tafel tegenkomt, te overwinnen.

1. Buitenshuis eten. Lees de menukaart goed door en schrap voor jezelf alle vette of te ‘bewerkelijke’ gerechten (die vaak veel sauzen en verborgen vetten bevatten). Vraag de serveerster of ober gerust om een wijziging in het gerecht dat je voorkeur heeft (een kleinere portie, of geen saus, minder olie). Met een maaltijdsalade zonder al te veel dressing, wellicht met tonijn (en geen kaas), zit je meestal goed. Thuis in je eigen keuken heb je de situatie beter onder controle, buitenshuis moet je vertrouwen op je eigen intuïtie en creativiteit en op de goede wil van de chef in de keuken…

2. Eetbui! Het gebeurt ongetwijfeld. Je bent al een paar dagen goed bezig (geen chocola, geen koekjes, geen slagroompunt van een jarige collega) als je opeens een (bijna) onweerstaanbare trek krijgt in lekkere, maar ‘verboden’ dingen. Houd voor deze gevallen altijd een caloriearme snack bij de hand. Volkoren crackers, een appel, een dieetreep (wel eentje met weinig calorieën natuurlijk – geen maaltijdvervanger) kunnen helpen om de lekkere trek onder controle te krijgen en om de tijd tot de volgende (gezonde) maaltijd zonder schreeuwende maag te overbruggen.

3. Vrienden of vriendinnen die proberen je over te halen om meer of vetter te eten. Tja, ook dat komt voor! Het lijkt wel of ze er plezier in scheppen om ervoor te zorgen dat je ‘zondigt’. Of bevalt het idee dat jij straks stralend in vorm zal zijn (en zij niet) ze niet? Vraag dit soort ‘vrienden’ vriendelijk doch beslist om jouw eetgewoontes te respecteren en laat je niets opdringen.

4. Je geeft je over, vergeet even dat je aan de lijn doet en werkt in no time enorme porties calorierijke voedingsmiddelen weg. Ook dit gebeurt vroeg of laat, maar het is geen drama. Als het maar niet al te vaak gebeurt. Maar overkomt het je, geniet er dan van. Geef schuldgevoelens geen kans en pik de dag erna je gezonde voedingspatroon weer op. Een enkel zwak moment zal je lijn heus niet ruïneren.

5. Je doet je best maar op een gegeven moment lijkt het wel of je geen resultaat meer boekt en de naald van de weegschaal blijft hangen. Als je gezond en verstandig en niet al teveel eet, zul je de oplossing niet meer aan tafel maar eerder in de sportschool vinden. Lichamelijke beweging helpt je meer calorieën te verbranden en stimuleert het metabolisme.

En onthoud: maak van je slanke lijn geen drama, neem de dingen niet al te serieus en ga vooral niet zelf experimenten met diëten of afslankprogramma’s. Wil/moet je serieus op dieet, doe dat dan altijd onder begeleiding van een arts of diëtist.

ADVERSUS