Afvallen zonder dat je spiermassa vermindert

Is het mogelijk om af te vallen zonder dat je spiermassa afneemt zodat je spieren zich mooi door je trui of T-shirt heen aftekenen? Natuurlijk! Als je het serieus aanpakt, zullen de resultaten niet lang op zich laten wachten. Dat geldt ook voor diegenen die niet erg gespierd zijn of geen grote spiermassa’s willen ontwikkelen. Zo pak je het aan.

Wil jij deze zomer als een ‘gespierde spijker’ door het leven gaan? Streef jij naar gedefinieerde spiermassa’s die zich door je T-shirt of trui heen aftekenen? Een van de meest efficiënte methodes om dit resultaat te bereiken is om ernaar te streven om zo min mogelijk vet tussen je spieren en je huid te hebben.

Het klinkt misschien wat cru en direct, maar het is gewoon zo.

Eigenlijk is het ook heel logisch. Iemand kan nog best aardige spieren hebben, misschien zelfs strakke spieren, maar als ze verborgen zijn onder een dikke laag vet, dan valt er niet veel van te zien.

Dit geldt voor alle spieren. Je spierballen, voor je schouderpartij, benen maar vooral ook voor je buik.

Dit betekent overigens dat het helemaal niet nodig is om intensief en fanatiek te trainen om met een mooie set buikspieren op het strand te verschijnen. Wat vooral telt is – zoals we hierboven al zeiden – dat zich niet teveel vet rond je middel heeft opgehoopt. En dan hebben we het nog niet eens gehad over het levensgrote verschil tussen de vorm, de proporties en de lijnen van een strak lijf en een te zwaar lijf.

Oké, we zijn het eens over het uitgangspunt. Maar wat moet je doen?

Zoals gewoonlijk moet je op meerdere fronten tegelijkwerk werken, in dit geval je voeding en lichaamsbeweging.

Vooral je voeding is erg belangrijk.

Aan de ene kant moet je je lichaam voldoende calorieën en proteïnen geven om je spiermassa in stand te houden en je spieren niet te ‘verbranden’ zoals dat gebeurt als je een te streng of onevenwichtig dieet volgt. Aan de andere kant is het van belang om niet teveel calorieën tot je te nemen zodat je lichaam het overtollig vet kan verbranden.

En hier komt de lichaamsbeweging in beeld.

Wil je resultaten bereiken dan zul je een uitgebalanceerd voedingspatroon met lichaamsbeweging moeten combineren.

Door regelmatig te bewegen verbrand je overtollig vet, en dan hebben we het zowel over het vet dat zich al in ons lichaam heeft opgehoopt als het vet dat we met de voeding naar binnen krijgen.

Regelmatig bewegen betekent tenminste 4 à 5 aërobische trainingen per week van tenminste 30 minuten elk. Het klinkt misschien zwaarder dan het is, maar onder een aërobische training valt bijvoorbeeld ook een wandeling met stevige pas. Natuurlijk biedt de sportschool meer geavanceerde mogelijkheden – en wij raden daarom aan om naar de sportschool te gaan – maar, zoals gezegd kom je met wandelen of fietsen ook een heel eind. Als je er maar voor zorgt dat je regelmatig beweegt.

Het dieet moet gebalanceerd zijn en niet teveel calorieën bevatten.

Bovendien moet je voeding voldoende proteïnen (magere melk, magere yoghurt, magere kaas, wit vlees en eieren) bevatten.

Vraag je trainer in de sportschool (of de sportarts) of hij je kan adviseren op basis van je lichaamsbouw, je levensstijl en andere persoonlijke eigenschappen.

Wij kunnen je alleen de richting wijzen maar verder moet je je eigen weg vinden.

