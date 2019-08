Aida, ons nieuwe ADVERSUS cover model. ‘Met liefde kan je de wereld veranderen’

Wat te vertellen over Aida, ons nieuwe cover model? Ze is mooi, natuurlijk is ze mooi. Ze is energiek, gemakkelijk in de omgang, grappig en – vergeef me, Aida – ook een beetje gek. Aida heeft meerdere gezichten. Wat je ziet, welk gezicht je te zien krijgt, hangt af van waaruit en hoe je naar haar kijkt. Een ochtend samen shooten is niet genoeg om iemand te leren kennen, maar met Aida kon ik het vanaf het allereerste begin goed vinden.

Tijdens de shoot kwam Aida met goede ideeën en waardevolle input, dit ondanks het feit dat ze net bij de tandarts was geweest voor twee (niet één, maar twee!) verstandskiezen die moeten worden getrokken (tegen de tijd dat jullie dit lezen en Aida’s foto’s en video’s bekijken, zullen de tanden wel getrokken zijn). Alessio

Aida wordt in Milaan vertegenwoordigd door Olympia Model Management http://www.olympiamodel.com @olympiamodel

Waar kom je vandaan? Waar woon je? Ik ben geboren in Bosnië, maar ben naar Zweden verhuisd toen ik nog heel klein was. Nu woon ik in Noorwegen. Maar als je me vraagt, waar ik vandaan kom, dan zeg ik Bosnië. Dat is nog altijd mijn thuis, en daar ligt mijn hart.

Aida is een beladen naam. Wij in jouw familie heeft zo’n belangrijke naam voor je verzonnen? Om je de waarheid te zeggen… Eerst wilden ze me Fatima noemen. Ik weet niet waarom, maar mijn moeder had Fatima voor me in haar hoofd. Hoe ze aan Aida is gekomen, weet ik niet. Het had iets met mijn grootmoeder te maken, denk ik. In ieder geval kan ik je wel vertellen waarom mijn moeder uiteindelijk voor Aida heeft gekozen. Ze vroeg zichzelf af: ‘Als ik op het balkon sta en haar moet roepen, roep ik dan liever Fatima of Aida?’ En toen wist ze het: ‘Aida!’ En dus heet ik Aida :-)

Hoe ben je als model begonnen? In Zweden heb ik meegedaan aan een wedstrijd. Ze zochten iemand die Greta Garbo kon spelen. Er waren 120 meisjes, ik vertegenwoordigde mijn gebied in Zweden. Uiteindelijk bleven we met 5 meisjes over. Maar in die periode ging ik nog naar school en dus heb ik school voorrang gegeven. Toen ik klaar was met school, heb ik weer meegedaan aan een wedstrijd en heeft L’Oréal me uitgekozen voor een opdracht. En zo is het begonnen! Ik werk nu acht jaar als model, in het begin vooral in Scandinavië, daarna in Spanje en nu in Milaan. Ik leef mijn droom :-)

Droom? Is het niet af en toe een nachtmerrie, dat modellenleven? Soms wel ja, maar na acht jaar kan ik het allemaal wel aan.

Wat vind je leuk aan het modellenwerk? Allereerst is het een goede gelegenheid om mezelf te ontwikkelen, om te groeien, om het leven vanuit verschillende optieken te zien, de mooie en lelijke kanten ervan. Ik zie het leven zo: je kunt de mensen om je heen veranderen, en ik weet dat deze business moeilijk kan zijn, maar ik probeer dat te compenseren met een positieve opstelling en met liefde. Het is waar, we beconcurreren elkaar allemaal, maar ik wil mijn aandeel leveren om dingen te veranderen. En als het niet lukt om ze te veranderen, dan wil ik in ieder geval iets van mezelf achterlaten, waar ik ook ga. Als ik de dingen nu niet kan veranderen, dan moet een ander mijn werk maar voortzetten…

Wat vind je niet leuk van het modellenwerk? Dat we als producten worden gezien. We zijn mensen, maar soms worden we niet als zodanig behandeld. Dit is wat ik de ‘dark side’ noem. Je kunt niets voorzien, er kan van alles gebeuren, en soms is dat ook leuk…

