Anastasia. Actrice, model, aspirant filmmaker en… ons nieuwe cover model

Anastasia is geen doorsnee model, ze is véél meer dan dat. ‘Model’ op zich is al te beperkt om Anastasia te omschrijven. Anastasia, voormalig corporate finance specialist, zei op een goede dag haar baan op en stapte het grote avontuur tegemoet als model, en vervolgens actrice en nu ook als scenarioschrijver en producent van korte films. Bij dat laatste – schrijven en produceren – ligt haar hart.

Maar laten we beginnen bij het begin. Anastasia komt uit Moskou, Rusland, waar ze afstudeerde in economie en financiën, en begon aan een succesvolle carrière in de financiële sector. Alles ging voor de wind, maar ze voelde dat niet was wat ze voor de toekomst wilde. En dus zei ze haar baan op en begon ze een geheel nieuw leven. Eerst verhuisde naar Spanje om daar als model te gaan werken, en toen naar Azië, naar Bangkok om precies te zijn.

Het was in Bangkok dat we Anastasia ontmoetten, en waar we deze cover shoot organiseerden. Shooten met Anastasia is te gek. Ze is mooi – dat kan iedereen zien – maar heeft ook heel veel ervaring en is heel professioneel. En creatief, want toen we besloten om de shoot af te sluiten met een korte film op de set, was het dankzij haar enthousiasme en ideeën dat we in enkel 10 minuten een mooie, energieke korte film maakten. Met in de hoofdrol… Anastasia natuurlijk!

Anastasia ADVERSUS Covermodel - Photo: Alessio Cristianini

Als je meer van Anastasia wil weten, bekijk dan de tweede video hierboven (maar vergeet niet om ook de eerste video te bekijken!). In die video vertelt Anastasia meer over zichzelf, over acteren en filmen, en over haar toekomstplannen (hint: schrijven en produceren!).

Verder vind je op deze pagina – zoals altijd – ook een galerie met schitterende, exclusieve foto’s van ons ADVERSUS cover model, Anastasia. Geniet ervan!

Volg Anastasia op Instagram @asiamintmodel

