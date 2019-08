Eiwitten en krachttraining. Wanneer en hoeveel?

Iedereen die een beetje traint, kent de proteïnedrankjes (eiwitdrankjes) wel. Je doet een paar scheppen eiwitpoeder in een glas, voegt er water bij en klaar is je dosis proteïnen: krachtvoer voor je spieren.

Iedereen die een beetje traint, kent de proteïnedrankjes (eiwitdrankjes) wel. Je doet een paar scheppen eiwitpoeder in een glas, voegt er water bij en klaar is je dosis proteïnen: krachtvoer voor je spieren. Zoals gezegd, iedereen kent de proteïneshakes. Maar weet je ook wanneer je je proteïnen het beste kunt drinken en ken jij de juiste hoeveelheid en frequentie? Op deze vragen willen we in dit artikel ingaan.

Proteïnen en spiermassa

Proteïnen (eiwitten) helpen om de spiermassa verder te ontwikkelen. Je hoeft niet per se voor proteïnepoeder te gaan. Je kunt je proteïnen ook gerust uit je voeding halen, bijvoorbeeld uit vis, eieren, kwark en mager vlees.

Proteïnepoeder heeft echter wel enkele voordelen. Zo zijn ze heel nuttig als je via voeding niet voldoende proteïnen binnenkrijgt. Ze hebben hier dus een aanvullende functie. Verder bevatten ze maar heel weinig lactose, cholesterol en triglyceriden waardoor het een waardevolle voedingsbron is. Sommige typen proteïnen worden bovendien heel snel afgebroken, veel sneller dan de eiwitten die we aan tafel consumeren. Hierdoor geven ze na de nachtrust en direct na een intensieve training veel snellere resultaten.

Kun je ongelimiteerd proteïnedrankjes drinken?

Nee. Zoals met elk voedingssupplement moet je er verstandig mee omgaan en je beperken tot die dosis die geschikt is voor jouw lichaam. Ben je nog niet echt wegwijs in het land van de voedingssupplementen, vraag dan advies aan een diëtist of sportinstructeur.

Wanneer is het de beste tijd om een proteïnedrankje te drinken?

Er zijn verschillende momenten waarop je het maximale uit je proteïnedrankjes kunt halen. De ‘supersnelle’ proteïnen die we hierboven noemden, kennen een paar momenten waarop je ze het beste kunt innemen. Om te beginnen ’s morgens op lege maag, ongeveer dertig minuten voor het ontbijt en verder direct na een intensieve training. De hoeveelheid moet afgestemd zijn op je lichaamsgewicht en je percentage vetvrije (magere) massa. Zoals gezegd is het effect van de zogenaamde snelle proteïnen niet te vergelijken met de werking van de eiwitten die je uit je voeding haalt. Afhankelijk van de intensiteit en het type training dat je volgt, kun je ’s avonds voor het slapen gaan ook een portie ‘langzame’ proteïnen (dus eiwitten met een langzame afgifte van aminozuren) nemen.

Verschillende soorten eiwitten

Aan mensen met een lactose-intolerantie werd in het verleden wel aangeraden om voor plantaardige eiwitten of ei-eiwitten te kiezen. Maar de moderne technieken voor het maken van eiwitpoeders zijn inmiddels zo ver dat er nog maar nauwelijks lactose in te vinden is. Een algemene richtlijn voor welke eiwitten je het beste kunt innemen, is: whey eiwitten voor het ontbijt en direct na het trainen en caseïne (melkeiwit) als aanvulling op je voeding overdag en eventueel ’s avonds voor het slapen gaan.

Maar nogmaals, voor welke eiwitten je kiest en hoeveel je ervan neemt, zal vooral afhangen van de intensiviteit en het type training, je lichaamsgewicht en je percentage magere massa. Het is daarom raadzaam om je goed te informeren en je door experts te laten adviseren.

