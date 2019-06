Ontmoet Viktoria Seliverstova, Russische actrice, en tevens ons nieuwe ADVERSUS Cover Model

Viktoria Seliverstova is te bewonderen in onze nieuwe short movie ‘the closet’. Tevens poseerde ze voor onze fotocamera wat schitterende plaatjes opleverde. Viktoria is professioneel acteur, maar ze had net zo goed model kunnen zijn. Ze heeft een slank lichaam, lange benen, zwoel blond haar en een fijn gesneden gezicht dat karakter uitstraalt. Maar Viktoria koos voor het acteerwerk (‘Ik vind het zoveel leuker dan poseren’). Hoewel nog erg jong, is ze al heel ervaren en heeft ze haar carrière al goed op de rails.

We fotografeerden Viktoria op dezelfde dag dat we ook ‘the closet’ filmden (om je alvast een idee te geven van haar veelzijdigheid!), en geloof ons, het was een makkie, dankzij haar ervaring en creatieve input. Geniet van ons kleine meesterwerk en de fotogalerij. Lees ook even het interview om Viktoria beter te leren kennen.

WATCH VIKTORIA SELIVERSTOVA IN OUR VIDEO: THE CLOSET

WATCH VIKTORIA SELIVERSTOVA’S PHOTO GALLERY

Kun je iets meer over jezelf vertellen?

Ik ben Viktoria Seliverstova, ik ben 24, ik kom uit Rusland en ben professioneel acteur. Ik heb vier jaar in het theater gewerkt, en dat was de beste tijd van mijn leven. Ik ben ook 12 jaar klassiek balletdanseres geweest. Het is mijn tweede passie, na acteren. Ik heb ook acteerlessen gegeven, ik geef mijn kennis graag door aan anderen.

Wat doe je nu? Waar woon je?

Op dit moment leef ik voor een deel van de tijd in Thailand, waar ik voor de televisie werk en commercials doe.

Wat zijn je hobby’s?

Ik houd van zwemmen, acrobatiek, eigenlijk van alle soorten sport. Ik houd ook van kunst. Ik ga ook naar museums, reizen, ik houd van mijn leven… hahahaha :-)

Hoe ben je als acteur begonnen?

Toen ik vier jaar oud was, zei ik tegen mijn moeder dat ik actrice wilde zijn. Na vijf seconden zei ze: ‘… Oké, je kunt het!’ En zo begonnen we met ballet, dat is niet echt acteren. Maar daar begonnen we mee, en het bleek niet genoeg voor mij. Ik wilde spreken, niet alleen bewegen, ik wil mijn gevoelens uiten, en ook mijn stem daarbij gebruiken. Toen ik twaalf was, deed mijn oom, die professioneel acteur in Sint-Petersburg in Rusland is, mij op theaterschool.

Daar verkeerde ik in goed gezelschap, zat ik een groep, speelde ik gitaar, zong ik… na vijf jaar besloot ik om naar de theater universiteit te gaan, en in het theater te gaan werken.

Hoe is het om in een theater te werken?

Het was iets waar ik eigenlijk nooit aan gedacht had. Toen ik aan mijn opleiding begon, dacht ik dat ik in films zou spelen, of op televisie te zien zou zijn. Ik had eigenlijk nooit aan een carrière als theater acteur gedacht. Maar toen ik eenmaal in het theater werkte, was het zo… tastbaar, zo werkelijk… als een leven apart… non stop. Ik vond het heerlijk. Acteren in het theater voelt zo goed. En daarna, als het over is, voel je de energie van het publiek naar je toekomen. Als je een film maakt, voel je die energie pas later, als de productie klaar is. Maar in het theater is die energie onmiddellijk, je voelt ‘m direct, het is als een drug. De eerste keer dat ik de energie van het publiek voelde, moest ik huilen. Het was ongelooflijk.

Wat is je grootste droom?

Mijn grootste droom? Een eigen theater! Ik houd van de Russische cultuur, Dostoyevsky, Pushkin, Stanislavski. Ik wil ook blijven acteren. Maar mijn grootste droom is om op een dag mijn eigen theater te hebben. Een andere droom is om in een film te spelen waarin ik verschillende kanten van mezelf als actrice kan laten zien. Ik hoop dat het er ooit van zal komen.

