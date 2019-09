Roos op je schouders…

Witte schilfertjes op je schouders. Roos! De aanschaf van een anti-roosshampoo is snel gedaan. De supermarkten hebben tegenwoordig een uitgebreid assortiment van commerciële anti-roosproducten. Maar vaak genoeg is het beter om eerst eens na te gaan wat er nu eigenlijk met de hoofdhuid aan de hand is. (in samenwerking met trendystyle.net)

‘Je hebt droge roos maar ook een gedehydrateerde hoofdhuid, er bestaat vette roos maar ook seborroisch eczeem, het is altijd belangrijk om na te gaan wat er eigenlijk aan de hand is. Pas als je zeker weet dat het roos betreft, kun je met een gerichte anti-roosbehandeling beginnen,’ menen de experts.

Droge roos

Iedereen verliest huidschilfers. Dat is normaal. Wat voor je lichaamshuid geldt, geldt ook voor je hoofdhuid. Iedereen weet dat de huidcellen zich steeds vernieuwen en dat oude, dode huidcellen worden afgestoten, bij droge roos is dit proces ontregelt.

Droge roos is gemakkelijk te herkennen. De huidschilfertjes laten los en vallen als een soort witte poeder op je schouders. Als je erop blaast, vliegen de schilfertjes weg. Vaak gaat roos gepaard met een gedehydrateerde huid. Je kunt het soms al aan sommige zones van de gezichtshuid zien dat iemand droge roos heeft. Als je de hoofdhuid aanraakt, voelt die gespannen aan. Soms is de huid gebarsten. Je kunt het een beetje vergelijken met de ‘barstjes’ in je huid die je in de zomer als je veel in de zon hebt gezeten soms op je benen ziet.

Droge roos moet op de juiste manier behandeld worden. Een goede behandeling brengt de hoofdhuid weer in balans en zorgt vooral ook voor vochtinbreng. Een shampoo die niets anders doet dan alleen de huidschilfertjes verwijderen, is dus niet voldoende. Daarom is het belangrijk altijd deskundig advies in te winnen.

Vette roos

Vette roos ziet er heel anders uit dan droge roos, in dit geval blijven de huidschilfertjes aan de hoofdhuid plakken omdat zich daar talg heeft opgehoopt. Er is een soort geelachtige laag zichtbaar die vaak onaangenaam ruikt. De talgproductie is ontregeld en de behandeling zal er vooral op gericht moeten zijn om de werking van de talgklieren weer te normaliseren en de zuurmantel van de hoofdhuid weer op peil te brengen.

Ga voor een gerichte behandeling

Het is dus echt belangrijk dat je voor een gerichte behandeling kiest. Er wordt zelfs gezegd dat roos op den duur haaruitval kan veroorzaken. In ieder geval is het voor het haar belangrijk dat de omgeving waarin het groeit schoon en gezond is. Daarom moeten deze hoofdhuidproblemen goed worden behandeld. Met de juiste producten en de juiste aanpak. En om niet alleen de symptomen te bestrijden maar ook de oorzaak. Zo kunnen een verkeerd voedingspatroon, stoelgangproblemen of een streng dieet bijvoorbeeld al invloed hebben op dit soort problemen met de hoofdhuid.

