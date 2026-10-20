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Adversus | Auto's | Alfa Romeo Cuorerosso: de toekomst van Italiaanse sportiviteit

Alfa Romeo Cuorerosso: de toekomst van Italiaanse sportiviteit

Tijdens de Autosalon van Parijs 2026 beleeft de spectaculaire Alfa Romeo Cuorerosso zijn wereldpremière. De concept car markeert een nieuw…

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ADVERSUS
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Alfa Romeo Cuorerosso: de toekomst van Italiaanse sportiviteit
Alfa Romeo Cuorerosso: de toekomst van Italiaanse sportiviteit

Tijdens de Autosalon van Parijs 2026 presenteert Alfa Romeo de Cuorerosso, een conceptcar die de toekomstige designfilosofie van het merk belichaamt. Het is geen voorproefje van één specifiek productiemodel, maar een manifest voor toekomstige Alfa Romeo’s, waarin Italiaans design, sportiviteit en rijplezier centraal blijven staan, ongeacht de aandrijflijn.

Design met emotie

De Cuorerosso is een 2+2-coupé die de elegantie van een Gran Turismo combineert met de uitstraling van een supercar. Met een lengte van 4,70 meter, een breedte van 1,98 meter en een hoogte van slechts 1,33 meter heeft hij uitgesproken sportieve proporties. De gestroomlijnde carrosserie, de kenmerkende korte achteroverhang (Coda Tronca) en de iconische grille (Scudetto) geven klassieke Alfa Romeo-elementen een moderne interpretatie.

De designfilosofie Bellezza Necessaria draait om schoonheid door eenvoud: elk element moet zowel esthetisch als functioneel zijn. De naam Cuorerosso verwijst naar cuore (hart) en rosso (rood), symbolen van emotie, passie en sportiviteit.

Een interieur rond de bestuurder

Het minimalistische interieur combineert ergonomische stoelen, hoogwaardige materialen en technologie die zich aanpast aan de bestuurder. Het digitale instrumentarium Cannocchiale Vivente biedt twee configuraties: een traditionele weergave en een vereenvoudigde modus die de informatie beperkt wanneer de concentratie op het rijden toeneemt. Steer-by-wire-besturing en de centrale Magma Display zorgen voor een moderne, intuïtieve bediening.

Rood speelt ook binnenin de hoofdrol. Nubuck, innovatieve composieten en sfeerverlichting creëren een omhullende omgeving. Alfa Romeo combineert traditioneel Italiaans vakmanschap met nieuwe materialen, waaronder leer dat voor 60 procent uit restmateriaal bestaat.

Elektrificatie en prestaties

De Cuorerosso weerspiegelt Alfa Romeo’s multi-energystrategie, met ruimte voor volledig elektrische, mildhybride, full-hybride en plug-inhybride aandrijflijnen. Een mogelijke topversie combineert een 2,9-liter V6-full-hybride met Q4-vierwielaandrijving. Luchtvering en koolstofkeramische Brembo-remmen onderstrepen de sportieve ambities.

Met de Cuorerosso laat Alfa Romeo zien hoe het zijn erfgoed wil vertalen naar de toekomst. Design, innovatie en elektrificatie moeten daarbij één doel dienen: auto’s creëren die niet alleen indruk maken, maar vooral emoties oproepen en rijplezier bieden.

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